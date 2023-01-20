Lừa bạn trai mới ‘đổ vỏ’ cung phụng đủ kiểu, lúc phát hiện tờ giấy bị vò nhàu trong sọt rác, anh đau đớn làm một điều khiến cô hối hận một đời

Tâm sự 20/01/2023 14:41

Cô nghĩ chỉ cần làm thế này là ổn, chẳng ai nghi ngờ, thậm chí chính anh cũng quá yêu cô đi mà.

Đùng cái bị bạn trai “đá” theo người khác Hạnh sốc lắm, cô làm mọi cách níu kéo anh nhưng cũng không được. Chấp nhận chia tay sau một tuần thì cô phát hiện mình có thai, không biết xử lý cái thai này thế nào thì đúng lúc đó Hào tỏ tình với cô. Đắn đo về lời tỏ tình ấy, Hạnh liền nảy ra ý định lừa Hào đổ vỏ để hợp thức cái thai này. Và tất nhiên cô đồng ý làm người yêu anh và kéo Hào vào nhà nghỉ ngay lập tức.

 

Không nghĩ gì về chuyện bạn gái dễ dãi, Hào vẫn yêu và tôn trọng Hạnh như thường cho đến gần một tháng sau Hạnh nói mình đã có thai và đó là sản phẩm của đêm Hào tỏ tình. Dám làm dám chịu, Hào hứa với bạn gái sẽ cưới cô và không để mẹ con Hạnh phải chịu thiệt thòi gì. Bây giờ anh cần thời gian để thuyết phục ba mẹ cho cưới gấp đã.

Lừa bạn trai mới ‘đổ vỏ’ cung phụng đủ kiểu, lúc phát hiện tờ giấy bị vò nhàu trong sọt rác, anh đau đớn làm một điều khiến cô hối hận một đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cười thầm trong bụng vì bạn trai đã mắc bẫy, Hạnh cứ vô tư làm nũng bắt tội Hào phải cung phụng đủ kiểu. Thương bạn gái ốm nghén, Hào hôm nào cũng mua đồ sang nhà Hạnh tẩm bổ, tối nay Hạnh tăng ca anh sang sớm hầm canh xương rồi đi đón Hạnh. Cầm sọt rác của Hạnh đi đổ giúp, Hào thấy tờ giấy khám thai bị vò nhàu ném vào đó. Mở ra xem, anh chết điếng khi tờ giấy ghi cái thai đã được 13 tuần trong khi anh và Hạnh mới yêu nhau và làm việc kia được hơn tháng. Vậy là cái thai này không phải của anh?

Biết mình bị bạn gái lừa quả đau đớn, Hào cay cú lắm. Anh quyết định “dạy dỗ” Hạnh một bài học nhớ đời. Em dám coi thường anh ư? Vẫn đến đón Hạnh như thường nhưng Hào lại đưa cô đến một phòng khám thai tư nhân. Sợ lộ Hạnh từ chối nhưng anh lại kéo cô vào trong mà đe dọa.

- Cô định trốn, lừa tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã biết cái thai này là của thằng người yêu cũ của cô rồi. Giỏi lắm, dám bắt thằng này đổ vỏ cơ à? Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đứa bé này. - Hào ném tờ giấy khám thai đó vào người Hạnh.

Lừa bạn trai mới ‘đổ vỏ’ cung phụng đủ kiểu, lúc phát hiện tờ giấy bị vò nhàu trong sọt rác, anh đau đớn làm một điều khiến cô hối hận một đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Anh ạ, đừng ép em phá thai mà. Em van anh, anh không muốn làm bạn trai em, làm cha con kẻ khác cũng được. Chúng ta chia tay đi, em sợ phá thai lắm. Xin anh hãy tha thứ cho em.

- Không phá thai ư? Được thôi, tôi có cách khác giúp cô đấy.

Hào lôi Hạnh ra ngoài, thẳng tay đuổi cô đi, không nhìn lại thêm.

Cứ nghĩ “úp sọt” được Hào ép anh đổ vỏ ngon lành, ai dè lại để Hào phát hiện cô lừa anh để rồi bị anh trả đũa một cách kinh hoàng như vậy. Nếu có quay ngược lại thời gian thì Hạnh thà làm mẹ đơn thân chứ không bao giờ làm người yêu của Hào nữa. Đó là sai lầm của cô, cả đời này cô phải trả giá cho việc lừa người khác đổ vỏ.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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