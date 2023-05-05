3 câu nói mà cánh mày râu 'cực nghiện' nghe từ miệng chị em nói ra khi 'ân ái', câu nào thốt ra cũng khiến chàng 'mê mệt' và tăng thêm 'hưng phấn'

Hôn là một hành động gợi cảm và quyết định cảm hứng cho chuyện “yêu” phía sau. Vì vậy, khi bạn khen ngợi anh ấy về khả năng hôn, nó nói với anh ấy một thông điệp rằng anh ấy đang đi đúng hướng. Ngoài ra, nó còn giúp tăng nhiệt cho người đàn ông của bạn vì anh ấy thấy phấn khích hơn khi được khen ngợi giỏi giang.

Tên gọi chính là chủ quyền và cũng là một trong những điểm nhận riêng của mỗi người. Nhiều khảo sát cho thấy, đa phần nam giới đều thú nhận rằng họ đặc biệt thích thú khi được bạn tình gọi tên lúc ân ái. Nhất là gọi bằng biệt danh mà cả 2 đặt cho nhau.

Đối với đàn ông, việc gọi tên khi yêu như một dấu hiệu cho thấy chủ quyền của chàng với bạn. Điều này giúp họ khẳng định rằng, người tình chỉ nghĩ về mình chứ không phải một người đàn ông nào khác khi ân ái.

Muốn làm chàng hưng phấn, nàng hãy khéo léo học cách gọi tên của chàng một cách nhỏ nhẹ khi áp sát tai. Và nên chủ động tăng dần độ to khi bạn cảm thấy chàng khiến mình phấn kích. Điều này giúp chàng cảm nhận được rằng chính chàng đã khiến bạn cực kỳ sung sướng.

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Nói nhỏ cho chàng nghe những lời gợi tình

Lời thỏ thẻ nhẹ nhàng mang ý nghĩa gợi tình. Đàn ông yêu bằng mắt – Câu nói này rất đúng nhưng nó chưa đủ. Một người phụ nữ có xinh đẹp đến đâu nhưng không đủ đường mật và sự tinh tế thì với đàn ông sẽ dần nhàm chán.

Những lời nói gợi tình chính là thứ mà phái mạnh rất thích nghe mỗi khi ân ái. Việc đưa vào tai chàng những câu nói gợi tình sẽ khiến chàng bị kích thích, sướng đến phát điên.

Đây chính là vũ khí bí mật khiến bạn trở nên đa sắc màu, quyến rũ hơn trong mắt đối phương. Hữu hiệu mà lại đơn giản, không kém cạnh bất kỳ động tác vuốt ve nào trên cơ thể.