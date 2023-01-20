Vô tình gặp lại chồng cũ trên đường đi đăng ký kết hôn, nhìn anh gượng gạo đưa cho tôi một túi đồ, nhìn vào bên trong, tôi bật khóc ngay tại chỗ

Tâm sự 20/01/2023 15:08

Không biết ông trời đưa đẩy thế nào lại khiến tôi gặp anh, nhìn anh lúc này, tôi thấy vô cùng buồn bã, càng đau lòng hơn khi anh đưa túi đồ.

Trước nay chỉ nghe nói vợ chồng ly hôn vì bố mẹ chồng chứ chắc chẳng mấy người rơi vào cảnh ngộ như tôi, ly hôn vì bố mẹ đẻ. Ông bà đã cấm đoán ngay từ hồi tôi yêu Thắng, nguyên nhân cũng bởi Thắng nghèo.

Nhưng tôi không nghe, kiên quyết đòi lấy anh. Hồi đó, trước mặt bố mẹ tôi, Thắng cũng hứa như đinh đóng cột rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái ông bà. Khi ấy 2 người mới đành phải chấp nhận.

Nhưng sau 5 năm chung sống, Thắng vẫn nghèo như vậy. Tôi thì thấy thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng êm ấm, bình yên và chan chứa tình cảm đó. Song thước đo hạnh phúc mà bố mẹ tôi đặt ra lại là vật chất. Ông bà bảo ở nhà thuê, chi tiêu tiết kiệm, con không được gửi trường tốt thì gọi gì là hạnh phúc. Chưa nói, con rể còn chẳng biếu xén gì cho bố mẹ vợ cả!

"Ngứa mắt" chàng rể nghèo, thề thốt nọ kia rồi chẳng làm được, bố mẹ tôi liên tục gây khó dễ cho Thắng. Mâu thuẫn cứ chồng chất dần, lòng tự trọng của chồng tôi bị đả kích nghiêm trọng, tôi cũng ngột ngạt khi phải đứng giữa chồng và bố mẹ. Cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho cả 2.

Sau ly hôn, tôi nuôi con gái còn Thắng nhận chu cấp. Rồi bố mẹ tìm cho tôi một mối duyên mới. Là người đàn ông qua 1 lần đò, có con trai riêng nhưng điều kiện khá lắm. Anh ta có nhà, có xe và công việc mới mức lương đáng mơ ước.

 

Vô tình gặp lại chồng cũ trên đường đi đăng ký kết hôn, nhìn anh gượng gạo đưa cho tôi một túi đồ, nhìn vào bên trong, tôi bật khóc ngay tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 tháng sau khi quen nhau, tôi và người đàn ông đó quyết định kết hôn. Ngày tôi và người mới đi đăng ký kết hôn, tình cờ thế nào mà tôi lại gặp Thắng. Lúc ấy đang dừng đèn đỏ, ngồi trong ô tô của người mới, qua cửa kính tôi thấy Thắng đứng cạnh chiếc xe máy bên lề đường. Đột ngột điện thoại của tôi rung lên, là Thắng gọi.

Thấy tôi từ trên ô tô ngay gần đó bước xuống, Thắng ngỡ ngàng lắm. Anh bảo tiện đường đi qua nên đang muốn gọi trước xem tôi ở nhà không. Anh liếc qua chiếc ô tô, cười gượng rồi lấy túi đồ treo trên xe đưa qua. Tôi mở ra xem, trong túi đựng đầy xoài xanh dầm!

Vô tình gặp lại chồng cũ trên đường đi đăng ký kết hôn, nhìn anh gượng gạo đưa cho tôi một túi đồ, nhìn vào bên trong, tôi bật khóc ngay tại chỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghiện món này nên Thắng dày công sáng tạo ra công thức đặc biệt, chuyên để lúc rảnh làm cho tôi ăn. Nên vừa nhìn tôi biết ngay túi xoài này tự tay anh làm. Bao cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi bật khóc ngay tại chỗ khiến Thắng luống cuống vô cùng.

Thật sự mà nói, cuộc sống bình dị bên Thắng mới là thứ tôi mơ ước. Rời xa rồi tôi lại càng cảm nhận rõ ràng điều đó hơn bao giờ hết. Người mới ư, anh ta giàu có hơn thật nhưng tình cảm anh ta dành cho tôi có bao nhiêu? Anh ta thậm chí còn chẳng biết tôi thích gì ấy chứ, lấy tôi về để con trai anh ta có người chăm sóc mà thôi!

Cuối cùng hôm đó tôi không đi đăng ký kết hôn với người mới nữa. Chẳng ngoài dự đoán, tôi bị bố mẹ mắng mỏ thậm tệ, còn đòi từ mặt nếu tôi cố sống cố chết quay lại với Thắng. Tôi nên làm gì đây? Hạnh phúc riêng và bố mẹ, thật quá khó để chọn lựa!

 

Chia tay chồng cũ vì anh không thể sinh con, nào ngờ 4 năm sau gặp lại, tôi đứng không vững khi anh dắt trong tay 3 đứa nhỏ, thỏ thẻ nói với tôi một điều

Chia tay chồng cũ vì anh không thể sinh con, nào ngờ 4 năm sau gặp lại, tôi đứng không vững khi anh dắt trong tay 3 đứa nhỏ, thỏ thẻ nói với tôi một điều

Dù thế nào tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho mình, chia tay là giải pháp mà tôi tự mình đưa ra. Ấy thế nhưng, tôi không ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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