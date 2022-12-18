Phát hiện một chiếc xe lạ đậu trong nhà, tôi nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào, thế nhưng giây tiếp theo 2 chân tôi run bần bật trước hình ảnh chồng hôn đắm đuối cô bồ

Tâm sự 18/12/2022 06:55

Một nữ giáo viên tiểu học 37 tuổi kể, tối hôm trước chị đã lén đọc được tin nhắn của cô bạn gái của chồng: "Mười giờ sáng mai em đến bàn với anh chút việc nhá". Tôi đã từng đọc được những tin nhắn à ơi của cô này có tính chất tán tỉnh gạ gẫm chồng mình nên rất nghi ngờ.

Trường hợp chồng đã ngoại tình còn ăn chơi sa đoạ, cứ hễ về nhà là đánh vợ chửi con, đem hết tiền đi cho gái, con người ấy chẳng nên tiếc làm gì. Nó như giọt nước tràn ly, tạo ra cơ hội để bạn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại.

Nhưng nếu người mắc lỗi ngoại tình về cơ bản là người tốt, có trách nhiệm với gia đình, vẫn hết mực yêu vợ thương con, chỉ vì một phút giây yếu lòng mà sa ngã thì sao? Đã là con người, nào có mấy ai được mười phân vẹn mười hoàn mỹ!

Thời khắc này, cách ứng xử của bạn quyết định hạnh phúc hôn nhân của chính bạn ngày mai.

“Diệt chuột nhưng không vỡ bình”, ngăn chặn được ngoại tình nhưng vẫn không đẩy tình chồng vợ đến vực thẳm diệt vong, để hôn nhân còn có cơ hội “nảy mầm trong nước mắt” mới thực là thượng sách.

Nếu bạn định sống với ai đó cả đời, nhất định có lúc bạn phải thứ tha và chính bạn có khi cũng cần được tha thứ.

Phát hiện một chiếc xe lạ đậu trong nhà, tôi nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào, thế nhưng giây tiếp theo 2 chân tôi run bần bật trước hình ảnh chồng hôn đắm đuối cô bồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một nữ giáo viên tiểu học 37 tuổi kể, tối hôm trước chị đã lén đọc được tin nhắn của cô bạn gái của chồng: "Mười giờ sáng mai em đến bàn với anh chút việc nhá". Tôi đã từng đọc được những tin nhắn à ơi của cô này có tính chất tán tỉnh gạ gẫm chồng mình nên rất nghi ngờ.

Mang tâm trạng hoài nghi đó đến trường, 9h30 phút sáng hôm sau khi đang họp, lòng như lửa đốt chị kêu đau bụng lấy lý do xin về sớm. Gần đến nhà chị gửi xe đầu ngõ đi bộ về, mở cửa lén bước vào nhà nhẹ nhàng không tiếng động.

Một chiếc xe máy lạ của ai đó dựng nơi khoảnh sân nhỏ, chiếc áo khoác nắng phụ nữ nằm vắt vẻo, lộn xộn phía trên. Chị nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào.

Bất chợt, hai chân chị rung lên bần bật. Cảm giác vụn vỡ ập đến, trời đất tối sầm. Trên chiếc ghế sô-pha nơi phòng khách, chồng chị cùng cô nhân tình đang cuồng nhiệt tay trong tay ôm ấp những nụ hôn.

Chị nói, phản xạ đầu tiên nghĩ đến lúc đó là xông vào liều một phen với đôi “mèo mả gà đồng”, rồi đến đâu thì đến. Nhưng đôi chân cứ như mang chì, tưởng như có một thế lực vô hình nào đó níu lại.

Lại nghĩ đến cảnh người làng kéo đến đầy nhà, chỉ trỏ, bàn tán, cười cợt. Thể diện của chồng, cả chị nữa, sẽ còn lại gì. Hai đứa con đáng yêu của vợ chồng chị, chỉ ngày mai thôi chắc sẽ chẳng dám đến trường vì xấu hổ. Chị cũng mặt mũi nào nữa mà đối diện với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh.

Sững người một lúc lâu trong nỗi cay đắng, nghẹn ngào, chị ho lên một tiếng, trái tim vụn vỡ với tay khép cánh cửa. Tiếng cửa đánh tách nghe giá băng, nức nở. Chị lao như bay ra khỏi nhà, nước mắt nhạt nhoà như giăng kín màn mưa.

Trở về trường, trong đầu chị tràn ngập ý nghĩ ly hôn. Tối hôm ấy đợi các con say giấc, chị gọi chồng ra nói chuyện. Nghe chị tả lại toàn bộ sự việc, anh không tin, còn cười nhạt :"Làm gì có chuyện đó".

Phát hiện một chiếc xe lạ đậu trong nhà, tôi nhón chân, bước nhẹ như mèo con ghé mắt qua khe cửa ngó vào, thế nhưng giây tiếp theo 2 chân tôi run bần bật trước hình ảnh chồng hôn đắm đuối cô bồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đến khi chị đưa chồng đến chính vị trí chị đã “đứng hình” chứng kiến khoảnh khắc buồn thương lúc sáng, kể lại chi tiết những gì mắt thấy, tai nghe, mặt anh tái nhợt, nắm lấy tay chị run rẩy.

Chị ngồi lặng im không nói, chìa ra tờ đơn ly hôn viết sẵn. Chồng chị đổ sụp, quỳ xuống trước mặt nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

“Nếu hôm nay em làm ầm lên có lẽ anh cũng đến phải bán xới khỏi đất này, không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Anh xin thề trước vong linh cha mẹ từ nay sẽ không bao giờ như vậy nữa", anh ôm lấy chị.

Chị đẩy chồng ra nhưng vòng tay anh càng siết chặt, nghẹt thở. Chị nằm vật ra giường, dòng lệ cay đắng, tủi hờn giăng đầy khoé mắt. Trong lúc chồng chị vẫn quỳ đó cầu xin vợ thứ tha.

Hai năm có lẻ đã qua, bí mật buồn thương giấu kín năm xưa đến giờ vẫn chỉ có trời, đất, và hai vợ chồng chị biết. Bản thân chị cũng không thể ngờ gia đình mình lại có thể sống cùng nhau hạnh phúc đến như hiện tại. Những lúc nhìn ba bố con chơi đùa, chị lại nghĩ, cảnh hạnh phúc này đâu tồn tại nếu như chị không cố kìm nén bản thân vào cái buổi sáng xé lòng năm ấy. Chị nói, cảm giác tự hào luôn ngập tràn khi đã lựa chọn tha thứ, níu giữ và thắp lại ngọn lửa hạnh phúc gia đình.

Làm việc vất vả đến 12h đêm mới về, vừa mở cửa phòng trọ cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi đau như cắt về con người thật của chồng mình

Làm việc vất vả đến 12h đêm mới về, vừa mở cửa phòng trọ cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi đau như cắt về con người thật của chồng mình

Lấy chút sức lực còn lại, tôi tung chăn và hét toáng lên. Con tôi giật mình khóc lớn, còn họ cố túm lấy quần áo mặc vội.

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