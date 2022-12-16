Bị bạn trai dụ ‘vào nhà nghỉ chỉ ôm’, cô gái nhận cái kết đắng khi bị cướp đi sự trong trắng, hành sự xong gã đàn ông bội bạc còn buông một câu khiến cô ân hận cả đời

Tâm sự 16/12/2022 10:53

Chỉ vì tin tưởng vào bạn trai mình mà Ngọc đã mất đi sự trong trắng của đời con gái. Vậy mà mới chỉ vài tiếng trước, gã ta còn nói lời yêu thương cô.

Tối nay có ca sĩ thần tượng của Ngọc biểu diễn nên cô nằng nặc đòi bạn trai đưa đi xem mới chịu. Chiều lòng bạn gái, Sơn đi cùng và đợi đến mãi hơn 11 giờ đêm ca nhạc mới kết thúc. Vừa đói vừa mệt, Sơn chở Ngọc đến quán ăn đêm nhưng lúc về anh lại dừng lại ở nhà nghỉ khiến Ngọc hoang mang.

- Sao anh lại dừng lại ở đây, nhà em mãi đường dưới kia mà?

- Hình như anh ăn phở bị ngộ độc sao ấy, anh đau bụng quá mình vào nhà nghỉ ngủ đêm nay đi. Anh không về nổi nữa rồi.

- Vào nhà nghỉ á, em sợ lắm… Hay anh đi cố, em đưa anh đi mua thuốc nhé.

- Hơn 12 giờ đêm rồi hiệu thuốc nào mở cửa nữa đâu em. Thôi vào đi, anh chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì đâu mà sợ.

- Có thật là anh chỉ ôm em ngủ không thôi?

- Thật, anh mà làm gì em thì đã chẳng để em trong trắng đến tận bây giờ rồi. Vào nhé?

Tin lời bạn trai, Ngọc rụt rè bước vào chốn thị phi đó. Lên phòng cô nằm nắm tay người yêu mà tim đập thình thịch, còn Sơn thì lại đụng chân đụng tay làm những hành động quá mức cho phép. Run rợ, Ngọc ngồi xuống phía cuối giường lắp bắp.

Bị bạn trai dụ ‘vào nhà nghỉ chỉ ôm’, cô gái nhận cái kết đắng khi bị cướp đi sự trong trắng, hành sự xong gã đàn ông bội bạc còn buông một câu khiến cô ân hận cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh làm cái gì thế, anh bảo chỉ ôm em ngủ thôi mà sao lại đụng chạm em như vậy? Anh đừng làm thế, em sợ lắm.

- Ừ thì vào nhà nghỉ anh chỉ ôm thôi, nhưng ôm xong phải làm gì chứ? Đã vào đây rồi em còn e thẹn gì nữa, chấp nhận chiều anh đi. Mình là người yêu chứ có phải là người dưng đâu mà sợ.

- Anh là đồ nói dối, anh lừa tôi. Anh đừng hòng có được tôi, tôi không thể mất trinh ở tuổi 18 được.

- Vậy á, điều em muốn không phải em làm được đâu. Bây giờ em vào tay anh thì anh xử em sao là quyền của anh.

Không trốn thoát được Sơn, Ngọc bị anh cưỡng bức ngay sau đó dù cô có khóc lóc hay chống trả như thế nào cũng không thể khiến Sơn thương hại mà tha cho Ngọc. Xong việc, Ngọc khóc còn Sơn thì nhếch mép.

- Làm bộ làm tịch, con gái các cô 10 đứa thì 9 đứa hư hỏng hết như nhau thôi. Chẳng có đứa nào giữ trinh được đến lúc kết hôn đâu mà khóc. Tý cô tự trả tiền phòng, bắt taxi về, tôi về trước đây.

- Đồ tồi, anh bỏ lại tôi như thế ư? Anh không một lời xin lỗi, an ủi tôi ư? Tôi là đồ chơi của anh đấy à?

- Đúng vậy, cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Ai bảo cô tự bước chân vào nhà nghỉ làm gì?

- Anh nói…

- Điên mới tin vào nhà nghỉ chỉ ôm thôi. Chỉ có cùng giới mới không làm gì nhau chứ khác giới kể cả không yêu nhau chuyện đó vẫn xảy ra cô hiểu chưa. Mà tôi cũng chán yêu đứa con nít như cô rồi. Chia tay đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Sơn cứ thế bỏ đi như không làm gì sai. Nhặt lại những chiếc áo mà bạn trai lúc trước đã cố hết sức để cởi nó trên người cô ra, Ngọc uất hận, tự trách bản thân vô cùng. Cô đúng là kẻ ngốc mà, thời bây giờ có ngốc mới tin vào nhà nghỉ không làm gì cả. Đây có lẽ là bài học để đời của Ngọc, từ sau hôm nay cô sẽ nhìn đàn ông bằng ánh mắt khác. Sẽ không còn kẻ nào lừa, lợi dụng được cô nữa. Đời Ngọc chỉ ngu một lần duy nhất này thôi.

Bắt gặp vợ quần nhau với sếp lớn tại khách sạn, tôi bần thần nhưng không đánh ghen mà chỉ kéo lại quai áo giúp em rồi ra về

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Mối tình của tôi và Trúc đã kết thúc không mấy êm đẹp như vậy đó. Tôi thừa biết em vẫn yêu tôi và chỉ tìm đến người tình để thỏa mãn xác thịt, tuy nhiên “một lần bất tín, vạn lần bất tin”.

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