Suốt 8 năm kết hôn, năm nào cũng được chồng cho về ngoại ăn Tết, lần đầu về quê nội, tôi điếng người trước cảnh những đứa trẻ gọi anh là bố

Nói ra chắc các chị em không tin, tôi lấy chồng 8 năm, có hai đứa con rồi mà 8 năm qua năm nào tôi cũng được về quê ngoại ăn Tết. Nhà tôi có 2 anh em, đều sống cùng gia đình riêng trên thành phố. Anh tôi cách năm sẽ về với bố mẹ một lần. Nhà chồng tôi thì có hai người con trai, em trai chồng sống dưới quê, năm nào cũng ăn Tết với bố mẹ.

Tôi bàng hoàng hiểu ra tại sao năm nay chồng muốn về nội ăn Tết. Một bí mật tày đình mà anh và cả nhà chồng giấu giếm tôi suốt 4 năm qua bất đắc dĩ phải phơi bày.

Thường ngày công việc bận rộn, con cái thì học hành nên chúng tôi cũng không thường xuyên về quê lắm. Nhà chồng chẳng hề phàn nàn ca thán chuyện các con ăn Tết nhà ngoại, vì thế tôi luôn thầm cảm thấy mình may mắn.

Bởi vậy chồng tôi bảo năm nào cũng sẽ cho vợ ăn Tết nhà ngoại, để tôi được vui và nhàn hạ hơn trong những dịp Tết nhất. Thực ra chúng tôi có thể về nhà ngoại cách năm giống anh trai tôi cũng được. Những năm anh ấy không về thì chúng tôi về với bố mẹ là ổn thỏa. Song nếu chồng đã chiều vợ và tâm lý đến thế thì tôi cũng chẳng từ chối. Thậm chí tôi vui mừng còn không kịp ấy chứ.

Năm nay là năm thứ 9 lấy chồng, tôi cứ ngỡ cả nhà sẽ tiếp tục về ngoại ăn Tết vì năm nay anh tôi không về. Đột nhiên chồng bảo năm nay sẽ về nội. Tôi đồng ý luôn vì anh đã nhân nhượng cho vợ rất nhiều rồi.

27 Tết chúng tôi về đến quê chồng vì trước đó còn thu xếp công việc trên thành phố và sắm sửa đồ Tết mang về. Ngay lập tức bố mẹ chồng tôi họp gia đình. Tôi bàng hoàng hiểu ra tại sao năm nay chồng muốn về nội ăn Tết. Một bí mật tày đình mà anh và cả nhà chồng giấu giếm tôi suốt 8 năm qua bất đắc dĩ phải phơi bày.

Gia đình chồng tôi lúc trước khó khăn, ban đầu anh từ bỏ ý định học đại học và sớm kết hôn. Cưới vợ xong, vợ chồng anh bàn bạc và anh nung nấu ý định thi lại. Vì muốn đi học nên anh và vợ không đăng ký kết hôn, giấu chuyện đã lấy vợ, chắc sợ bạn bè cười chê. Anh lên thành phố học ôn rồi thi lại đại học, vợ ở nhà làm việc gửi tiền cho chồng. Đó là lý do anh quá mấy tuổi so với bạn cùng lớp.

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Khi anh tốt nghiệp ra trường vài năm, anh quen rồi yêu tôi. Tôi không hề nghi ngờ bất cứ điều gì, không biết rằng anh đã ruồng rẫy vợ và 2 đứa con dưới quê để yêu mình. Còn chị ấy thì cam chịu chấp nhận sau khi nhận được lời hứa hẹn anh sẽ chu cấp cho cả ba mẹ con đầy đủ.

Họ là người cùng quê chỉ khác huyện nên chồng không muốn đưa tôi về quê, sợ tôi phát hiện ra bí mật đó. Đám cưới của chúng tôi khi trước cũng làm nhỏ gọn, anh bảo không thích phô trương hóa ra cũng là ngụy biện.

Nhưng bây giờ vợ trước của anh mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng biết còn sống được bao lâu. Chị ấy muốn bàn giao các con lại cho anh. Bố mẹ chồng tôi sức yếu rồi không chăm nổi hai đứa trẻ. Anh lại nghĩ hôn nhân của chúng tôi đã được 4 năm, có hai đứa con, giờ bí mật lộ ra cũng không sợ tôi đòi ly dị.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, bố mẹ chồng muốn ăn Tết xong vợ chồng tôi sẽ đón 2 đứa con riêng của chồng lên thành phố chăm sóc chúng. Chồng hứa hẹn sẽ không để 3 mẹ con tôi phải thiệt thòi. Thực tế những năm qua anh gửi tiền về quê tôi không hay biết, thu nhập của chồng cao hơn mức công khai với vợ.

Tôi đau đớn đến gục ngã, cứ ngỡ chồng tâm lý chu đáo cho vợ ăn Tết quê ngoại đến 8 năm liền. Tưởng mình may mắn mới có người chồng tốt, ai biết đó lại là bất hạnh. Tôi làm gì còn tâm trạng mà ăn Tết. Bây giờ tôi nên làm sao? Tha thứ cho chồng thì đau đớn quá mà ly hôn thì thật sự không đành…