Chỉ vì vết máu ngoài ban công mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh

Tâm sự 26/12/2022 09:43

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này...

Đợt dịch này ở nhà giãn cách đã làm mối quan hệ của vợ chồng Q thêm căng thẳng bội phần. Trước đó, chúng Q vẫn sinh hoạt, chung sống với nhau hết sức bình thường. Chỉ là chồng Q rất dễ tự ái, anh còn cục cằn hành xử nóng vội, hay mất lý trí những khi giận dữ.

Chỉ vì vết máu ngoài ban công mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúng Q lấy nhau từ năm Q 25 tuổi, bây giờ sau 3 năm vẫn chưa có con. Hai nhà nội ngoại chẳng giục giã gì, ông bà đều để các con tự chủ. Song chồng Q thì cứ nóng vội. Ấy thế cứ khi nào Q bảo anh đi khám ở bệnh viện thì chồng lại gào lên "Anh với em bình thường có bị làm sao đâu mà phải khám cho rách việc?". Chúng Q cứ bất đồng nhau từ những vấn đề nhỏ nhặt như thế này.

Lại nói, khi bước vào giai đoạn giãn cách, chồng Q bị cho thôi việc vì công ty làm ăn túng thiếu. Hai vợ chồng trông chờ vào đồng lương của Q. Cũng may mắn trước đó, cả hai vẫn có khoản dành dụm, tiết kiệm riêng. Vả lại chi tiêu trong nhà Q cũng cẩn thận từ trước tới nay, không lo chết đói được. Đường cùng lắm thì hai bố mẹ cũng có thể giúp đỡ.

Song như Q đã nói, chồng Q tính dễ tự ái. Thi thoảng nếu Q góp ý gì đó không vừa lòng, chồng sẽ coi đó là móc mỉa, coi thường chồng. Mấy tuần trước, Q bảo hay chồng tìm thử một công việc làm thêm trên mạng, liên quan tới viết lách, marketing chẳng hạn. Dẫu sao trước đây chồng Q cũng được đào tạo về lĩnh vực này rồi. Chứ cứ ngồi không mãi thì chán mà còn tốn thời gian.

Chỉ nói vậy thôi mà chồng Q đã nổi đoá, anh nói những câu rất khó nghe kiểu "Bây giờ tôi ở nhà ăn bám nên cô coi thường tôi đúng không? Thế sau nấu cơm một người ăn, còn đây nhịn cũng được!". Q đến phát tủi hổ vì người chồng này. Không hiểu sao trước đây Q có thể đồng ý lấy anh. Rõ ràng, khi còn yêu nhau, chồng Q rất yêu thương Q, ít khi nặng lời. Vả lại anh cũng rất chú tâm phát triển sự nghiệp. Phải chăng chồng Q gặp vấn đề nào đó về tâm lý?

Chưa hết, đỉnh điểm là mới cuối tuần trước, vợ chồng Q lại xảy ra một vụ tranh cãi gay gắt. Vì ở nhà lâu nên Q nghĩ cách cải thiện không gian sống. Q có trồng cây và đặt ở ban công, chăm sóc, tưới mỗi ngày. Q cũng bảo chồng khi nào anh thấy khó chịu thì ra tưới cây để hít thở không khí trong lành, suy nghĩ thấu đáo và bình tĩnh lại.

Nhưng chồng Q chê Q bày vẽ, tốn kém, mặc dù tiền mua chậu cây, hạt giống không hề đắt. Anh còn nói trồng cây sẽ làm Q cứ ngẩn ngơ thơ mộng, xa rời thực tế. Q cứ nghĩ chồng chê bai vậy nhưng vẫn sẽ tôn trọng sở thích của Q.

Nào ngờ hôm đó đi chợ về, Q thấy chồng đang băng bó chân mình. Q tưởng anh gặp sự cố gì liền chạy ra kiểm tra. Nhưng cũng chính lúc ấy, Q thấy ngoài ban công các chậu cây đều bị đập hết. Q hiểu rồi, hóa ra chồng Q đập các chậu cây của Q nên mới bị giẫm chân vào và chảy máu.

Vì sự tức giận như giọt nước tràn ly, Q bỏ hết các đồ đang cầm trên tay, hét to vào mặt chồng: "Anh làm cái gì thế kia? Sao anh phá hoại hết cây của tôi ?"

Đáp lại sự giận dữ của vợ, chồng Q lẳng lặng quay đi, không một lời xin lỗi. Anh vào phòng đóng rầm cửa lại. Tối hôm đó chúng Q không ăn uống gì cả. Q còn phải đi dọn dẹp hết đống hỗn độn mà chồng gây ra. Sáng hôm sau, anh dậy sớm ra ban công, hít thở và thốt ra câu: "Đúng là không cây cối thì sảng khoái hẳn". Q biết chồng nói vậy để trêu ngươi vợ.

Chỉ vì vết máu ngoài ban công mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Từ đó đến nay, chúng Q chưa nói với nhau câu nào. Q nấu cơm xong thì để đó, khi nào chồng đói thì ra ăn. Còn Q đói Q tự ăn một mình. Bát ai người nấy rửa. Q thật sự không tin cuộc hôn nhân của mình lại gặp bế tắc như thế này. Liệu Q có thể chung sống với chồng cả đời về sau không. Q quá mệt mỏi rồi, một người cố thôi là không đủ...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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