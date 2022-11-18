Xót chồng tăng ca đêm muộn, tôi vượt mưa gió mang cơm cho anh, đến nơi tôi cay đắng chứng kiến sự thật vô cùng đau đớn

Tâm sự 18/11/2022 03:38

Chồng bận rộn tăng ca tới khuya, tôi hí hửng mang cơm đến chẳng ngờ thấy anh và cô thư kí đang làm chuyện đó, tôi như chết trân tại chỗ chẳng thể làm gì...

Tôi là Liên năm nay đã 32 tuổi, chồng là Đạt năm nay đã 39 chúng tôi vốn là bạn học cùng cấp 3 với nhau, trước đó chỉ là bạn bè bình thường có đôi khi nhắn tin hỏi thăm nhau hay những lần gặp gỡ sau khi ra trường ở những buổi họp mặt lớp.

Tất cả chỉ dừng lại ở đó chẳng ngờ trong lần sinh nhật lần thứ 60 của giáo viên chủ nhiệm cũ hai đứa đều đến và có uống chút rượu rồi lỡ đi quá giới hạn thế là tìm hiểu yêu đương rồi cưới.

Thật may chúng tôi khá hòa hợp về mọi chuyện từ ăn uống tới sinh hoạt thường ngày khi biết hai đứa đến với nhau bạn bè tôi ai cũng sốc vì tính cách khá giống nhau người ta thường bảo ngược nhau thì mới hút giống nhau quá chỉ là bạn.

Ai ngờ số trời đã định hai đứa về chung 1 mái nhà, từ sau khi kết hôn sự nghiệp của anh thăng tiến chẳng ngừng ai cũng bảo tôi có số vượng phu đặc biệt là sau khi sinh được cậu con trai đầu lòng cha mẹ anh càng yêu chiều tôi hơn còn anh tiền vào như nước thăng quan tiến chức không ngừng nghỉ vì thế cuộc sống vợ chồng càng hạnh phúc.

Xót chồng tăng ca đêm muộn, tôi vượt mưa gió mang cơm cho anh, đến nơi tôi cay đắng chứng kiến sự thật vô cùng đau đớn - Ảnh 1

Nhớ lại hôm đó trời mưa nhỏ tôi nửa đêm xót anh còn bận tăng ca đã để con nhỏ đang ngủ ở nhà chạy tới công ty mang cơm khuya cho anh cũng là tạo niềm vui bất ngờ tuy nhỏ nhưng với tôi nghĩ thì nó rất ý nghĩa.

Chẳng thể ngờ được khi tôi vào nơi anh làm việc chỉ còn 1 bóng đèn sáng lờ mờ, cánh cửa khép hờ và bên trong đó là hình ảnh anh cùng cô thư ký trẻ đang quấn quýt bên nhau ngay tại phòng làm việc của anh.

Xót chồng tăng ca đêm muộn, tôi vượt mưa gió mang cơm cho anh, đến nơi tôi cay đắng chứng kiến sự thật vô cùng đau đớn - Ảnh 2

Tôi chết lặng đứng người chẳng nói được câu nào, nước mắt tuôn ra bao nhiêu uất hận tủi hờn đều trào ra thành nước mắt.. Vì hộp cơm trên tay rơi xuống nghe tiếng động nên hai người quay ra thấy tôi anh ngẩn người còn cô thư ký vội kéo áo lại.

Tôi phi như bay về nhà, anh cũng đi theo ra sức ăn năn xin lỗi hứa không bao giờ tái phạm chỉ lỡ lần đầu do cô ta quyến rũ... Nhưng thật lòng tôi chẳng còn tin anh nữa giờ nhìn con thơ dại mà tôi đau như xé lòng nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây!!

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Đi công tác về, tôi sốc ngất không tin vào tai mình khi nghe con nói: 'Mẹ ơi, hình như bố đánh cô giúp việc sao đó mẹ, con toàn nghe cô than anh nhẹ thôi'

Tôi hoàn toàn sụp đổ trước câu nói của con, tôi hỏi con nghe vào lúc nào cháu bảo buổi trưa cũng có tối cũng có, cứ hễ đi ra khỏi phòng là nghe tiếng bố đang trong phòng cô giúp việc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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