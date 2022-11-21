Vì công việc nên tôi phải xa vợ khi mới kết hôn chưa đầy năm. Tới nay tôi và vợ xa cách đã 5 tháng và tôi chưa về thăm nhà lần nào. Chuyện vẫn êm đẹp cho tới tuần trước, vợ tôi gọi điện đến, vui mừng hớn hở thông báo tin mang bầu.

Tôi thắc mắc thì vợ quay ra giận dỗi, nói rằng đi siêu âm người ta nói thế nào thì cô ấy báo lại với tôi như thế. Tôi còn chưa trách móc, chất vấn vợ thì thôi, thế mà cô ấy đã tức giận mắng tôi không tin vợ, nghi ngờ sự chung thủy của cô ấy nọ kia. Chẳng còn cách nào, tôi đành thu xếp công việc, tức tốc về nhà ngay.

"Chồng ơi em có thai được 3 tháng rồi, anh gửi thêm tiền cho em bồi bổ nhé!", cô ấy hồn nhiên nói như thế. Còn tôi thì kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Nếu vợ nói cô ấy mang thai 5 tháng còn nghe được, đằng này sao lại là 3 tháng?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đích thân đưa vợ đến địa chỉ khám thai uy tín để siêu âm lại. Lần này bác sĩ hỏi han cặn kẽ vợ tôi đủ điều, cuối cùng kết luận cô ấy mang thai 5 tháng nhưng thai nhi bị suy dinh dưỡng bào thai, cần phải bồi bổ nhiều thêm. Tôi và vợ ngớ ra nhìn nhau.

Tôi có kể lại câu chuyện "mang thai 3 tháng" kia để xin bác sĩ một lời giải đáp. Thì được biết, có lẽ chỗ vợ siêu âm trước đó người ta tính tuổi thai dựa vào kích thước thai nhi. Con tôi bị suy dinh dưỡng, dẫn đến việc vợ mang thai 5 tháng mà con tôi chỉ lớn bằng con nhà người ta 3 tháng! Nên họ mới kết luận là vợ tôi mang thai 3 tháng.

Về nhà, tôi bực dọc hỏi vợ ăn uống thế nào để con còi cọc như thế. Cô ấy bảo đợt vừa rồi ăn kiêng giảm cân, lại không biết mình mang thai. Mãi hôm gọi điện cho tôi là cô ấy mới đi siêu âm lần đầu, đã báo cho tôi ngay đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện đến đây có thể coi như đã êm xuôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn. Theo như tôi hiểu, thì vị bác sĩ đầu tiên tính tuổi thai dựa trên kích thước, cân nặng của thai nhi. Vị thứ hai mà tôi đưa vợ đến thì dựa vào ngày chu kỳ kinh cuối của vợ, mà cái này do vợ tôi khai với bác sĩ chứ đâu ai kiểm chứng được? Liệu có khi nào vị bác sĩ đầu tiên mới siêu âm đúng không? Đã ai từng rơi vào trường hợp tương tự như tôi, xin cho tôi lời khuyên.