Vừa ly hôn vợ cũ, tôi cưới ngay cô nàng nóng bỏng rẫy, nào ngờ đêm tân hôn, điều em làm khiến tôi ‘hóa đá’

Con sinh ra có mẹ vợ và mẻ đẻ thay nhau đỡ đàn vì thế vợ tôi cũng chẳng quá vất vả hay lo rằng sẽ trầm cảm sau sinh. Hai đứa vẫn đi làm đi du lịch và có những buổi hẹn hò riêng như khi còn chưa cưới, ai cũng bảo chúng tôi có cuộc hôn nhân vô cùng mỹ mãn.

Cưới nhau được 4 năm, cuộc sống vợ chồng tôi khá êm đềm và hạnh phúc, nhất là khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Điều kiện kinh tế khá giả, chẳng phải vất vả bon chen chuyện tiền nong thế nên hai đứa không mấy khi mâu thuẫn.

Cô ấy nghe ai đó và bắt đầu làm đẹp xăm mày xăm môi, còn đòi hút mỡ trong khi người đâu có tí thịt thừa nào. Chúng tôi không ít lần cãi nhau vì chuyện đó. Làm môi làm mắt tôi đã không nói, tập gym cũng kệ để tốt cho sức khỏe nhưng nào nâng ngực cô ấy cũng nghĩ ra thế là các trận chiến tranh lạnh liên tiếp diễn ra

Mỗi năm tới ngày cưới chúng tôi đều tự tổ chức làm kỷ niệm để hâm nóng tình cảm, vì vậy dù có con nhưng chẳng mấy khi hai đứa xích mích hay gây gổ. Những tưởng cuộc đời cứ tiếp tục màu hồng như vậy nhưng chẳng thể ngờ tới năm thứ 4 thì vợ tôi bỗng trái tính trái nết.

Tôi ngày càng mệt mỏi, chẳng hiểu cô ấy thầm thương ai hay thế nào mà phải chăm chút sắc đẹp một cách thái quá tới vậy. Thế là tôi nghi ngờ, theo dõi từ đó tình cảm của chúng tôi cũng nhạt dần, trong mắt cô ấy tôi là người chồng không tâm lý, không yêu chiều vợ nhỏ mọn tính toán tiếc tiền.. còn với tôi luôn nghĩ rằng cô ấy đã thay đổi, cô ấy có khả năng ngoại tình cao khi chăm chút nhan sắc thái quá...

Rồi chuyện gì đến cũng đến chúng tôi chẳng thể nói chuyện với nhau suốt cả tuần, chẳng muốn ăn cơm chung thậm chí nhìn thấy nhau là khó chịu, đỉnh điểm là khi cô ấy phát hiện ra tôi âm thầm theo dõi cô ấy.

Trong cơn nóng giận chúng tôi đã nói tới ly hôn, vì lòng tự trọng vì cái tôi cá nhân quá cao và chẳng ai chịu xin lỗi vì thế cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ trong khi chẳng ai ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, cô ấy vẫn tiếp tục làm đẹp theo ý mình, cũng chẳng quan tâm xem tôi thế nào như tôi đã hoàn toàn thành người xa lạ. Con để mẹ trông nên bao lần tới thăm cháu tôi đều không gặp cô ấy.

Tôi quá giận và nghĩ ra cách để trả thù đó là tôi phải cưới vợ ngay tức khắc, tôi nhanh chóng có 1 em chân dài, khá quyến rũ và ăn diện. Gia đình cũng có điều kiện thế nên em chăm sóc nhan sắc khá tốt, làn da trắng trẻo thậm chí xinh hơn vợ tôi nữa.

Thế là tôi cưới ngay lập tức tất nhiên gửi giấy mời cho cô ấy trong sự ngỡ ngàng, bởi có lẽ cũng như tôi cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ cưới ngay lập tức vì thực tế hai đứa tôi vẫn còn tình cảm với nhau.

Ngay đêm tân hôn, tôi dù còn hoang mang chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này, nhưng tôi vẫn nghĩ hãy tự tin với sự lựa chọn này, ai ngờ khi cô dâu mới của tôi thay đồ, nhìn em có hình xăm, ngực thì biết ngay đã sửa tôi như hóa đá.

Tôi vì vợ cũ đòi thẩm mỹ làm đẹp mà gây gổ để dẫn tới ly hôn và rồi cưới về 1 em cũng ăn chơi và toàn hàng giả, tôi sốc vô cùng, cũng chẳng biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa. Giờ tôi nên làm sao đây?