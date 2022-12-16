Bị chồng già hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, đêm tân hôn anh lộ ra bộ mặt thật, mặc cho tôi van xin vẫn bị anh hành rã rời rồi buông lại một câu đắng ngắt

Tâm sự 16/12/2022 19:18

Trước đây tôi không hề có ý định lấy chồng cho đến khi gặp được anh. Ai ngờ rằng bản thân đã bị lừa trắng trợn khi hắn ta lộ ra bộ mặt thật ngay vào đêm tân hôn.

Tôi năm nay đã 28 tuổi, nhưng chỉ vừa mới kết hôn được 10 ngày. Sau đám cưới, hầu như cô dâu nào cũng chìm đắm trong hạnh phúc, cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật... Nhưng riêng tôi thì không! Bất hạnh đã ập đến với người đàn bà quá lứa nhỡ thì này!

Tôi có ngoại hình, được đồng nghiệp đánh giá là trẻ hơn so với tuổi thật. Bên cạnh đó, tôi cũng có 1 công việc ổn định, mức lương đủ để cho tôi sống thoải mái. Đọc đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc rằng: Tại sao điều kiện tốt như vậy, tôi lại kết hôn muộn phải không? Đó là vì trong quá khứ, tôi từng yêu say đắm 1 người. Song cuối cùng anh ta phản bội tôi, cuỗm hết tiền của tôi để cao chạy xa bay với người phụ nữ khác. Điều đó là khiến tôi bị sốc rất nặng. Tôi mất nhiều thời gian để ổn định tâm lý. Và từ đó tôi luôn có mặc cảm không tốt về tình yêu.

Tôi không hề có ý định kết hôn. Bởi vì tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất ổn. Đôi khi đi đám cưới thấy người ta hạnh phúc bên nhau, hoặc bắt gặp những đôi tình nhân ngoài đường... tôi có hơi chạnh lòng. Song tôi nghĩ, thà ở vậy cũng còn hơn là bị phản bội, lừa dối.

Ấy thế nhưng tôi không thắng được áp lực gia đình. Tôi không thể chịu được mỗi lần về quê, mẹ khóc bù lu bù loa, nói rằng nhà tôi bạc phước, có đứa con gái xinh xắn, không đến nỗi nào mà không 1 ai ngó ngàng. Còn bố tôi, bà tôi, họ hàng nhà tôi thì chỉ giục tôi lấy chồng cho mọi người có cháu bồng cháu bế... Cuối cùng, tôi đầu hàng, an phận để mẹ mai mối 1 tấm chồng.

Bị chồng già hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, đêm tân hôn anh lộ ra bộ mặt thật, mặc cho tôi van xin vẫn bị anh hành rã rời rồi buông lại một câu đắng ngắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông qua một người chuyên làm nghề mai mối, mẹ kiếm cho tôi 1 người đàn ông đã bước sang tuổi ngũ tuần. Tuy nhiên anh ấy cũng chưa từng kết hôn, ngược lại đã có nhà, có xe, có công việc đàng hoàng.

Những ngày đầu hẹn hò, tôi bị sự lịch lãm, sự hiểu biết sâu rộng của anh hớp hồn. Thế rồi, tôi nhanh chóng quên đi mặc cảm quá khứ, gật đầu đồng ý kết hôn. Đám cưới đã diễn ra chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên 3 tháng.

Ngày cưới, cả nhà tôi ai cũng vui mừng, tôi cũng vậy. Tôi háo hức nghĩ về tương lai mới của mình. Song mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.

Đêm tân hôn, chồng tiến về phía tôi với bộ mặt dâm dê khác hẳn sự lịch lãm mọi ngày. Anh động chạm vào tôi 1 cách sỗ sàng. Tôi không quen với việc đó, gạt tay anh ra, nói rằng từ từ, bởi chúng tôi chưa từng gần gũi như vậy. Xong anh cười lớn, nói với tôi: "Giờ ván đã đóng thuyền, còn bày đặt thanh cao à?".

Tôi sốc! Xong còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã kéo tay tôi xềnh xệch sang 1 căn phòng khác. Nơi đó bày biện đủ các loại đồ chơi tình dục - thứ tôi chỉ thấy trên mạng chưa từng chứng kiến tận mắt.

"Việc của em là làm vợ tôi cho tốt. Nếu em biết cách hầu hạ, tôi sẽ không để em thiệt. Biết chưa? Em muốn gì được nấy" - Anh nói xong thì đẩy tôi vào và hành hạ tôi cả đêm trong đó.

Đến sáng, tôi xây xẩm mặt mày, toàn thân đau nhức, không thể lê bước về phòng. Nhưng chồng tôi lại coi như không. Anh ném cho tôi 1 bảng danh sách những việc cần làm trong nhà và nói: "Bây giờ anh phải ra ngoài. Em dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu cơm. 12 giờ anh về là phải có cơm ăn, mọi thứ tươm tất rồi nhé. Nhất là cái tầng 1, lau dọn sạch đi, hôm đám cưới đông người đi lại, bẩn chết đi được. À mà em nghỉ việc đi, anh thừa tiền cho em sống sung sướng rồi, em không phải đi làm làm gì"...

Bị chồng già hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên, đêm tân hôn anh lộ ra bộ mặt thật, mặc cho tôi van xin vẫn bị anh hành rã rời rồi buông lại một câu đắng ngắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và thế là từ hôm đó đến nay, tôi giống như con ô sin trong nhà. Ban này thì dọn dẹp, lo chuyện cơm nước. Buổi tối lại phục vụ sở thích quái đản của anh. Tôi xin nghỉ phép 10 ngày, ai cũng nghĩ tôi đang vui vẻ, hạnh phúc hưởng tuần trăng mật. Thực tế là tôi mệt mỏi đến mức không bò nổi nữa...

Giờ tôi mới chợt hiểu ra lý do tại sao 50 tuổi chồng tôi vẫn chưa từng lập gia đình. Có lẽ không 1 cô gái nào đáp ứng được sở thích quái đản và sự gia trưởng của anh. Tôi chính là 1 đứa ngu ngốc, bị vỏ bọc lịch lãm của anh đánh lừa.

Giờ tôi ân hận quá. Tôi muốn bỏ hết tất cả về mẹ đẻ, như vậy có được không?

Đêm về trễ nhìn vợ quyến rũ nằm trên giường mà không kiềm lại được, hôm sau tôi tỉnh dậy trong bàng hoàng khi phát hiện người nằm trong lòng mình chẳng phải vợ

Đêm về trễ nhìn vợ quyến rũ nằm trên giường mà không kiềm lại được, hôm sau tôi tỉnh dậy trong bàng hoàng khi phát hiện người nằm trong lòng mình chẳng phải vợ

Sau sự cố vào tối hôm ấy, tôi vẫn luôn giữ im lặng mọi chuyện với vợ mình. Còn về phần cô gái kia, cô ấy vẫn làm như chưa từng có gì xảy ra.

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