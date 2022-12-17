‘Yêu lại từ đầu’ với vợ cũ, đêm đến lên giường, vừa tụt váy em xuống tôi đã bàng hoàng không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt, vội vã co giò bỏ chạy về nhà

Tâm sự 17/12/2022 20:39

Thú thật tôi vẫn còn yêu vợ cũ nhiều lắm, và cô ấy cũng vậy. Tuy nhiên với những gì đã xảy ra trong thời gian qua, tôi khó có thể chấp nhận lại cô ấy một lần nữa.

Tôi và Loan ly hôn cách đây 3 năm. Khi đó chúng tôi có một đứa con gái đầu lòng. Vì bé là con gái lại còn nhỏ nên tôi cũng không tranh giành quyền nuôi con mà nhường cho vợ cũ chăm sóc, còn mình thì chu cấp hàng tháng.

Lúc đó hai đứa đều còn trẻ, cái tôi cao, thường xuyên cãi vã không ai chịu nhường ai. Mâu thuẫn xích mích nhiều, tình cảm bị xói mòn, nhìn thấy nhau là chán phát ớn không còn muốn nói chuyện nữa. Thế rồi sau một lần cãi nhau nảy lửa thì hai chữ “ly hôn” được thốt ra. Tôi và Loan đường ai nấy đi như thế, chứ không có người thứ ba nào cả.

Ly hôn, hai đứa thi thoảng vẫn nói chuyện và cũng làm quen yêu đương với những người khác. Ba năm qua cả tôi và Loan đều chưa tái hôn. Hôm vừa rồi đón con gái về chơi, thấy con bé kể ở lớp nó bị trêu là đứa không có bố mà tôi thấy xót xa quá. Lại nghĩ mình và vợ cũ vẫn đang độc thân, khi trước ly hôn cũng không có lý do gì nghiêm trọng. Hiện tại hai đứa đã thay tính đổi nết, chín chắn, điềm tĩnh hơn nhiều.

‘Yêu lại từ đầu’ với vợ cũ, đêm đến lên giường, vừa tụt váy em xuống tôi đã bàng hoàng không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt, vội vã co giò bỏ chạy về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền hẹn gặp vợ cũ và đề nghị tái hợp. Thôi thì cũng vì tốt cho con, hơn nữa giữa chúng tôi vẫn còn chút cảm tình và cái nghĩa vợ chồng từ trước. Loan suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Khi chúng tôi thông báo với bố mẹ hai bên về quyết định đó, ông bà nội ngoại đều rất vui mừng. Họ còn giục chúng tôi sớm sinh thêm một bé trai cho con cái có đủ nếp tẻ.

Dù trước đây vợ chồng đầu gối tay ấp nhưng đã xa nhau 3 năm trời, giữa tôi và cô ấy vẫn có sự ngượng ngùng xa cách. Chính vì thế, từ cái ngày Loan gật đầu quay lại với tôi thì sau đó 2 tháng tôi mới chính thức rủ cô ấy qua đêm. Trong 2 tháng trước đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ bồi dưỡng tình cảm, tìm lại sự quen thuộc.

Đêm đầu tiên bên nhau, Loan ở trong nhà tắm rõ lâu, mãi không ra khiến tôi sốt ruột gọi mấy lần. Mãi sau cô ấy mới xuất hiện. Tưởng Loan chuẩn bị lâu thế là muốn cho tôi một bất ngờ ngỡ ngàng, ai biết đâu trên người cô ấy vẫn là bộ váy ngủ kín đáo cổ hủ. Tuy vậy không sao cả, tôi vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng kéo vợ cũ lên giường.

Khi tôi muốn cởi đồ ngủ của Loan thì cô ấy cứ e dè ngượng ngùng như xấu hổ lắm. Tôi thật sự khó hiểu, Loan đâu còn là thiếu nữ mới lớn, hơn nữa giữa chúng tôi cũng từng có bao đêm mặn nồng rồi cơ mà.

Dùng dằng mãi cho đến khi cởi được đồ ngủ của Loan ra thì tôi giật bắn người phải lùi nhanh về phía sau. Bởi vì quá kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt. Cơ thể Loan khác hoàn toàn lúc trước. Trên người cô ấy, từ ngực trở xuống đến 2 đùi đều chằng chịt các vết sẹo to nhỏ khác nhau. Trông cảnh tượng thật sự đáng sợ vô cùng.

Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Thấy thái độ và ánh mắt của tôi, Loan ngượng ngùng kéo váy ngủ lên. Tôi hỏi tại sao lại thế? Chắc hẳn Loan không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy nhưng đã xác định đoàn tụ bên nhau thì không sớm thì muộn tôi cũng được thấy. Sau đó cô ấy mới quyết định phơi bày 1 lần cho xong.

Loan kể sau khi ly hôn hơn một năm thì cô ấy làm quen với một với đối tượng rất lý tưởng. Yêu nhau nửa năm hạnh phúc, ai ngờ Loan đột ngột bị đánh ghen tơi tả. Lúc ấy Loan mới đau khổ biết rằng gã đàn ông kia đã có vợ con đề huề. Người đàn bà đó vô cùng cay độc và căm hận Loan, bởi vì chồng bà ta rất thích cô ấy.

Bà ta đã dùng đến chất hóa học làm hỏng nhan sắc Loan. Cũng may lúc ấy Loan đội mũ bảo hiểm nên che chắn được khuôn mặt, phần cơ thể giữa chịu tổn thương nặng nhất. Sau này những vết sẹo nhỏ Loan đi spa thẩm mỹ xóa sạch, còn lại như tôi nhìn thấy cảnh tượng vẫn rất ghê rợn.

‘Yêu lại từ đầu’ với vợ cũ, đêm đến lên giường, vừa tụt váy em xuống tôi đã bàng hoàng không nói nên lời với cảnh tượng trước mắt, vội vã co giò bỏ chạy về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong câu chuyện của Loan cùng chứng kiến những hình ảnh kia, tôi làm gì còn tâm trạng mà ở lại. Dù biết mình bỏ đi là thất thố nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Lập tức tôi mặc lại đồ rồi rời khỏi khách sạn ngay trong đêm. Chuyện tái hợp tất nhiên cũng đổ bể.

Tôi từng nghĩ liệu mình bỏ cô ấy như này có quá đáng không? Nhưng thật sự tôi đâu có nợ gì Loan nhỉ? Cảnh tượng kia cũng đâu phải tôi gây ra, tình cảm mới xây lại cũng chưa sâu đậm. Khi tôi kể lại với bố mẹ, ông bà cũng ủng hộ. Còn chẳng biết Loan nói thế nào với nhà bên kia mà họ cũng không trách móc gì tôi hết.

Vui như mở cờ trong bụng khi vợ cũ đồng ý qua đêm, chuẩn bị lao vào nhau thì nghe thấy tiếng động lạ dưới giường, lật lên tôi ngã ngửa khi nhìn thấy thứ đó

Vui như mở cờ trong bụng khi vợ cũ đồng ý qua đêm, chuẩn bị lao vào nhau thì nghe thấy tiếng động lạ dưới giường, lật lên tôi ngã ngửa khi nhìn thấy thứ đó

Khỏi nói cũng biết tôi và vợ đều đồng lòng muốn trở về bên nhau vì dù sao chúng tôi ly hôn khi vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên, sự cố đêm hôm ấy đã phá hỏng tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 35 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 53 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy