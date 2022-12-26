Xin chồng để được mang ảnh bố ruột về thờ, anh ta đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện khiến tôi sốc đến thất vọng 

Tâm sự 26/12/2022 19:12

Không thể tin được chồng tôi có thể đối xử với tôi như vậy...

Mẹ qua đời sau khi mắc bạo bệnh. Bố cũng chẳng đi bước nữa, ở vậy nuôi A khôn lớn rồi gả chồng. Trước A cũng tính sẽ lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc cho bố nhưng rồi cái số lại phải lấy chồng xa. Cứ nghĩ đến cái cảnh bố ở nhà chỉ cô đơn một mình là A lại rớt nước mắt.

Xin chồng để được mang ảnh bố ruột về thờ, anh ta đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện khiến tôi sốc đến thất vọng  - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Cố gắng bao năm cuối cùng cũng được ra ở riêng, A tính bàn với chồng sẽ đón bố lên ở cùng. Chồng A nghe xong chỉ ậm ừ bảo nếu ông đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì. A về thuyết phục nhưng bố không nghe. Ông bảo sống ở quê quen rồi. A nghĩ cũng khó cho bố lắm vì dù sao cũng là lên nhà con rể ở chứ có phải ở nhà con trai mình đâu. Càng nghĩ lại càng thấy tủi phận mình, tủi phận bố.

Tuổi già chẳng ai tránh được bệnh tật, bố A cũng vất vả bao năm nên sức khỏe yếu đi nhiều. Ông mất mà lòng A đau như cắt. Đám tang của bố, một mình chồng A đứng ra lo liệu hết. Ai cũng khen A có người chồng tốt. Qua 100 ngày của bố, nhìn bát hương bố lạnh lẽo một mình, A chẳng đành lòng. Suy nghĩ một hồi, nghĩ mình cũng ra ở riêng rồi nên chuyện mang bát hương của bố về thờ cũng chẳng quá khó khăn.

A nói chuyện này với chồng mình, cố gắng nhấn mạnh chuyện bố chỉ có mình A để anh có thể hiểu cho lòng A. Thấy chồng gật đầu đồng ý, khoảnh khắc ấy A hạnh phúc, vui sướng vô cùng. Ấy thế mà vừa vui được vài giây thì chồng đã nói một câu khiến A đứng hình: "Tôi đồng ý thờ bố vợ nếu sổ đỏ mảnh đất ở quê đứng tên tôi, một mình tên tôi thôi". 

A ngớ người trước điều kiện của chồng. Hóa ra anh đồng ý chẳng phải vì yêu thương gì A, cũng chẳng thương bố vợ mà chỉ nhăm nhe cái mảnh đất mặt đường đang lên giá kia. Mà mảnh đất đấy bố đã cho A, đứng tên A cũng được, sao phải chuyển hẳn cho anh? 

Xin chồng để được mang ảnh bố ruột về thờ, anh ta đồng ý nhưng kèm theo một điều kiện khiến tôi sốc đến thất vọng  - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Thấy thái độ ngỡ ngàng của vợ, chồng A lại thẳng thừng: "Cô cứ nghĩ kĩ đi rồi báo tôi". Câu nói của chồng khiến A thật sự thất vọng. Nghĩ lại càng thương bố, chẳng đành lòng để ông lạnh lẽo khói hương nhưng đề nghị của chồng thật sự quá đáng, anh ra điều kiện với chính vợ mình. Giờ A có nên chấp nhận yêu sách của chồng để được đón bố về hay gửi bát hương của bố nhờ họ hàng đây?

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