Vợ ở nhà sinh con, tôi vội vàng về thăm, vô tình câu nói của người hàng xóm khiến tôi sởn gai ốc, đưa đứa con vừa tròn tháng đi giám định huyết thống

Chỉ là một câu nói đùa bình thường như vậy, nhưng lòng anh như có “ma xui quỷ khiến”, càng nhìn đứa nhỏ, anh càng có cảm giác không giống mình.

Trong xã hội ngày nay ngày càng có nhiều người thiếu tự tin và đa nghi. Nếu không tự tin, đa nghi trong sự nghiệp thì sẽ để vuột mất một số cơ hội thăng tiến, còn nếu không tự tin, nghi ngờ trong cuộc sống gia đình thì sẽ rất dễ dẫn đến ly hôn!. Gia đình anh Hưng ở nông thôn, sau khi kết hôn, vợ anh ở nhà chăm sóc bố mẹ già, anh một mình lên thành phố làm việc kiếm tiền. Chỉ vài tháng sau khi lên thành phố vào năm nay, anh nhận được một cuộc gọi từ vợ nói cô đang mang thai. Anh mừng lắm, qua điện thoại, dặn vợ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ trong nháy mắt, một năm lại sắp kết thúc, vài ngày trước, anh Hưng nhận được điện thoại từ nhà báo vợ anh đã hạ sinh thành công quý tử, hai mẹ con “mẹ tròn con vuông”. Anh phấn khởi, liền xin sếp nghỉ phép, đặt ngay vé tàu, đi hai ngày một đêm mới về gặp được vợ con ở nhà.

Vốn dĩ câu chuyện không có gì đáng ngạc nhiên ở đây, vợ ở nhà sinh con, chồng vội vàng về thăm, bình thường thì một gia đình 3 người nên sống hạnh phúc. Thế nhưng thực tế luôn xảy ra những bất ngờ ngoài ý muốn. Ngày hôm sau khi anh Hưng về nhà, anh hàng xóm nhà bên mang hoa quả đến thăm. Chỉ một lời nói của người này đã vô tình khiến anh Hưng cảm thấy... sởn gai ốc. Sự việc chỉ đơn giản là sau khi nhìn thấy đứa trẻ, anh hàng xóm đã nói đùa với anh Hưng: "Này, chắc không phải con mày rồi. Mày đen như Bao Công thế kia còn thằng bé da lại trắng như trứng gà bóc nhỉ”. Ảnh minh họa: Internet Chỉ là một câu nói đùa bình thường như vậy, nhưng lòng anh Hưng như có “ma xui quỷ khiến”, càng nhìn đứa nhỏ, anh càng có cảm giác không giống mình. Có lẽ một phần cũng bởi lúc bôn ba làm việc ở thành phố, anh thường xuyên được nghe kể, thậm chí trực tiếp chứng kiến các “đồng nghiệp” cùng chỗ làm gặp cảnh vợ/chồng ở xa, người còn lại ở nhà ngoại tình, lừa dối.

Để biết đứa trẻ có phải là của mình hay không, anh Hưng gọi điện cho ông chủ ở thành phố xin nghỉ việc. Sau khi đứa trẻ vừa tròn một tháng tuổi anh lặng lẽ mang con đi giám định huyết thống. Kết quả xét nghiệm ADN khiến anh rất hạnh phúc, vì đứa trẻ đúng là “sản phẩm” của anh. Anh cứ nghĩ sự việc này sẽ như vậy êm đềm trôi qua mà không ngờ tới “giấy không gói được lửa”. Chuyện cuối cùng bị vợ anh biết được. Quá sốc vì bị chồng nghi ngờ, vợ anh tức tưởi viết đơn ly hôn. Sau đó, anh phải khẩn thiết xin lỗi, khóc lóc nhận sai, hứa hẹn rất nhiều thứ và mất khá nhiều thời gian mới nhận được cái gật đầu tha thứ của vợ. Anh Hưng cũng không quên sang nhà bên làm ầm lên, đổ lỗi cho anh hàng xóm lắm chuyện. Anh hàng xóm biết là mình sai, không dám thanh minh nửa lời, chỉ liên tục nói: “Đều do tôi... Tất cả đều là lỗi do tôi nhiều chuyện!”

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