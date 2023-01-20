Lao nhanh chóng về phòng đẩy chồng xuống chiếc nệm êm ái vì đã lâu ngày không gặp, vừa cởi đồ thì giật bắn nghe tiếng động dưới gầm giường, tôi khóc thét

Tâm sự 20/01/2023 14:23

Sau chuyến công tác xa, em phải lao về nhanh vì nhớ chồng lâu lắm rồi, anh cũng chẳng ít hơn. Vốn, gầm giường nhà em khá rộng, rồi bỗng nhiên em nghe tiếng động....

Em mới lấy chồng được nửa năm, nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến em buồn vô cùng chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.

Mấy hôm trước em đi công tác về. Chuyến công tác kéo dài 1 tuần, vợ chồng son mà nên em nhớ chồng lắm. Em cố gắng thu xếp công việc để về nhanh nhất có thể. Lúc đầu em báo với chồng sáng hôm sau sẽ về sớm nhưng để cho chồng bất ngờ mà em đã đặt vé máy bay về ngay trong đêm.

Em và chồng sau đám cưới đã gom góp tiền rồi vay thêm họ hàng, bố mẹ để 1 mua căn chung cư, đỡ phải thuê nhà trọ. Về đến cửa nhà em mới phát hiện không mang theo chìa khóa. Cuối cùng đành phải gọi cho chồng mở cửa, thế là kế hoạch khiến anh ấy bất ngờ một phen của em đã đổ bể.

Lao nhanh chóng về phòng đẩy chồng xuống chiếc nệm êm ái vì đã lâu ngày không gặp, vừa cởi đồ thì giật bắn nghe tiếng động dưới gầm giường, tôi khóc thét - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng em đang ngủ nên phải mất một lúc anh mới ra mở cửa cho em. Em quăng hành lý sang một bên, cầm tay chồng kéo tuột vào phòng ngủ. Cũng bởi em nhớ chồng quá không thể chờ đợi thêm được nữa. Ấn chồng lên giường, em nhanh tay cởi quần áo của hai đứa.

Rõ ràng xa vợ khá lâu nhưng chồng em có vẻ không nhiệt tình cho lắm. Anh ấy còn cứ đẩy em ra, bảo em mệt thì đi ngủ, có gì mai hãy tính tiếp. Nhưng em không để cho chồng yên, bắt phải chiều em bằng được, sau đó muốn ngủ thì ngủ sau.

Vừa cởi được quần áo xong, hai vợ chồng đang định làm việc chính thì em giật nảy người khi nghe một tiếng hét to thảm thiết dưới gầm giường vọng lên. Là tiếng phụ nữ. Có người đang trốn dưới gầm giường của vợ chồng em.

Cũng vì em thích giường cao nên khoảng trống ở dưới gầm giường khá rộng, có thể chui vừa được một người lớn. Em kinh hãi vội khoác chiếc áo lên người rồi chờ kẻ ở dưới gầm giường xuất hiện. Dù sao kẻ đó cũng là phụ nữ, ở đây có hai vợ chồng em nên em cũng không sợ. Em còn nghĩ phụ nữ mà cũng đi ăn trộm, còn trốn dưới gầm giường nhà người ta chờ ăn trộm...

Đến khi kẻ dưới gầm giường chui ra thì em sững sờ khi nhận ra đó chính là cô bạn của chồng em. Cô ta đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt trợn trừng, gườm gườm nhìn em và chồng.

Em là chủ nhà còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã chỉ thẳng mặt chồng em gào lên: “Anh nói anh cưới cô ta chỉ vì nghe lời bố mẹ và sau đêm tân hôn là ngủ riêng với cô ta cơ mà. Hóa ra anh lừa tôi phải không? Anh coi tôi là con ngốc để dắt mũi, biến tôi trở thành chỗ cho anh đổi gió bên ngoài vợ mình phải không?”.

Lao nhanh chóng về phòng đẩy chồng xuống chiếc nệm êm ái vì đã lâu ngày không gặp, vừa cởi đồ thì giật bắn nghe tiếng động dưới gầm giường, tôi khóc thét - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ôi trời ơi nghe đến đây mà em sôi máu. Em túm ấy cô ta và túm lấy chồng mình bắt hai kẻ đó phải giải thích cho em tường tận mọi chuyện. Hóa ra hai người đó tằng tịu với nhau từ khá lâu trước khi cưới em rồi. Và nhân lúc em đi vắng thì lôi nhau về nhà em hú hí, em về bất ngờ nên cô ta mới phải trốn xuống gầm giường. Cứ tưởng em sẽ đi ngủ ngay, ngờ đâu cô ta suýt được xem cảnh nóng của vợ chồng em, tức quá không nhịn được mới lao ra lộ mặt.

Dù có quan hệ với nhau lâu nhưng chồng em không muốn lấy cô ta nên giấu kín quan hệ của họ rồi đi xem mắt em. Sau đó cưới em rồi bảo với cô ta là vì nghe theo ý gia đình sắp xếp. Còn bảo không hề yêu em và sống ly thân với em ngay sau đám cưới.

Mục đích tất nhiên là để cô ta ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của anh ta. Trông cô ta khá xinh đẹp nên chắc hẳn anh ta tiếc không muốn bỏ đi. Còn việc không muốn cưới cô ta làm vợ tất nhiên vì điều kiện công việc và gia đình của cô ta kém hơn em rất nhiều.

Xét thấy cô nàng đó cũng bị những lời mật ngọt của chồng em lừa dối nên em không làm gì cũng ta chỉ tát một cái cảnh cáo. Vì cái tội biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn dây dưa không dứt. Chồng em cũng bị cô ta hành cho một trận tơi tả vì cái tội lừa tình. Sau cuộc đụng độ ba bên không hề mong đợi ấy, em đã viết đơn ly hôn nhưng chồng nhất định không chịu ký.

Chồng em bảo đối với cô ta không hề có tình cảm, chỉ là chơi bời mà thôi. Sau chuyện này anh ta đã biết lỗi, hứa sẽ sửa đổi và dùng mọi cách để bù đắp cho em. Nghĩ đến chuyện vừa cưới nhau được nửa năm đã ly hôn, em cũng sợ cha mẹ sẽ lo lắng, phiền muộn. Có nên cho chồng một cơ hội sửa sai không hả các chị?

Tưởng ế không ai ngó, tôi nhắm mắt lấy đại anh xe ôm bên xã, ai ngờ cái kết hơn là mơ với tổ ấm đầy viên mãn

Tưởng ế không ai ngó, tôi nhắm mắt lấy đại anh xe ôm bên xã, ai ngờ cái kết hơn là mơ với tổ ấm đầy viên mãn

Tôi lấy chồng tuổi hơn 30, nhiều người dị nghị. Dù sao, bản thân tôi vẫn cảm thấy tốt nhưng lúc này, có anh xe ôm 'lấy đỡ' cũng bớt phần nào chạnh lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 38 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 57 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả