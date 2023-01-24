Vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng để con không bị thiệt thòi, vừa nhìn thấy gã đàn ông đang cầm tay con gái, tôi trào nước mắt không ngớt

Tâm sự 24/01/2023 11:16

Trong lòng giận dữ, đang định tiến lên mắng cho gã ta một trận rồi yêu cầu cô giáo lần sau không được cho con tôi tiếp xúc với người lạ thì phải đờ dẫn khi người đàn ông đó quay mặt lại. Người đó không hề xa lạ đối với tôi và cả với con tôi nữa. Chính là Quang, bạn trai cũ của tôi.

Tôi và chồng ly hôn cách đây 3 năm. Hiện tại tôi đang một mình nuôi con gái 4 tuổi. Chồng cũ đã tái hôn rồi, có gia đình mới nên anh ta cũng không quan tâm đến vợ cũ con riêng. Thậm chí tiền chu cấp theo trách nhiệm tòa quy định mà anh ta cũng không thực hiện. Tôi đành tự nhủ sẽ nỗ lực gấp nhiều lần để con khỏi chịu thiệt thòi.

Nói chung cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng tạm ổn. Con tôi đang học mẫu giáo ở một trường tư thục, còn tôi cũng có công việc ổn định, mức lương đủ lo cho cả hai mẹ con. Dạo này công việc bận rộn nên tôi thường đón con khá muộn. Cũng may cô giáo nhiệt tình, tận tâm. Tôi đến muộn mà cô giáo vẫn ở lại trông bé giúp. 

Song chiều qua khi tôi đến đón con, bước vào sân trường, tôi giật mình khi thấy con và một người đàn ông lạ đang chơi xích đu. Tầm này chỉ còn mỗi con tôi là chưa ai đón, các bạn đã về cả rồi. Mọi lần con sẽ có cô giáo chơi cùng. Tại sao hôm nay lại có gã đàn ông lạ ở bên con tôi thế kia?

Trong lòng giận dữ, đang định tiến lên mắng cho gã ta một trận rồi yêu cầu cô giáo lần sau không được cho con tôi tiếp xúc với người lạ thì phải đờ dẫn khi người đàn ông đó quay mặt lại. Người đó không hề xa lạ đối với tôi và cả với con tôi nữa. Chính là Quang, bạn trai cũ của tôi.

Khi trước tôi và Quang yêu nhau nhưng mẹ anh phản đối. Quang chưa kết hôn lần nào, còn tôi là phụ nữ nạ dòng nuôi một đứa con riêng, mẹ anh cho rằng tôi không xứng với con trai bà. Bà ra sức ngăn cấm nhưng Quang vẫn không chia tay tôi. 

 

Vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng để con không bị thiệt thòi, vừa nhìn thấy gã đàn ông đang cầm tay con gái, tôi trào nước mắt không ngớt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo hãy cho anh thời gian để thuyết phục mẹ, cùng lắm là chúng tôi ra ngoài sống, tự tổ chức đám cưới. Tôi cảm động trước tấm lòng của anh nhưng thực sự tôi thấy mệt mỏi. Hơn nữa tôi cũng không muốn đặt Quang và tình thế khó xử, buộc anh phải quay lưng với gia đình. 

Vì vậy tôi chia tay cương quyết, thậm chí còn cố tình làm quen với những người đàn ông khác để Quang lạnh lòng. Tôi đã nói những lời tuyệt tình và nhẫn tâm với anh. Rồi tôi cũng được như ý muốn, Quang biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. 

Mới đó mà đã nửa năm rồi. Tại sao giờ này anh lại có mặt ở đây? Con gái nhìn thấy tôi thì vội chạy đến ríu rít kể rằng chú Quang mua nhiều quà cho nó. Cô giáo từ trong lớp đi ra cũng giải thích rằng Quang đã đến đây nhiều lần rồi. Cô đã kiểm tra kỹ lưỡng, từ giấy tờ tùy thân, thẻ công tác đến ảnh chụp chung của Quang và con bé trong điện thoại của anh. Hơn nữa con gái tôi rất thân thiết với Quang, anh lại kể chuyện tình éo le của mình cho cô nghe, do đó cô mới đồng ý. Hơn nữa, ngoài cổng trường còn bác bảo vệ, chắc chắn con tôi sẽ được an toàn. Nghe thế tôi mới thở phào yên tâm. 

Tôi hỏi Quang sao lại đến đây, anh bảo nhớ con bé nên muốn đến thăm nhưng sợ tôi không đồng ý. Rồi Quang kể anh đã dọn ra ngoài ở 4 tháng nay. Bố mẹ anh cũng đã nguôi nguôi rồi, hôm trước còn hỏi tôi dạo này thế nào. Anh nắm tay tôi hỏi rằng có thể quay về bên anh không. Tôi trào nước mắt vì xúc động và cũng vì nhớ anh. Nhưng tôi có nên tiến tới với người đàn ông này? Liệu tôi và anh có được hạnh phúc? Tôi sợ anh sẽ hối hận…

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