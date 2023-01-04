Vô tình gặp chồng cũ chỗ đăng ký kết hôn, thấy vẻ mặt của anh ta và cô ả nhân tình trước đây mà tôi cười không ngớt

Tâm sự 04/01/2023 14:40

Sau khi kết hôn, con người thật của anh ta mới bắt đầu lộ ra. Không chỉ lười nấu ăn, anh ta còn sống rất bẩn, tính tình thì gia trưởng, đi làm về chỉ biết nghịch điện thoại và không bao giờ giúp đỡ tôi.

Chồng cũ của tôi có thể nói là một người không ra gì, khi anh ta theo đuổi tôi, tôi không nghĩ anh ta lại là người như vậy. Ngày đó, anh ta nói rằng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên sua khi hai đứa vô tình chạm mặt nhau trong trung tâm mua sắm. Sau đó, anh hỏi số điện thoại của tôi rồi lân la làm quen, tán tỉnh bằng nhiều cách khác nhau.

Thành thật mà nói, anh không phải là mẫu người bạn trai lý tưởng của tôi nên tôi đã từ chối ngay lập tức. Không ngờ, anh không nản chí chút nào, anh theo đuổi tôi hơn một năm trời. Dần dần sự kiên trì của anh khiến tôi cảm động, nhận lời làm bạn gái của anh.

Được hơn một năm hẹn hò, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Nhưng sau khi kết hôn, con người thật của anh ta mới bắt đầu lộ ra. Không chỉ lười nấu ăn, anh ta còn sống rất bẩn, tính tình thì gia trưởng, đi làm về chỉ biết nghịch điện thoại và không bao giờ giúp đỡ tôi.

Vô tình gặp chồng cũ chỗ đăng ký kết hôn, thấy vẻ mặt của anh ta và cô ả nhân tình trước đây mà tôi cười không ngớt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi ốm, anh ta cũng chỉ hỏi qua loa vài câu cho có lệ, khi tâm trạng không vui lại lôi tôi ra để trút giận. Có thể nói, anh trước và sau khi kết hôn là hai người hoàn toàn khác nhau. Dần dần, trái tim tôi cũng nguội lạnh, không còn chút tình cảm và sự tin tưởng nào với người đàn ông này nữa.

Điều tôi không thể chấp nhận được nhất chính là việc anh ta ngoại tình. Anh ta đã đi du lịch với người phụ nữ đó khi tôi bị ốm. Bạn tôi đã nhìn thấy và chụp hình lại gửi cho tôi, tình cảm vốn đã chẳng còn bao nhiêu giờ lại bị anh ta “cắm sừng". Đã vậy khi bị tôi chất vấn, anh ta còn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi, nào chịu nổi nên tôi quyết định ly hôn luôn. Sau khi đường ai nấy đi, anh ta nhanh chóng tái hôn với người phụ nữ kia.

Chán chường trước đổ vỡ hôn nhân, tôi đi du lịch để giải khuây. Trong chuyến đi này, tôi gặp được người bạn trai hiện tại của mình. Anh ấy là mẫu người tôi thích, tính tình điềm đạm và cũng có một đời vợ rồi. Vợ anh bị tai nạn, mất cách đây vài năm. Mặc dù vậy, nhưng đã chọn nhầm người một lần rồi nên lần này tôi tìm hiểu kỹ hơn.

Anh rất quan tâm tôi, thường xuyên khích lệ và động viên tôi, dần dần tôi thoát ra khỏi nỗi đau của cuộc hôn nhân trước. Sau 3 năm tìm hiểu, tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Khi gặp anh, bố mẹ khen anh ấy là người đàn ông tốt, đáng để tôi trao gửi cả cuộc đời.

Vô tình gặp chồng cũ chỗ đăng ký kết hôn, thấy vẻ mặt của anh ta và cô ả nhân tình trước đây mà tôi cười không ngớt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau, tôi cùng anh đi đăng ký kết hôn. Khi cầm được tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay, tôi hạnh phúc ngập tràn, tay trong tay cùng anh bước ra từ ủy ban. Vậy là từ nay tôi và anh đã là vợ chồng rồi.

Nhưng không ngờ, lúc này tôi lại gặp chồng cũ ở đây. Nhìn người phụ nữ khác đang đứng cạnh anh ta với vẻ mặt buồn bã, tôi phá lên cười thành tiếng. Chẳng phải đây là người phụ nữ anh ta đã ngoại tình khi còn chung sống với tôi hay sao.

Trước bị tôi bắt quả tang, anh ta bất chấp tất cả để đến với cô ta, nhưng không ngờ giờ cũng ly hôn. Chồng cũ nhìn thấy tôi cũng có chút ngượng ngùng, có lẽ cảm thấy mất mặt qua nên anh giả vờ như không nhìn thấy, trực tiếp bước vào trong để làm thủ tục ly hôn.

Sau đó qua tìm hiểu từ mấy người bạn chung, tôi mới biết chồng cũ bị vợ mới “cắm sừng”. Trong một chuyến anh đi công tác, cô ta đã kéo nhân tình về nhà, ăn nằm cùng nhau suốt mấy ngày. Vì công việc thuận lợi nên chồng cũ về nhà sớm hơn dự định một hôm nên bắt được tại trận cảnh vợ mình đang nằm ngủ với người đàn ông khác. Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy mà, trước anh ta phản bội tôi nhưng giờ chính anh ta cũng lâm vào cảnh ngộ đó. Đáng đời lắm!

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Chưa nói tôi còn việc trên công ty. Ngày nào cũng phải dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, sau đó mang sang cho bố mẹ chồng bữa sáng cùng với đồ ăn trưa luôn thể. Tối về nhà lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, nấu nướng xong mang sang cho bố mẹ chồng rồi mới được về ăn uống, nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như vậy, dù nắng hay mưa.

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