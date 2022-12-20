Lấy nhau đã lâu mà chồng không động vào người, một đêm anh chủ động quấn lấy tôi rồi ân ái nồng nàn, sáng ra thấy vợ trần trụi, anh điên tiết đạp tôi xuống giường

Tâm sự 20/12/2022 10:39

Tôi không ngờ rằng một người từng yêu mình hơn cả sinh mệnh lại thay đổi như vậy. Thấy hành động của anh vào hôm ấy, tôi đã hiểu vị trí của mình đối với anh.

Cách đây mấy hôm chồng tôi về nhà trong tình trạng say mèm. Khi tôi dìu anh vào phòng ngủ thì anh níu lấy tôi kéo xuống giường. Và chúng tôi đã có một đêm nồng nàn với nhau.

Bình thường tôi luôn dậy sớm để nấu bữa sáng cho chồng và bố mẹ chồng. Nhưng hôm đó do mệt mỏi nên tôi ngủ quên mất. Đang ngủ thì tôi cảm nhận một trận nóng rát ở má khiến tôi phải giật mình thức giấc. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị chồng đạp một cái bay xuống sàn nhà. Lưng tôi đụng xuống nền gạch cứng đau thấu tim gan. Nhưng nỗi đau về thể xác không thể sánh được với nỗi đau trong lòng tôi lúc ấy.

Tôi ngẩng mặt lên và đụng phải ánh mắt gườm gườm phẫn nộ của chồng. Cả tôi và anh ấy đều trần trụi không mặc gì trên người. Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi đã hiểu ra tại sao chồng phản ứng như vậy. Anh ấy cho rằng vợ mình cố tình quyến rũ chồng để xảy ra ra chuyện trên.

Lấy nhau đã lâu mà chồng không động vào người, một đêm anh chủ động quấn lấy tôi rồi ân ái nồng nàn, sáng ra thấy vợ trần trụi, anh điên tiết đạp tôi xuống giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người hàng sẽ thắc mắc tại sao vợ chồng với nhau lại nực cười đến mức như thế. Chuyện quan hệ tình dục giữa vợ chồng không phải là điều rất bình thường hay sao. Thế nhưng cay đắng và xót xa lắm mọi người ạ, chuyện đó lại trở thành vấn đề cấm kỵ đối với vợ chồng tôi.

Tôi và chồng từng yêu nhau 7 năm trước khi kết hôn. Thời gian yêu nhau dài như vậy những tưởng chúng tôi sẽ được hạnh phúc. Có mấy cặp đôi từng có mối tình dài lâu như chúng tôi chứ.

Nhưng khi tôi và chồng yêu nhau đến năm thứ sáu thì anh ấy phải lòng người phụ nữ khác đòi chia tay tôi. Dĩ nhiên lúc ấy tôi không chấp nhận, lý do bởi vì tôi quá yêu anh ấy. Thêm nữa đã 6 năm bên nhau với bao kỷ niệm và hạnh phúc ngọt ngào, tôi không can tâm dâng tặng người mình yêu cho kẻ khác.

Lúc ấy tôi là người đáng thương vì thế tôi nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người xung quanh, kể cả bố mẹ anh ấy. Còn cô gái kia là kẻ thứ ba, vì thế cô ta bị mọi người ghét bỏ và thoá mạ không tiếc lời.

Khi đó, chồng tôi đã quỳ xuống van xin tôi buông tha cho mình. Anh ấy bảo tình yêu không có lỗi, anh ấy đã hết yêu tôi rồi thì cách tốt nhất để cả hai được hạnh phúc đó là chia tay. Rồi tôi sẽ tìm được người đàn ông khác thực lòng yêu thương tôi.

Từng ấy năm bên nhau, gia đình đôi bên đều coi chúng tôi chẳng khác gì vợ chồng, là con dâu, con rể trong nhà. Chưa cưới nhau nhưng tôi đã có cảm giác như mình bị cướp mất chồng vậy. Do đó tôi không chấp nhận chia tay. Anh ấy vì sức ép từ gia đình nên cũng không dám cứng rắn bỏ rơi tôi. Nhất là khi tôi còn tạo dựng một vụ tự tử để uy hiếp anh ấy. Cuối cùng anh ấy phải chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình và cưới tôi làm vợ, khi đó chúng tôi đã bên nhau được 7 năm rồi.

Sau tiệc cưới từ nhà hàng về, ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi tuyên bố đã hoàn thành trách nhiệm đối với tôi. Anh ấy bảo từ giờ mạnh ai người nấy sống. Anh ấy chỉ có thể cho tôi vị trí vợ trên danh nghĩa chứ không thể đối xử với tôi như một người vợ thực sự. Nếu tôi không chịu được thì hãy ly hôn.

Lúc này tôi mới biết chồng hận mình như thế nào. Vì tôi mà anh phải vứt bỏ tình yêu của mình. Tôi là bạn gái lâu năm của anh ấy nhưng chồng lại chẳng chút thương xót và luyến tiếc. Bởi trái tim anh ấy đã dành cho một người phụ nữ khác và khi không còn yêu thì người ta có thể lạnh lùng và nhẫn tâm với nhau như vậy đấy.

Những ngày sau đám cưới, trước mặt mọi người chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng. Nhưng chồng không ngủ chung giường với tôi, chuyện quan hệ tình dục tuyệt đối không xảy ra. Thậm chí tôi còn đọc được tin nhắn anh gửi cho người phụ nữ kia. Anh bảo cô ta hãy chờ anh ly hôn, sau đó họ sẽ đến với nhau. Chuyện anh không “lên giường” với tôi chính là để thể hiện tình yêu và lòng chung thủy với cô ta.

Lấy nhau đã lâu mà chồng không động vào người, một đêm anh chủ động quấn lấy tôi rồi ân ái nồng nàn, sáng ra thấy vợ trần trụi, anh điên tiết đạp tôi xuống giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đám cưới của tôi đến hiện tại đã là 4 tháng rồi. Tôi có làm gì để lấy lòng anh hoặc chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo thế nào thì anh cũng không hề cảm kích. Cho đến khi chứng kiến phản ứng của chồng lúc nhìn vợ khỏa thân nằm cạnh, tôi biết mình chẳng còn hy vọng nào trong cuộc hôn nhân này. Tôi đã sai lầm ngay từ đầu khi cố chấp níu giữ một người đàn ông đã hết yêu mình. Nhưng có phải tôi cố tình quyến rũ anh đâu, tôi cảm thấy cực kỳ oan ức.

Tôi quyết định sẽ ly hôn mọi người ạ. Thế nhưng nếu cứ ly hôn thì có phải dễ dàng cho chồng tôi quá không. Anh ta lấy trọn 7 năm thanh xuân của tôi, bây giờ khi đã là vợ chồng chính thức còn đối xử với tôi như vậy. Tôi có nên nói cho người phụ nữ kia chuyện chúng tôi đã quan hệ, khiến cô ta mất lòng tin và rời bỏ anh hay không? Tôi cũng chỉ nghĩ ra được cách đó để trả đũa chồng mình mà thôi!

Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng lao vào, tay chìa ra một thứ rồi phán câu xanh rờn, nghe xong tôi giận điếng người, lao về nhà ngay trong đêm

Đêm tân hôn chuẩn bị động phòng thì mẹ chồng lao vào, tay chìa ra một thứ rồi phán câu xanh rờn, nghe xong tôi giận điếng người, lao về nhà ngay trong đêm

Tôi nghĩ bản thân hiện tại và chồng đều không còn trẻ nữa nên việc yên bề gia thất, sinh con đẻ cái là chuyện vô cùng đương nhiên. Nhưng không ngờ cuộc hôn nhân này đã bị sắp đặt sẵn ngay từ đầu.

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