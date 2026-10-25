Vừa bước vào phòng ngủ, chồng chết sững khi thấy ngón chân dưới gầm giường, đến lúc kéo giường ra anh bật khóc nức nở

Tâm sự 25/10/2026 17:38

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con. Bản thân lại xấu hổ với chồng con cũ nên không dám ra mặt. Thấy mẹ chồng cũng hoàn cảnh, kể từ đó, tôi vẫn giấu chồng giữ liên lạc.

Gia đình chồng tôi khá hoàn cảnh. Chồng tôi lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ngày ấy do quá nghèo, mẹ chồng tôi đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại bố anh, một mình gà trống nuôi con.

Đi được 3 năm thì mẹ chồng tôi quay về và xin được hàn gắn. Nhẹ dạ cả tin, bố gật đầu. Để rồi chỉ hai tuần sau, mẹ lại ra đi và cuỗm sạch toàn bộ tiền tiết kiệm. Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu căm hận mẹ, anh thề dù có thế nào cũng không bao giờ gặp lại bà.

Ngày cưới của chúng tôi đáng lẽ sẽ rất trọn vẹn. Khi chồng tôi đang đi mời rượu ở các mâm, tôi phát hiện có một người phụ nữ nép sau bức tường. Do tò mò, tôi tiến đến hỏi bà là khách của ai. Thế rồi bà nói ngắn gọn với tôi vài câu, tự xưng là mẹ chồng rồi dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi số điện thoại.

Vừa bước vào phòng ngủ, chồng chết sững khi thấy ngón chân dưới gầm giường, đến lúc kéo giường ra anh bật khóc nức nở - Ảnh 1
Không ngờ chồng tôi tinh mắt phát hiện ra. Anh lật tung giường lên vì nghĩ tôi ngoại tình. Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm đó, tôi rất lăn tăn. Nhưng chuyện quá khứ đều đã qua, tôi không muốn mình cũng bị cuốn vào nên đã chủ động hẹn gặp mặt. Cuộc gặp kéo dài hơn 3 tiếng. Tôi nghe hết câu chuyện của mẹ chồng mới biết bây giờ bà cũng cô đơn một mình, không chồng không con. Bản thân lại xấu hổ với chồng con cũ nên không dám ra mặt. Thấy mẹ chồng cũng hoàn cảnh, kể từ đó, tôi vẫn giấu chồng giữ liên lạc.

Cách đây hơn một tuần, bố chồng tôi đột quỵ và không qua khỏi. Tang gia bố rối nên tôi không báo được cho mẹ chồng. Hôm qua tranh thủ chồng đi làm, tôi gọi điện nói với mẹ chồng. Một lúc sau thì bà đến, còn khóc nức nở khi thắp hương cho bố chồng tôi. Hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng thì đột nhiên chồng tôi về, chẳng có cách nào khác, mẹ đành chui xuống gầm giường.

Không ngờ chồng tôi tinh mắt phát hiện ra. Anh lật tung giường lên vì nghĩ tôi ngoại tình. Để rồi khi chạm mặt mẹ, anh quỳ xuống bật khóc nức nở: "Tại sao bà lại quay về? Bà có lỗi với bố con tôi, bà không xứng". Mẹ chồng tôi cũng đầm đìa nước mắt, cầu xin con tha thứ.

Câu chuyện ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết. Cả đêm, chồng tôi cứ đi ra lại đi vào. Tôi hiểu anh đang không biết phải làm thế nào. Bây giờ tôi là người đứng giữa, phải làm sao mới có thể hàn gắn hai mẹ con họ đây?

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường vợ, chồng nổi cơn ghen dữ dội, nào ngờ vừa cúi xuống đã khóc nghẹn

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường vợ, chồng nổi cơn ghen dữ dội, nào ngờ vừa cúi xuống đã khóc nghẹn

Gia đình chồng tôi khá hoàn cảnh. Chồng tôi lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ngày ấy do quá nghèo, mẹ chồng tôi đã bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại bố anh, một mình gà trống nuôi con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự chuyện eva chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

4 nhóm người nên hết sức lưu ý khi sử dụng gừng

4 nhóm người nên hết sức lưu ý khi sử dụng gừng

Dinh dưỡng 46 phút trước
Mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò: Hé lộ thủ đoạn của người bán

Mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò: Hé lộ thủ đoạn của người bán

Đời sống 54 phút trước
Lâm Đồng: Cháy tiệm ăn lúc rạng sáng, cảnh sát cắt cửa cuốn dập lửa

Lâm Đồng: Cháy tiệm ăn lúc rạng sáng, cảnh sát cắt cửa cuốn dập lửa

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2026: Vàng nhẫn bật tăng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2026: Vàng nhẫn bật tăng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hốt lộc về nhà, cơ hội THĂNG TIẾN TRONG TẦM TAY, công danh tình duyên chuyển mình ngoạn mục, sở hữu túi tiền nặng trịch

Qua đêm nay, 3 con giáp hốt lộc về nhà, cơ hội THĂNG TIẾN TRONG TẦM TAY, công danh tình duyên chuyển mình ngoạn mục, sở hữu túi tiền nặng trịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY, vận đào hoa vượng

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/10/2026, 3 con giáp viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp lên như diều gặp gió, ĐẾM TIỀN MỎI TAY, vận đào hoa vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng có tốt cho sức khỏe không?

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt cho sức khỏe không?

Dinh dưỡng 7 giờ 16 phút trước
Tình cờ gặp lại bạn học cũ, tôi bàng hoàng ngã ngửa khi lột trần quá khứ của chồng và đứa con mình hết lòng yêu thương

Tình cờ gặp lại bạn học cũ, tôi bàng hoàng ngã ngửa khi lột trần quá khứ của chồng và đứa con mình hết lòng yêu thương

Tâm sự gia đình 10 giờ 16 phút trước
Sau đêm tân hôn em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ta đưa ra làm cả nhà bàng hoàng

Sau đêm tân hôn em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ta đưa ra làm cả nhà bàng hoàng

Tâm sự gia đình 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 27/10/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 27/10/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn