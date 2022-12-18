Vừa có một đêm nồng cháy với nhau trên giường, sáng tỉnh dậy cầm tờ giấy trên bàn vợ để lại, tôi bật khóc nức nở không tin cô ta lại làm như vậy

Cách đây đúng một tuần là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Vợ tổ chức một bữa tiệc lãng mạn nho nhỏ riêng tư cho hai vợ chồng. Sau bữa tối bên ánh nến với vài ly rượu vang, vợ xuất hiện trước mặt tôi trong phòng ngủ với bộ váy ngủ vô cùng quyến rũ. Rồi sau đó cô ấy tặng chồng một đêm nồng nàn khó quên, mãi đến nửa đêm hai vợ chồng mới mệt mỏi ôm nhau ngủ thiếp đi.

Vợ chồng tôi kết hôn đã tròn 5 năm, luôn yêu thương nhường nhịn và vun đắp cuộc sống gia đình, đồng thời chăm sóc tốt cho bố mẹ đôi bên. Tôi rất mãn nguyện và tự hào mình có một người vợ tốt.

Một tờ là đơn ly hôn vợ ký sẵn, một tờ còn lại là bức thư cô ấy viết để lại cho chồng, với vài dòng ngắn ngủi: "Em xin lỗi anh vì tất cả, em không thể ở bên anh được nữa. Em còn cha mẹ già, em phải nghĩ đến họ. Mong anh đừng trách hờn em, 5 năm qua bên anh em thật sự rất hạnh phúc".

Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi đưa tay sang bên cạnh tìm vợ nhưng không thấy cô ấy đâu. Nghĩ bụng vợ đã dậy rồi, chợt nhìn sang chiếc gối mà vợ dùng đêm qua, tôi giật mình thấy có hai tờ giấy đặt trên đó. Đọc xong nội dung, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào.

Vậy là cô ấy đã hạ quyết tâm bỏ tôi mà đi rồi, nguyên nhân vì tôi không thể có con. Sau khi biết bệnh tình của chồng, vợ động viên an ủi và sát cánh bên tôi điều trị bệnh mong sinh con. Thuốc thang chữa trị không được, chúng tôi tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng hai lần đều thất bại.

Phải chịu đựng nhiều nỗi đau cả về thể xác và tinh thần song vợ chưa bao giờ oán giận chồng. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người vợ tốt như thế, chỉ mong chúng tôi được mãi ở bên nhau.

Thế nhưng bố mẹ vợ kết hôn muộn rồi chỉ sinh được duy nhất mụn con gái là vợ tôi. Ước nguyện của họ là có nhiều cháu ẵm bồng. Điều kiện gia đình vợ khá ổn, ban đầu bố mẹ vợ đã cứ dặn chúng tôi chỉ việc đẻ còn lại không cần lo, ông bà sẽ trông con hộ và chu cấp cả tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời trái ngang, tôi lại không thể cho vợ một đứa con. Bố mẹ vợ cũng tốt lắm nhưng bây giờ 5 năm rồi, có lẽ họ đã hết kiên nhẫn, không thể chờ đợi thêm được nữa.

Tôi không dám trách vợ với bố mẹ vợ nhưng phải xa cô ấy, tôi đau đớn khôn tả. Tôi định đến gặp vợ xin cô ấy một cơ hội cuối, chúng tôi thực hiện thụ tinh ống nghiệm thêm một lần nữa. Nếu vẫn thất bại, tôi sẽ để vợ đi, mỉm cười chúc phúc cho cô ấy. Phải làm sao để tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm tăng lên?

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm

Trên thế giới, tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công là khoảng 40 - 45%. Tại Việt Nam, tỷ lệ này ở khoảng 35 - 40%. Tỷ lệ thành công này sẽ giảm từ 2 - 10% đối với phụ nữ lớn tuổi (sau 40 tuổi) và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, cụ thể:

1. Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của hai vợ chồng

Vợ chồng cần có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, các thực phẩm giàu chất đạm. Đối với người vợ nên lựa chọn các thực phẩm chứa nhiều axit folic và thực phẩm giàu omega 3. Bạn phải hạn chế sử dụng các chất kích thích, tập thể dục nhẹ nhàng, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra việc giữ tâm trạng thoải mái, tránh căng thẳng cũng rất quan trọng. Người phụ nữ có tâm trạng tốt, vui vẻ thì tỷ lệ thành công của phương pháp cũng được tăng lên.

2. Không mắc các bệnh đường tình dục

Trước khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, hai vợ chồng được kiểm tra xem có đủ sức khỏe để thực hiện không. Nếu sức khỏe của người phụ nữ bình thường, tinh trùng của người nam mạnh thì khả năng thành công sẽ rất cao.

3. Tuổi càng trẻ, khả năng thành công càng cao

Số lượng và chất lượng trứng đạt tiêu chuẩn (cùng với tinh trùng tạo thành phôi khỏe mạnh) sẽ giảm theo thời gian, đặc biệt khi phụ nữ bước qua tuổi 35. Chất lượng trứng và tinh trùng càng nhiều, càng tốt, số phôi tạo thành càng nhiều thì cơ hội chuyển phôi được nhiều lần hơn.

4. Điều trị sớm

Tất cả các cặp vợ chồng đều được kiểm tra tình trạng vô sinh, hiếm muộn trước khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Sau một năm, hai vợ chồng mà không dùng các biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có con thì nên đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

5. Trang thiết bị máy móc, trình độ kỹ thuật kinh nghiệm của bác sĩ

Thụ tinh trong ống nghiệm gồm nhiều bước phức tạp, đòi hỏi bác sĩ và các kỹ thuật viên có chuyên môn, kinh nghiệm để quyết định phác đồ điều trị, các loại thuốc sử dụng như thế nào… Thụ tinh trong ống nghiệm đòi hỏi phải có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt: vô trùng, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, chất lượng không khí phải luôn ở mức tối ưu...