Nhớ kĩ lời tổ tiên dặn: Người sắp gặp điều xui xẻo thường có 3 điềm báo trước

Thuở xa xưa, có một chủ quán cơm rất lương thiện khi mới bắt đầu kiếm tiền nên được hàng xóm ủng hộ. Về sau, quán cơm của anh ngày một lớn, anh dần đánh mất lương tâm, thậm chí còn lén đổ chất bẩn vào cơm chỉ để kiếm thêm tiền.

Một ngày nọ, sau khi một người dân trong làng ăn cơm của họ, anh ta nói rằng gạo của họ bị trộn lẫn với cát, cả gia đình đã ăn không ngon, anh ta mong rằng chủ quán cơm sẽ đền bù thiệt hại cho anh ta. Nhưng mà, chủ quán cơm cho rằng quán của ta lớn như vậy, ngươi lại yếu như vậy làm sao dám tới gây sự? Vì vậy, ông cảnh báo dân làng không được nói ra.

Về sau, việc kinh doanh của ông chủ quán cơm ngày càng lớn, thậm chí ông còn mở thêm vài chi nhánh.

Một lần, con của quan tòa quận bị ốm vì ăn cơm của họ. Trong cơn thịnh nộ, quan tòa quận đã phong tỏa tất cả các cửa hàng và tịch thu tài sản của họ. Mọi thứ đều trống rỗng. Khi một người đánh mất lương tâm, đến một mức độ nào đó điều chờ đợi anh ta là vận rủi. Những điều tồi tệ sẽ tìm đến để kết thúc. Những việc làm xấu xa sẽ bị phán xét vào lúc này.

Đừng thấy khó hiểu khi nhìn vào những hoàn cảnh có vẻ thuận lợi trong ngắn hạn của một số kẻ độc ác trong hiện tại. Bạn biết đấy, đằng sau sự táng tận lương tâm đến mức cuồng dại của họ chính là quả báo cuối cùng và đó là điều mà trời đất dành sẵn cho họ.

Thứ hai: Ham muốn không kiểm soát

Một người thích đánh bạc, cũng thích chơi chứng khoán. Thời gian đầu, anh kiếm được nhiều tiền trong hai lĩnh vực này nên nảy sinh nhiều ham muốn đến mức không kiểm soát.

Sau đó, để thực hiện ước mơ “làm giàu sau một đêm”, anh đã thế chấp nhà, vay mượn người thân, bạn bè hàng trăm nghìn USD và dốc hết tài sản vào cờ bạc, chứng khoán.

Tuy nhiên, do những biến động của thị trường toàn bộ số tiền anh ta đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán đều vô ích. Vốn dĩ đang có một cuộc sống ổn định, nhưng anh lại trực tiếp trở thành một người nghèo khó, nợ nần chồng chất, thậm chí không có nhà cửa.

Làm con người, đừng quá sợ thiếu thốn. Tin hay không tùy bạn nhưng để có thể kiếm được cho dù một ít tiền thì đó cũng là sự quan tâm của ông Trời dành cho chúng ta. Tuy nhiên, sẽ thật khốn khổ khi chúng ta coi điều may mắn này là khả năng của mình, rồi lại sinh ham hố đến quá mức.

Con người thì cần có những mong muốn nhất định, đây cũng là động lực để phát triển cá nhân và xã hội. Tuy nhiên, con người không thể có quá nhiều ham muốn, nếu không kiểm soát ham muốn thì sẽ tự hại mình, hại người.

Đầu càng to thì mũ càng to, thuyền to thì sóng lớn. Bạn nghĩ rằng có càng nhiều tiền, bạn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nên nhớ bất cứ điều gì vượt quá khả năng của bạn sẽ khiến bạn trở nên khốn khổ.

Thứ ba: Không thể nhận ra chính mình

Một sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, đang tìm việc lam với mức lương cao. Sau đó, sinh viên tốt nghiệp phải chịu nhiều thất bại liên tục và đã tìm kiếm trong hai năm mà không tìm được việc làm như ý.

Thực tế, không phải anh ấy không tìm được việc mà là anh ấy đã tự xác định sẽ không đi làm nếu không có mức lương đạt từ 30 triệu mỗi tháng. Điều này là không thể chấp nhận được đối thị trường lao động như hiện nay. Kết quả là sau 2 năm kể từ ngày ra trường anh chàng này vẫn chưa có việc làm.

Đây là một ví dụ điển hình của việc không thể nhận ra chính mình. Nếu chúng ta thiếu hiểu biết về bản thân, chúng ta thậm chí có thể gặp vấn đề với sự sống còn. Tốt hơn hết là làm người thì phải biết bằng lòng và biết hạnh phúc. Hãy sống với dòng chảy tự nhiên của cuộc đời, và bạn sẽ nhận ra những kỳ vọng trong trái tim mình trong một cuộc sống bình dị.

Đừng nghĩ rằng bạn là trung tâm của thế giới, và đừng nghĩ rằng bạn có thể thay đổi thế giới này. Thật là khó để có được hạnh phúc từ cuộc sống nếu bạn không nhận ra chính mình.