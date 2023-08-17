Vợ qua đời, anh về quê để sinh nhật mẹ vợ nhưng vừa mở cửa thấy người này trước mặt anh lao tới định ôm nhưng mẹ vợ nói 1 câu khiến anh như chết sững

Tâm sự 17/08/2023 14:18

Hôm nay là sinh nhật mẹ vợ nên Trương Bân đã mua ít quà rồi đến nhà mẹ vợ. Nhưng khi anh bước vào nhà, anh sốc khi thấy một cảnh tượng. Vợ anh, người đã mất từ nhiều năm trước, đang ngồi trong nhà.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về người chồng nhận nhầm em gái của vợ thành vợ vì hai người quá giống nhau.

Trương Bân là chú rể của đám cưới này. Chú rể đã có một bạn gái tên là Trương Lệ từ thời đại học, cả hai rất hợp nhau và trong quá trình yêu nhau, họ có tình cảm rất mặn nồng.

Sau khi tốt nghiệp và sau vài năm có một nền tảng kinh tế ổn định, Trương Bân  quyết định kết hôn với bạn gái của mình.

Cả hai bên gia đình đều đồng ý một cách vui vẻ và họ đã đi đến với nhau một cách thuận lợi. Sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên, đầy sự tươi mới. Cô gái này đã kết hôn với người mình yêu! Làm cho mọi người đều ghen tị.

Vợ qua đời, anh về quê để sinh nhật mẹ vợ nhưng vừa mở cửa thấy người này trước mặt anh lao tới định ôm nhưng mẹ vợ nói 1 câu khiến anh như chết sững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuộc sống không thể đoán trước, khi cả hai đã ổn định cuộc sống, họ quyết định có một đứa con trai.

Nhưng vào thời điểm này, một tin tức tồi tệ đã đến, Trương Lệ mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn cách nào để điều trị.

Trong lúc này, Trương Bân không từ bỏ, anh quyết định từ bỏ công việc và chăm sóc vợ yêu đang nằm trên giường bệnh.

Trương Bân tin rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ tốt lên! Nhưng mọi thứ đi ngược lại, vợ anh không thể chống lại căn bệnh và sau nửa năm, cô ấy đã ra đi.

Trương Bân từ khi mất vợ cảm thấy sự đau đớn chưa từng có, toàn bộ cuộc sống anh trở nên u tối, nhưng khi anh nhớ đến câu nói cuối cùng của vợ trước khi qua đời, rằng anh phải sống tốt để thay vợ chăm sóc người thân, anh đã quyết tâm nỗ lực lên.

Sau khi vợ mất, Trương Bân không suy nghĩ gì, chỉ tập trung vào công việc, để công việc làm tê liệt bản thân và ít nói chuyện hơn!

Người thân và bạn bè của Trương Bân thấy anh như vậy đều thấy đau lòng. Vì vậy, họ quyết định giới thiệu cho Trương Bân một người phụ nữ khác, hy vọng anh có thể vượt qua! Nhưng Trương Bân không chấp nhận. Và điều này kéo dài một vài năm!

Hôm nay là sinh nhật mẹ vợ nên Trương Bân đã mua ít quà rồi đến nhà mẹ vợ. Nhưng khi anh bước vào nhà, anh sốc khi thấy một cảnh tượng.

Vợ qua đời, anh về quê để sinh nhật mẹ vợ nhưng vừa mở cửa thấy người này trước mặt anh lao tới định ôm nhưng mẹ vợ nói 1 câu khiến anh như chết sững - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh, người đã mất từ nhiều năm trước, đang ngồi trong nhà. Lúc đó, Trương Bân nhìn mãi mà không nói được một lời, và ngay lúc đó, mẹ vợ đến nhanh chóng nói rằng người này là em gái của Trương Lệ.

Trương Bân nghe xong, nói rằng anh chưa bao giờ nghe nói Trương Lệ còn có một em gái, tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy!

Sau đó, anh mới hiểu rằng em gái này bị bắt cóc từ khi còn nhỏ và lần này quốc gia đã trấn áp những vụ bắt cóc,  giúp bọn họ tìm được em gái của Trương Lệ, Trương Diễn.

Vì em gái bị bắt cóc đến một khu vực xa xôi, Trương Diễn bị tàn tật trên chân và chưa bao giờ kết hôn. Trương Bân không thể nói một lời khi nhìn thấy Trương Diễn, vì cô ấy quá giống vợ anh!

Sau đó, Trương Bân giúp Trương Diễn tìm việc làm và đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Sau đó, anh nhận ra rằng cả về ngoại hình và tính cách, cô ấy rất giống vợ anh, và anh thấy hình bóng của vợ trong cô ấy.

Sau đó, mẹ chồng cảm thấy Trương Bân đã đối xử tốt với Trương Diễn và vì cô không ai muốn cưới do tàn tật, vì vậy mẹ chồng quyết định dành Trương Diễn cho Trương Bân ! Và mọi người đều hiểu rõ tính cách của Trương Bân!

 

 

Con trai bị ốm, tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng thấy anh không nhấc máy, một lúc sau nhận được tin nhắn tôi òa khóc như một đứa trẻ vì một câu nói

Con trai bị ốm, tôi gọi điện cho chồng cũ nhưng thấy anh không nhấc máy, một lúc sau nhận được tin nhắn tôi òa khóc như một đứa trẻ vì một câu nói

Trong quá trình ly hôn, tôi sống cùng con trai và thường không liên lạc với chồng cũ, vì anh thật sự làm tổn thương trái tim tôi.Nhưng một ngày nọ, khi con trai tôi mắc bệnh và phải nhập viện, tôi không thể tự mình chăm sóc được, vì vậy tôi gọi điện cho chồng cũ, nhưng anh không nghe máy.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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