Vậy mà cũng ở với nhau gần 10 năm rồi. Tôi luôn rất tin tưởng chồng. Tính chồng tôi rất biết nghĩ suy, lo làm, chăm lo cho gia đình hết lòng. Anh dù có bận rộn thế nào cũng dành thời gian cho gia đình, nhiều khi còn giúp tôi làm việc nhà khi tôi mệt mỏi. Tôi nghĩ lấy được người chồng thế này cũng đã là may mắn lắm rồi.

Tôi và chồng quen nhau sau khi đi làm. Cũng tâm đầu ý hợp, lại đến tuổi lập gia đình nên yêu nhau được khoảng 1 năm thì cả hai về một nhà. Cuộc sống hôn nhân sau đó cũng rất ổn định. Là vợ chồng thì thế nào cũng có cãi vã không ít. Nhưng cả hai đều biết tính nhau, lúc người này nhường, khi người còn lại nhịn nên gia đình cũng êm ấm.

Nhiều khi tôi thấy chồng chăm làm quá lại thấy thương. Cả ngày đã ở công ty, tối về lại cắm đầu vào máy tính. Tôi thấy thế cũng chăm lo cho anh đủ đầy, cũng nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe Chồng tôi giờ đã là trưởng phòng, công việc ngày một tất bật.

Chúng tôi có hai con trai, một bé 2 tuổi, bé còn lại cũng lên năm. Tôi thường ngày chỉ ở nhà trông con rồi chăm lo chuyện bếp núc. Chồng tôi có laptop riêng, thường ngày anh cũng làm việc ở nhà với chiếc máy này. Tôi thì chỉ hay xem TV, xài di động, chứ chẳng có việc gì phải xài đến laptop. Nên khi nào cần, tôi chỉ mượn chồng rồi trả lại để anh làm việc. Nhiều khi nghĩ lại, tôi chưa khi nào nghi ngờ hay tò mò không biết trong laptop của chồng có bí mật gì không?

Tôi vẫn luôn rất tin tưởng chồng nên chưa khi nào có ý nghĩ nghi ngờ anh. Một hôm, trước khi đi làm, chồng tôi bảo:

- Máy tính anh hư, em đừng bật lên làm gì. Để về anh đem sửa sau.

Nói rồi chồng vội vội vàng vàng lên công ty. Tôi nghe anh nói hôm nay lại phải làm ngoài gì cho kịp dự án mới. Tôi nghe chồng nói vậy cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi thấy dáng vẻ anh hấp tấp tự nhiên lại thương chồng hơn. Công việc đã bận rộn luôn tay mà giờ máy tính lại hư. Thấy vậy, tôi nảy ý định đi sửa máy tính giúp chồng. Nghĩ vậy, tôi đem laptop của anh ra cửa hàng cho thợ sửa. Anh thợ loay hoay một hồi rồi bảo:

Ảnh minh họa: Internet

- Máy tính này của chị à?

- Không, máy của chồng tôi. Sao vậy, nó hư gì nặng không anh?

- Không, máy chả hư gì cả. Chị có đem nhầm máy ra không?

- Rõ ràng là máy này mà.

- Đây, chị lại xem đi, máy chạy bình thường mà.

Tôi ngỡ ngàng lại kiểm tra máy xem sao. Vừa đến xem thì cửa sổ chat Zalo của chồng hiện ngay lúc đó. Tay tôi run run, trên màn hình chat là những câu tình cảm của chồng và một người phụ nữ lạ. Hóa ra laptop của chồng nào có hư gì đâu. Là anh gạt tôi để che đậy cuộc tình lén lút vụn trộm của mình. Tôi ra khỏi cửa hàng sửa máy tính mà người như kẻ chết đi.

Cú sốc này quá lớn. Tôi nào ngờ người chồng tôi hết mực tin tưởng và yêu thương bao lâu nay lại phản bội tôi phũ phàng. Anh đã dối lừa tôi bao lâu rồi? Tôi đã làm gì sai? Con tôi giờ phải thế nào đây? Tôi phải làm gì với người chồng bội bạc này? Lòng dạ tôi trở nên rối bời. Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này…