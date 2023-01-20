Sau mỗi đêm chồng đều cho 2 triệu, lén nghe cuộc gọi của anh với bạn thân, tôi đau đớn trước sự thật anh nghiến răng thốt ra

Tâm sự 20/01/2023 07:48

Nào ngờ trong cuộc điện thoại ấy, chồng buột miệng nói ra tất cả. Nhìn cách anh tức giận, tôi đau khổ vô cùng.

Nhưng vừa xong cuộc ân ái mà chồng tôi lại đưa tiền cho vợ, có khác gì trả công cho sự phục vụ trước đó. Mà đó chỉ là hành vi đối với những ả gái điếm làm tiền thôi, chứ vợ chồng với nhau thì chuyện quan hệ tình dục là điều rất đỗi hiển nhiên, tại sao phả

Hai tháng trở lại đây, chồng tôi có một hành động khá lạ lùng. Đó là lần nào sau khi lên giường và có một màn ân ái nóng bỏng với vợ, lúc xong việc xuống giường, anh ấy đều rút ví đưa cho vợ 2 triệu đồng bảo tôi thích mua gì thì mua.

Ban đầu tôi khá dị ứng với hành động đó. Nếu là lúc bình thường chồng đưa tiền cho vợ thì chẳng nói làm gì. Nhưng vừa xong cuộc ân ái mà chồng tôi lại đưa tiền cho vợ, có khác gì trả công cho sự phục vụ trước đó. Mà đó chỉ là hành vi đối với những ả gái điếm làm tiền thôi, chứ vợ chồng với nhau thì chuyện quan hệ tình dục là điều rất đỗi hiển nhiên, tại sao phải trả tiền?

Tôi từng bày tỏ thắc mắc với chồng, anh bảo tôi cứ nghĩ quá lên. Đơn giản vì anh muốn cho tôi tiền tiêu mà thôi. Chứ gái gọi hạng sang cũng chỉ mới đến giá 2 triệu, nếu anh thật sự coi tôi là gái làm tiền thì anh sẽ chỉ trả tôi vài trăm nghìn mà thôi.

Sau mỗi đêm chồng đều cho 2 triệu, lén nghe cuộc gọi của anh với bạn thân, tôi đau đớn trước sự thật anh nghiến răng thốt ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy chồng nói cũng đúng. Hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày, anh đối xử với tôi rất bình thường, không có sự thay đổi gì lớn cả. Có lẽ tôi đang phức tạp hóa vấn đề lên. Đơn giản vì chồng muốn cho tôi tiền, mà trùng hợp đúng khoảng thời gian nhạy cảm ấy. Chẳng có lý do gì để chồng tôi phải coi tôi như một ả gái bao cả.

Nhưng cho đến hôm vừa rồi, nghe được cuộc điện thoại của chồng với một người bạn thì tôi đã tường tận nguồn cơn thật sự phía sau hành động lạ lùng ấy của anh. Nguyên văn lời chồng tôi nói với người bạn kia như sau:

“Chắc chắn tao sẽ ly hôn rồi nhưng trước khi ly hôn tao phải sỉ nhục nó cho thật đã đời. Thế mà cay đắng thay tao lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Chuyện nó từng yêu sâu đậm gã đàn ông khác, tao không thèm hỏi han, đả động tới một lần nào. Nhưng nó lại ngang nhiên cặp kè với thằng cha đó sau khi đã cưới tao, mày bảo có thể tha thứ được không?

Sau mỗi đêm chồng đều cho 2 triệu, lén nghe cuộc gọi của anh với bạn thân, tôi đau đớn trước sự thật anh nghiến răng thốt ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không phải tao nghi kỵ, ghen tuông vớ vẩn đâu, chính mắt tao đã nhìn thấy hai đứa chúng nó từ trong nhà nghỉ đi ra. Đúng vào thời điểm cách đây hai tháng. Tao biết tỏng hết rồi và cũng quyết định sẽ bỏ nó nhưng ngoài mặt tao không thể thể hiện bất cứ thái độ khác lạ nào. Khi lên giường tao bắt nó phục vụ như loại gái rẻ tiền, rồi bố thí cho nó 2 triệu, thế là nó tưởng tao yêu thương nó lắm”.

Tôi rụng rời khi nghe được những lời chồng nói. Tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, quả thật tôi và người yêu cũ có vào nhà nghỉ nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả. Hôm đó người yêu cũ hẹn gặp tôi, anh ta nói chỉ muốn hỏi thăm tình hình công việc và cuộc sống hiện tại của tôi mà thôi. Nghĩ thế nào tôi lại đồng ý gặp.

Ai ngờ ngồi ở quán cà phê được một lát thì anh ta than đau đầu, chóng mặt rồi nằng nặc đòi vào nhà nghỉ gần đó nằm nghỉ một lát. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng sau đó nhìn mặt anh ta tái xám, trắng bệnh thì tôi tin anh ta bệnh thật. Tôi đưa anh ta vào phòng nghỉ. Lúc khỏe lại, người yêu cũ có gạ gẫm tôi chuyện đó nhưng tôi nhất quyết từ chối. Anh ta cũng không nài nỉ thêm và chúng tôi ra về. Ai ngờ cảnh tượng ấy đã bị chồng tôi nhìn thấy hết.

Đúng là tôi tình ngay lý gian thật rồi, chồng tôi có hiểu lầm vợ cũng là điều thông cảm được. Thế nhưng sau đó tôi giải thích thế nào chồng cũng không chịu tin, anh nói rằng tôi bao biện một cách quá vụng về. Tôi không biết làm thế nào để chứng minh cho chồng thấy sự trong sạch của mình, kể cả nhờ bạn trai cũ đứng ra nói giúp mà chồng tôi cũng không tin. Anh bảo tôi với anh ta cùng một giuộc với nhau.

Tôi thật sự giận bản thân, ngày hôm đó đã quá mềm yếu đồng ý hẹn gặp người yêu cũ, rồi còn đồng ý theo anh ta vào nhà nghỉ. Để bây giờ tự đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh quá mức trái ngang và éo le này.

Tôi phải làm thế nào để khiến chồng tin mình đây hả mọi người? Lẽ nào tôi chỉ còn cách trơ mắt nhìn cuộc hôn nhân của mình tan vỡ chỉ vì một chuyện không đáng như vậy ư?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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