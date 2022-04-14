Bạn gái cũ chia tay nhiều năm bất ngờ qua đời, tôi có nên đến đám tang hay không?

Tâm sự cuộc sống 14/04/2022 16:39

Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu nghe được tin người bạn gái cũ qua đời?

Bạn gái cũ chia tay nhiều năm bất ngờ qua đời, tôi có nên đến đám tang hay không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gần đây trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài đăng với chủ đề: "Tôi đã được nghe tin rằng bạn gái cũ của tôi đã qua đời, chúng tôi đã chia tay sau 7 năm hẹn hò, nhưng nếu tôi đã có bạn gái mới được 1 năm thì tôi nên đi hay không đi".

Tác giả của bài viết, anh A hỏi: "Bạn sẽ làm gì nếu giả sử bạn vẫn qua lại với bố mẹ người bạn gái cũ đã qua đời và đã thậm chí đi câu cá với bố cô bạn gái cũ nhiều lần?"

Bạn gái cũ chia tay nhiều năm bất ngờ qua đời, tôi có nên đến đám tang hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Sau khi xem bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã tranh cãi quyết liệt với nhau ở dưới bài viết, xoay quanh về lựa chọn 'đi' và 'không đi'. Cư dân mạng cho rằng đi viếng là việc đúng đắn: "Bạn phải đi. Đời người được bao nhiêu cái 7 năm cơ chứ, đi đi đừng lo lắng”, "Đi đi, nếu không đi bạn sẽ hối hận cả đời. Đời người chỉ có 80 năm mà thôi.", "Bạn không ngoại tình, tại sao lại không đi? Nếu đã bên nhau 7 năm thì dù có chia tay. bạn và là người đó vẫn có mối liên hệ giữa con người với nhau mà."

Mặt khác, cũng có những cư dân mạng khẳng định họ sẽ không đi: "Nếu là tôi thì tôi sẽ không đi đâu. Tôi chỉ cầu nguyện cho người đó an nghỉ nơi suối vàng”, "Tôi không đi đâu cả… tôi chỉ thương tiếc trong lòng thôi”, “Không đi đâu, đi cái gì mà đi chứ. Nếu đổi là phụ nữ trong tình huống này cũng không đi đâu", "Tôi không đi đâu cả", "Nếu trái ngược lại với lập trường của tôi thì tôi cũng không đi đâu".

Bạn gái cũ chia tay nhiều năm bất ngờ qua đời, tôi có nên đến đám tang hay không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cũng có một số cư dân mạng đã để lại bình luận rằng việc đi hay không đi là việc của đương sự. Họ nói "Phải làm theo ý mình chứ. Nếu bạn muốn thì đi, không thì thôi”, "Còn tuỳ thuộc vào hồi đó hai bạn chia tay như thế nào nữa", "Đi hay không đi là lựa chọn cá nhân của bạn mà, nhưng đi là phép lịch sự đối với con người." Một số cư dân mạng theo suy nghĩ từ góc độ của bạn gái anh A và đưa ra những lời khuyên như "Nếu tôi là người bạn gái thì tôi sẽ tuyệt đối không cho bạn đi đâu", "Nếu tôi là bạn gái thì sẽ chia tay", "Nếu tôi là bạn gái thì chắc có lẽ sẽ không còn tình cảm gì với bạn trai mất , vậy nên nếu đi thì hãy giấu bạn gái”.

Theo bạn thì sao?

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