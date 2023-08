Muốn tương lai GIÀU CÓ phải chấp nhận hiện tại NGHÈO KHÓ, đó là điều rất logic của cuộc sống!

Ai cũng muốn trở thành người giàu có để được ngưỡng mộ, sở hữu nhiều tiền bạc để thỏa mãn sở thích của mình. Thế nhưng bao giờ bạn đã tự hỏi: Bạn có chấp nhận được việc chịu nghèo khó trước khi nghĩ tới giàu có không? Có câu: "Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian". Thực tế là mấy ai dám hi sinh sở thích, niềm vui nhất thời cho mục tiêu làm giàu của mình? Bạn có sẵn lòng không ăn bữa ăn ngon, hay dừng mua chiếc váy mới, túi mới, bộ mỹ phẩm,... của mình để dành chúng cho tiền tiết kiệm chứ? Mới đây tôi được nghe câu chuyện về youtuber rất nổi tiếng nhờ kiến thức của cô về thương hiệu cao cấp cùng bộ sưu tập đồ hiệu đắt giá cô đang sở hữu. Cô cũng từng được làm việc cùng với các hãng thời trang danh tiếng như Hermes, Chanel, MCM,... Mọi người chỉ được biết về cuộc sống xa hoa ấy cho tới khi gần đây cô lần đầu chia sẻ về quãng thời gian đi du học phải làm thêm những công việc đầy khó khăn như trông trẻ, bưng bê, thu ngân,... và thậm chí phải nhảy thùng rác - một công việc kinh khủng nhất mà cô từng làm để trang trải cuộc sống khi đi du học. Nhìn lại chúng ta mà xem, chỉ mới phải chịu cảnh nghèo khó chúng ta đã kêu than, không ít người còn muốn "thoát nghèo" làm giàu nhanh nên mắc vào những cái bẫy đã được giăng ra từ trước, đến khi nhận ra đã quá muộn vì nợ nần ngập đầu, thậm chí có người phải trốn nhà, trốn xóm làng để tránh bị chủ nợ đòi tiền.

Chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc ở hiện tại. Nhưng nên nhớ rằng, cách bạn chi tiêu và đầu tư trong độ tuổi 20-30 sẽ quyết định mức độ thành công và giàu có của bạn sau này. Ai chẳng muốn "ngủ nướng" thêm một chút cho thoải mái nhưng trong thời gian đó mọi người đang tận dụng để làm việc, phát triển bản thân, đó là lý do họ có thể kiếm được nhiều tiền còn bạn thì không. Chỉ muốn an nhàn thì đời này bạn khó giàu sang, hãy biết chấp nhận khó khăn, khổ cực một chút thì mới mong có được tương lai rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì kêu than rằng việc ở nhà chán tới mức nào, hãy dành thời gian này tự hỏi điều gì làm bạn khó chịu, để dạy bạn kiên nhẫn, học cách buông bỏ cái tôi ảo tưởng của mình.

Đúng là khi đại dịch xảy ra, cuộc sống của ta dường như khổ sở hơn vì không được thoải mái làm điều mình thích, đi ăn ở nơi mình mong muốn, gặp người mình cần gặp. Dịch bệnh kéo dài là lúc ta tập sống khổ nhưng để đảm bảo sức khỏe an toàn cho bản thân và gia đình.

Không dễ dàng ăn món mình thích, kiềm chế hầu hết các sở thích cá nhân khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu, ăn mãi những món trong tủ lạnh cũng chán, không gặp gỡ được ai khiến ta buồn bực... nhưng ta vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều so với người làm công việc tự do đang bị thất nghiệp 2-3 tháng gần đây và không đủ đồ ăn, thức uống.

Thôi thì ta ăn dở một chút, quanh quẩn ở nhà vài tháng nhưng ta đâu chết được, đủ sống qua ngày thời điểm này là quá tốt rồi, do đó, đừng vì ý thích cá nhân của mình mà lao ra đường giờ này, rất nguy hiểm.

Theo Phật giáo, chịu khổ một chút ở thế gian này là việc tốt, được tiêu nghiệp chướng, còn hơn là tham lam vô độ dẫn đến sân si với đời, với người.

Muốn rảnh phải bận rộn trước đã

Để có nhiều thời gian thảnh thơi khi tuổi già thì nhất định tuổi trẻ phải bận rộn kiếm tiền, tích lũy để đảm bảo cuộc sống cho tương lai. Nếu không chịu khó, chịu khổ khi còn trẻ thì đừng hỏi vì sao tuổi già ta vẫn phải đi kiếm từng đồng để sống cho qua ngày. Đó quả là viễn cảnh vô cùng khó khăn mà không ai dám nghĩ tới.

Thế nên mới có câu: "Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian". Vì thế, khi ta còn trẻ, sức khỏe còn dẻo dai thì đừng ngại cống hiến sức lao động, trí tuệ của mình cho công việc.

Đôi khi công việc áp lực phải thức khuya làm việc, bị sếp mắng một chút vì làm sai,... thì cũng đừng vì thế mà chán nản, khi bạn còn được có cơ hội kiếm tiền thì bận rộn một chút là điều cũng đáng.

Dù thế nào cũng phải không ngừng học hỏi, cần mẫn làm việc và tiết kiệm tiền bạc để đảm bảo cho tương lai của mình. Nếu công việc, cuộc sống bận rộn, đành từ chối một số cuộc vui, cuộc chơi với bạn bè để tập trung cho sự nghiệp đôi khi là điều cần phải làm, không hi sinh cái hiện tại thì lấy gì cho tương lai của bạn phải không nào?