Sắp sinh nhưng chồng vẫn cắm mặt chơi game, đã vậy còn làm một hành động khiến tôi tuyên bố làm 'mẹ đơn thân'

Tâm sự 26/12/2022 11:12

Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn một thằng đàn ông vô dụng như chồng mình hết mức có thể rồi...

U vừa bỏ về nhà ngoại sau 3 tuần đám cưới các chị ạ. Bọn U cưới chạy bầu, nhưng vì dịch nên hoãn tới lui mấy lần mới xong. Biết là mình trót dại nên U cũng không dám đòi hỏi gì cả, từ lúc về nhà chồng chỉ ngoan ngoãn tự giác làm mọi thứ từ việc nhà đến chuyện cá nhân.

Sắp sinh nhưng chồng vẫn cắm mặt chơi game, đã vậy còn làm một hành động khiến tôi tuyên bố làm 'mẹ đơn thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Như người ta mang bầu thì được yêu chiều chăm sóc, nghỉ ngơi chẳng phải đụng đến cái gì, nhưng U bầu to tướng đến tháng thứ 8 rồi vẫn phải nai lưng ra giặt đồ quét sân, gánh cả thùng nước gạo đi cho hàng xóm. Không phải chồng U chết đâu mọi người ạ, mà nó quá lười chẳng động tay cái gì hết, gia đình chồng thì coi U như osin nên tủi thân chẳng biết kêu ai.

Các cụ bảo vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nhưng đúng là chỉ có mỗi chồng U duỗi từ sáng tới đêm chứ U thì nằm ngủ 1 ngày chưa được 3 tiếng. Người thì nhức mỏi, đi lại nặng nề, thèm ăn đủ thứ nhưng chẳng ai mua cho. Được bao nhiêu tiền mừng cưới thì mẹ chồng bắt U bỏ ra gần hết để trả tiền cỗ thay, một ít thì U đU trả nợ cho chồng, còn lại thì cầm cự được ăn uống tiêu xài cá nhân suốt 3 tuần qua.

U cố gắng giữ riêng 40 triệu để dành đi đẻ, không dám đụng vào tí nào vì biết nhà chồng chẳng giúp đỡ gì mình. Nhưng hôm rồi U lại ngu, đưa túi xách cho chồng lúc vào viện siêu âm thai nên bị chồng lục ví lấy mất 20 triệu. Về nhà U khóc ầm lên bắt chồng trả, nhưng nó chìa ra cái điện thoại mới tinh khiến U tức muốn ói. Bọn U cãi nhau cả ngày trời, bố mẹ chồng không biết điều lại còn bênh con trai.

Cố gắng nhẫn nhịn thêm vài tuần nữa là đi đẻ, U đành muối mặt hỏi vay nhà ngoại để thêm ít tiền mua đồ cho con. Mấy hôm nay trời mưa lành lạnh, nghĩ cũng sắp sửa đến mùa đông, U lựa lúc làm hòa với chồng xong bảo anh đi sửa cái nhà tắm, vì nó bị hỏng cửa gió lùa vào không tốt cho cả U lẫn con lúc ở cữ. Chồng ậm ừ bảo từ từ rồi sửa, U lại nổi máu điên lên cãi nhau một trận, chửi chồng là loại vô tâm không biết chăm sóc vợ con, không thương vợ thì cũng phải biết thương đứa con nhỏ sắp sửa chào đời.

Chửi như thế mà chồng vẫn cắm đầu vào chơi game, U tức quá nhảy vào giật điện thoại ném xuống đất, nó bỗng khùng lên đẩy U ngã đè cả bụng xuống giường. U hoảng sợ nên quát chồng, ai ngờ nó tuôn ra mấy câu làm U chết sững.

- Anh định giết con à, ai cho anh đẩy tôi ngã như thế?

- Thế còn mày thì sao, ai cho mày ném điện thoại của tao như thế, có biết mua bao tiền không???

- Anh mua bằng tiền của tôi, ăn cắp từ túi của tôi, giờ anh gân cổ chửi ai?

- Tao nói mày đó, bầu thì yên phận mà ngồi đó đi còn gây sự với tao? Biết thế này ngày trước tao đã không làm chuyện đấy với mày, tao đi chơi với mấy đứa trong game còn hơn! Con mày mày tự đi mà đẻ mà nuôi, tao không thích sửa nhà tắm, cũng không muốn ở chung với loại vợ như mày nữa!

Nghe chồng nói xong mà mắt U chưa bao giờ mở to như thế. Vừa sốc vừa nghẹn ngào, U định cãi lại chồng nhưng thôi. Đến nước này thì thực sự không còn gì níu kéo nữa, U thực sự gả nhầm chồng rồi. U lặng lẽ bắc ghế lấy vali trên nóc tủ xuống, xếp hết đồ đạc của 2 mẹ con vào đó rồi gọi xe về nhà mẹ đẻ. Hôm sau U gửi đơn ly hôn về cho chồng kí, bố mẹ chồng gọi điện sang chửi ầm ĩ một phen, bắt U đẻ xong thì trả cháu nội cho nhà họ còn lại thì họ không cần một đứa con dâu như U.

Sắp sinh nhưng chồng vẫn cắm mặt chơi game, đã vậy còn làm một hành động khiến tôi tuyên bố làm 'mẹ đơn thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. U đã cố gắng tử tế với gia đình chồng hết mức có thể, cố gắng nhẫn nhịn một thằng đàn ông vô dụng như chồng mình. Nhưng cuối cùng, U lại trở thành mẹ đơn thân trước cả khi con trai U chào đời. Đau lòng quá các chị ạ, nhưng U đã lựa chọn đúng phải không?...

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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