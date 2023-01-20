Trót dại qua đêm với bạn thân, sáng hôm sau tôi thót tim khi thấy người ngồi lừng lững phía bên, gương mặt đầy căm phẫn kèm lời nói đầy xót xa

Tâm sự 20/01/2023 07:55

Thậm chí, tôi cũng quá đau xót khi mình rơi vào hoàn cảnh này. Ngay sau đêm ấy, tôi lại nhận về quả báo chát chúa.

Không nói không rằng, cô ta xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng,...

Cường là bạn thân của tôi, khác giới, cả hai chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn bé xíu, vừa là hàng xóm lại vừa là bạn đồng niên. Tính cách cả hai chúng tôi khá là hợp nhau, vừa phóng khoáng mà lại tự do, thoải mái, cho nên mới chơi với nhau đến tận giờ.

Có bạn thân khác giới là một đặc quyền, đối với tôi mà nói thì là như vậy. Cảm giác được chăm sóc và bảo vệ, nhưng lại không quá mức lên như là người yêu mà cũng không có ai thuộc về ai cả, nên rất thoải mái.

Tôi không biết những cặp bạn thân khác thì thế nào, nhưng tôi với Cường thì đã gắn bó đến mức không giấu nhau chuyện gì cả. Ngay cả những cử chỉ thân mật một chút cũng không phải vấn đề gì với chúng tôi. Ví dụ như tôi hay sang nhà Cường chơi game rồi ngủ lại đó, chung giường. Thường thì Cường sẽ nằm sát mép giường, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi phải ngăn chặn nhau bằng cái gối ôm, mà thi thoảng sáng dậy thấy nằm gần lại nhau hay tay vô thức đặt lên hông thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Trót dại qua đêm với bạn thân, sáng hôm sau tôi thót tim khi thấy người ngồi lừng lững phía bên, gương mặt đầy căm phẫn kèm lời nói đầy xót xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả những cử chỉ thân mật một chút cũng không phải vấn đề gì với chúng tôi.

Nói chung là tôi cảm thấy tôi với Cường như anh em đồng chí, không có tình cảm gì khác. Thậm chí là, nhiều đôi bạn thân tự hứa với nhau, đợi đến năm 30 tuổi mà vẫn ế thì sẽ lấy nhau luôn cho tiện.

Cường không phải dạng phong lưu công tử, đôi khi yêu đương còn hơi vụng nữa nên hay nhờ tôi làm tư vấn. Cậu ta cũng phải thay đến ba lượt người yêu rồi. Không biết vì sao mà lại hay cãi nhau nhiều thế. Tôi cũng sợ là do mình, cho nên đã hạn chế gặp Cường đi một chút.

Dạo gần đây Cường lại tương tư, tôi thấy cái biểu hiện là biết. Cậu ta cũng khoảng một năm rồi chưa yêu đương lại nên tôi cũng rất cổ vũ, tìm đủ mọi cách giúp cậu ta tán gái cho bằng được. Nhưng mà cô gái đó có vẻ không thích tôi lắm. Hôm đưa bạn gái đến chính thức giới thiệu cho tôi, cô ấy nhìn tôi hơi thiếu thiện cảm. Tôi đoán là ghen bóng ghen gió nên cũng không để bụng.

Tuần trước, Cường rủ tôi đi du lịch một chuyến. Tôi vừa nghỉ việc, cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý luôn. Nhưng dường như đó là quyết định sai lầm.

Trót dại qua đêm với bạn thân, sáng hôm sau tôi thót tim khi thấy người ngồi lừng lững phía bên, gương mặt đầy căm phẫn kèm lời nói đầy xót xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó ngồi ở quán pub, Cường mới khẽ nói với tôi là trót làm người yêu giận rồi, muốn nhờ tôi gỡ rối. Đã gần một tuần cả hai không nói chuyện với nhau. Cậu ta buồn đến mức uống một đống rượu xong rồi say vật cả ra đó. Tôi đành nhờ nhân viên ở đó đỡ đưa Cường về phòng.

Người say rượu nên nặng như heo, tôi khó khăn lắm mới vác cậu ta lết về được đến phòng nghỉ. Vừa kéo được Cường lên giường đã bị cậu ta ngã vật xuống, đè ngang người, hai chân quặp lấy người tôi rồi cầm tay tôi không bỏ. Tôi quá quen với mấy cảnh này, trước đây chia tay bạn gái cậu ta đều thê thảm như thế. Mỗi lần say rượu đều khóc lóc như trẻ con xong rồi nhất định đòi cầm tay mới được.

Tôi chả biết làm thế nào, phải để yên cho cậu ta ôm như thế, nhưng lần này khác, chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi quấn lấy nhau, bộc lộ hết tình cảm của mình, trong khoảng khắc đấy 2 đứa không còn nghĩ được gì khác ngoài những cảm xúc lạ đang xâm lấn.

Sau đó, 2 đứa lăn ra ngủ, trong cơn mê man, tôi vẫn nghĩ được Cường là bạn thân, sau đêm nay 2 đứa sẽ khó nhìn mặt nhau. Còn cả người yêu của Cường nữa, nếu cô ấy biết thì sao... Tôi thiếp đi được 1 lúc, tỉnh dậy đã là 1h sáng, nhìn ra bên ngoài trời vẫn tối, đưa mắt nhìn xuống, tôi chết lặng khi thấy người yêu Cường đang ngồi lừng lững ở góc giường.

Không nói không rằng, cô người yêu của Cường xông vào túm lấy tôi kéo ra khỏi giường, tát tôi, nắm tóc rồi giật. Cô ta cứ vừa đánh vừa nói tôi là đồ cướp chồng, dâm phụ, chửi tôi lăng loàn này nọ. Tôi cáu tiết xô cô ta ra. Đánh không lại thì cô ta ngồi bệt xuống ăn vạ, nói Cường yêu tôi mà không dám nói, suốt ngày ở bên tôi, cô ta chẳng qua làm thế thân... Biết mình đã sai, tôi chạy vội về phòng, để cô ta ở lại với Cường.

Sáng hôm sau tôi định gặp để nói rõ chuyện hôm qua chỉ là tai nạn, chúng tôi không có tình cảm gì với nhau nhưng lên mạng đã thấy cô người yêu kia đăng bài bóc phốt tôi lên mạng. Cả đống người vào comment chửi rủa tôi, y hệt như những gì cô ta nói.

Họ còn tìm được trang cá nhân của tôi, không ngừng nhắn tin chửi, tìm được cả số điện thoại rồi ngày ngày réo gọi. Tôi thật sự điên hết cả đầu. Thật là quá muộn và chủ quan không giữ khoảng cách an toàn với bạn thân khác giới.

 

Sau mỗi đêm chồng đều cho 2 triệu, lén nghe cuộc gọi của anh với bạn thân, tôi đau đớn trước sự thật anh nghiến răng thốt ra

Sau mỗi đêm chồng đều cho 2 triệu, lén nghe cuộc gọi của anh với bạn thân, tôi đau đớn trước sự thật anh nghiến răng thốt ra

Nào ngờ trong cuộc điện thoại ấy, chồng buột miệng nói ra tất cả. Nhìn cách anh tức giận, tôi đau khổ vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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