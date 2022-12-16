Nhắm mắt đưa tay lên xe hoa cùng người chồng mù lòa vì không còn trinh trắng, sau đêm tân hôn sung sức, anh tiết lộ một sự thật khiến tôi nước mắt lưng tròng

Quá tin tưởng Tài và những lời hứa của anh, Lan đã trao cái ngàn vàng cho anh. Thế nhưng không ngờ sau đêm ân ái ấy, Tài phủi tay bỏ đi. Trước khi đi, anh ta còn không ngần ngại bảo rằng anh ra chỉ muốn chiếm đoạt cô chứ không bao giờ anh chấp nhận lấy một người nghèo như Lan. Trước khi bỏ đi, gã bạn trai sở khanh còn dúi vào tay Lan 500 nghìn đồng mà theo anh ta là phí mua trinh.

Lan có mối tình 2 năm với Tài với nhiều điều hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Tài bạn trai cô là người có tiền, anh ta chiều chuộng cô và dành nhiều lời đường mật cho bạn gái.

Nam là người có điều kiện, anh giàu có dù đôi mắt bị mù. Thế rồi không hiểu tại sao Lan lại nhờ người mai mối chính cô cho Nam. Lan tin rằng anh bị mù sẽ không phát hiện ra chuyện cô đã mất trinh.

Lan nước mắt ngắn dài trách mình quá tin tưởng để rồi mất đi đời con gái. Giờ thì cô biết làm gì để yêu ai, lấy ai nữa. Đúng lúc ấy, Nam, một anh chàng bị mù nhà cạnh phòng trọ của Lan đang có ý muốn nhờ người mai mối để cưới vợ.

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Thế rồi nhờ sự mai mối, Lan và Nam gặp gỡ và quyết định tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Mọi người nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô chỉ vì ham giàu mà chấp nhận lấy người đàn ông mù lòa. Lan biết nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, cô sẽ tự mình sống cho mình.

Ngày cưới Lan đầy lo lắng về đêm tân hôn. Kết thúc tiệc đón khách, Lan lên phòng trước chờ Nam. Trước khi vào đêm tân hôn, cô và anh chuyện trò. Nam vẫn không quên hỏi cô chuyện còn trinh hay chưa nhưng Lan đành tâm giấu kín. Cô vẫn bảo rằng mình còn trinh.

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan. Mỗi lần Nam đều muốn nghe tiếng nói của cô. Anh đã rất nhiều lần ngồi ở cửa và phát hiện tiếng Lan nói chuyện cùng bạn trai mỗi lần anh ta đưa cô về. Cũng vì giọng nói ấy mà anh yêu cô. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh đã lấy hết dũng cảm nghĩ ra cách tuyển vợ nhưng thực chất là anh nhờ người mách nước đến cô. Và với anh chuyện trinh tiết cũng không quan trọng.

Lan nghe đến đây thì nước mắt lăn dài, có lẽ người đàn ông cô cần đã ở trước mắt cô đây rồi. Thế mà lí do cô đến với anh chỉ là vì muốn che giấu chuyện mình đã mất đi cái ngàn vàng. Cô chắc chắn sẽ trân trọng anh và sống vì anh trong quãng đời còn lại. Thế mới nói, đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.