Yêu nhau gần 2 năm bạn gái mới gật đầu trao cho ‘cái ngàn vàng’, vừa nhìn thấy em bước ra từ phòng tắm tôi đã thất kinh, không còn chút hứng thú, bỏ chạy về nhà

Tâm sự 21/12/2022 09:28

Bên dưới cái mác ngoan hiền và mực thước của Mai không ngờ là một con người hoàn toàn khác như vậy. Có lẽ sẽ rất lâu sau này tôi mới quên được những gì đã nhìn thấy trong phòng cô ấy.

Hùng tốt nghiệp một trường đại học ngành kỹ thuật có tiếng, vậy nên ra trường anh không mấy lo lắng về việc phải tìm kiếm công việc như bao người khác. Thời còn sinh viên đến tận khi đi làm Hùng được khá nhiều cô gái trẻ đẹp tỏ tình, yêu thích. Cũng đúng vì với vẻ ngoài hào nhoáng, chiều cao 1m80 khiến anh chinh phục mọi cô gái.

Nhiều người vẫn nghĩ với kiểu phong cách như Hùng thì anh sẽ chọn cho mình một cô gái sexy, nóng bỏng, khiêu gợi nhất có thể để làm bạn gái. Vậy nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ đó bạn gái của Hùng là một cô gái nức tiếng ngoan hiền, nhà lành chính thống. Mai bạn gái Hùng cả hai yêu nhau đến nay đã được 2 năm, tuy được nhiều cô mở cửa vậy nhưng với Mai thì Hùng phải mất 5 tháng trồng cây si cô mới chịu gật đầu làm người yêu anh, thậm chí cô còn ra các điều kiện này nọ nhưng vì yêu cô nên Hùng chấp nhận hết.

Thời gian yêu nhau vì biết rõ tính cách của Mai không nổi loạn như những cô gái khác nên Hùng luôn tìm mọi cách để cô người yêu mình được vui vẻ nhất. Các đôi yêu nhau thường tìm nơi vắng vẻ này nọ để tâm sự vậy nhưng lắm lúc muốn tiến xa để củng cố tình cảm thì chỉ là cái gật đầu lạnh lùng của Mai. Vậy nên trong 2 năm đó hoàn cảnh gia đình rồi bố mẹ anh chị em bên nhà Hùng Mai đều hiểu rõ. Hùng thường xuyên đưa cô về gia đình mình để mẹ anh và bạn gái hiểu rõ về nhau hơn vì anh cũng xác định sẽ cưới Mai về làm vợ.

Yêu nhau gần 2 năm bạn gái mới gật đầu trao cho ‘cái ngàn vàng’, vừa nhìn thấy em bước ra từ phòng tắm tôi đã thất kinh, không còn chút hứng thú, bỏ chạy về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với Hùng thì thế, vậy nhưng cứ mỗi khi Hùng mở miệng ý định muốn về nhà Mai chơi thì ngay lập tức cô thay đổi thái độ, bảo là chưa thích hợp này nọ rồi tâm lý cô chưa sẵn sàng. Tất nhiên là Hùng nghe như vậy cũng buồn lòng vì anh cho rằng người yêu chưa tin tưởng mình hoàn toàn nhưng sau lại nghĩ lại nên anh cũng thôi.

Còn nhớ trong một dịp sinh nhật của Mai, Hùng phải mất cả ngày mới có thể chọn cho cô một chiếc váy đẹp nhất để buổi tối đó hai người hẹn hò. Vậy nhưng khi xuất hiện trước mặt Hùng thì Mai lại không mặc chiếc váy kỳ công mà người yêu mình đã chọn.

- Chiếc váy mà anh mua sao em không mặc - Hùng rối rít hỏi người yêu

- Váy anh mua rất đẹp nhưng nó hở hang quá, em lại không thích mặc như thế ra đường.

Nhiều lúc Hùng cũng muốn cô người yêu của mình ăn mặc kiểu như gái chơi bời tý để đổi gió vậy nhưng với cái tính ngang bướng của Mai thì Hùng có nói gì cũng không thay đổi được. Tuy nhiên cũng vì sự ngoan hiền ấy của bạn gái nên Hùng mới quyết định chọn Mai làm bạn gái của mình. Trong thời gian 2 năm yêu nhau Hùng chỉ cũng mới được ôm hôn này nọ chứ còn tiến ra hơn thì Mai cấp vận triệt để.

Thế rồi mọi chuyện thay đổi đến cả Hùng cũng dám tin khi mà vào dịp sinh nhật tuổi 29 của mình thì Mai tuyên bố dỡ bỏ hàng rào ” cấm vận ” tặng cho Hùng một món quà đó là cô cho Hùng về nhà mình chơi. Khỏi phải nói lúc đó Hùng sướng điên người vì anh một phần cũng có ý nghĩ sẽ tiến xa hơn với cô người yêu nhà lành của mình. Nghĩ thì nghĩ như thế thôi nhưng anh cũng sợ không dám có ý định gì vì đời nào Mai lại động ý dễ dàng như thế được.

Thế rồi cũng đến ngày Hùng đến nhà người yêu mình chơi, vậy nhưng không biết là ngẫu nhiên hay cố ý sắp xếp khi mà Mai rủ Hùng về nhà chơi thì bố mẹ của Mai lại không ở nhà, theo như Mai nói thì bố mẹ cô về quê giải quyết một số chuyện nên chỉ có mình cô ở nhà. Hùng lúc đó chắc mẩm như vậy càng tốt. Anh tham quan nhà của người mình một vòng cũng mất khoảng mười mấy phút vậy nhưng lúc đó chẳng thấy Mai ở đâu cả.

Đứng trước cửa phòng của Mai, Hùng mạnh dạn bước vào vì anh nghĩ chắc cô ở trong đấy chứ không thể nào khác được. Vậy nhưng khi vừa bước vào chưa kịp liếc qua tất cả mọi thứ trong phòng thì Hùng tái mét xanh mặt khi thấy một bịch bao cao su kèm lẫn mấy cái dụng cụ nhạy cảm trong "chuyện ấy" được đặt sẵn trên chiếc giường của cô bạn gái ngoan hiền của mình. Đang hoảng hốt không biết gì xảy ra thì Mai bước ra từ phòng tắm. Lúc này Hùng càng sốc hơn, anh dụi mắt mấy lần để kiểm chứng mình có đang nằm mơ hay không khi mà đứng trước anh không phải là cô bạn gái kín cổng cao tường như trước đây nữa mà Mai xuất hiện trong bộ váy hai dây mỏng dính, khiêu gợi như thách thức Hùng.

Yêu nhau gần 2 năm bạn gái mới gật đầu trao cho ‘cái ngàn vàng’, vừa nhìn thấy em bước ra từ phòng tắm tôi đã thất kinh, không còn chút hứng thú, bỏ chạy về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đây là em sao? - Hùng hốt hoảng hét lên

- Anh ngạc nhiên lắm đúng không. Trông em tuyệt chứ?

- Em..sao em lại ăn mặc như này. Lại còn mấy thứ trên giường kia là..của em sao?

- Anh là đàn ông nhìn mà không biết hay sao lại còn phải hỏi. Em cho anh tất cả đấy. Anh hãy chiều em đi, chúng ta làm hết các 'sắc thái" như trong phim anh nhé. Em đã chuẩn bị sẵn một hộp "bao" cho anh thoải mái dùng rồi.

Hùng hoang mang trước lời của cô người yêu nức tiếng ngoan hiền của mình thốt ra mà anh không dám tin là sự thật. Đúng là anh muốn tiến xa hơn với Mai nhưng với cái cách mà cô ấy bày ra thật sự khiến Hùng sợ mất vía. Có chết Hùng cũng không tài nào hiểu được đâu mới là con người thật của cô người yêu 2 năm của mình. Mai bạo dạn quá mức khiến cho Hùng chẳng thể nào chấp nhận nổi. Trong khi Mai đang náo nức một hai đòi Hùng "chiều" cho bằng được thì ngay lúc đó Hùng chỉ biết co giò chảy thẳng ra khỏi phòng của Mai vì quá khiếp hãi.

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