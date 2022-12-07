Vỡ mộng đêm tân hôn, cô dâu trẻ bị chồng bắt 'ngủ đứng' vì lý do không thấu nỗi, tức tốc đệ đơn ly hôn và ra đi trong đêm

Tâm sự 07/12/2022 13:53

Thời điểm chuẩn bị làm đám cưới, Quyên ngày càng nhận thức rõ Hoan rất tính toán trong chuyện tiền nong.

Quyên và Hoan có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. "Lúc yêu nhau thấy anh ấy là người biết tiết kiệm chi tiêu, có ý thức vun vén cho tương lai nên tôi khá mừng. Bản thân tôi là mẫu phụ nữ độc lập, tự chủ kinh tế nên giữa chúng tôi không xảy ra va chạm về tiền bạc" - Quyên kể. 

Thời điểm chuẩn bị làm đám cưới, Quyên ngày càng nhận thức rõ Hoan rất tính toán trong chuyện tiền nong. Anh hỏi thăm bằng được Quyên có bao nhiêu tiền trong tài khoản, hàng tháng biếu bố mẹ bao nhiêu, còn liên tục "dặn dò" cô phải giữ tiền lo cho gia đình riêng, không được để bố mẹ "moi" hết.

"Cách đám cưới 1 tháng, mẹ tôi bị ốm phải đi khám bệnh, tôi có rút 5 triệu biếu bà. Chồng sắp cưới tình cờ xem điện thoại phát hiện tin nhắn báo biến động số dư, tất nhiên tôi chẳng việc gì phải giấu giếm. Và rồi chúng tôi cãi nhau bởi anh ấy cho rằng mẹ ốm thì sao phải biếu cả 5 triệu, biếu vài trăm là được rồi" - Quyên kể.

Vỡ mộng đêm tân hôn, cô dâu trẻ bị chồng bắt 'ngủ đứng' vì lý do không thấu nỗi, tức tốc đệ đơn ly hôn và ra đi trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đám cưới sắp diễn ra, khó lòng vì một trận cãi vã mà hủy hôn, hơn nữa Quyên nghĩ cặp đôi nào cũng sẽ có va chạm, xích mích tương tự. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày cưới, tiệc vừa tàn Hoan đã bắt vợ tháo vàng ra kiểm kê để cất vào két sắt cho yên tâm. Toàn bộ tiền vàng cưới sẽ do hai vợ chồng cùng quản lý và Quyên cho rằng như vậy khá thỏa đáng.

Ngặt nỗi khi kiểm tra hai người lại phát hiện bị thiếu mất 1 chỉ vàng. Vàng đeo trên người Quyên, cô không nhớ rõ bị mất ở đâu, chắc hẳn chiếc nhẫn vàng lỏng tay, trong lúc vô tình cô làm rơi.

Tiền mất ai cũng tiếc, Quyên giải thích với chồng như vậy và xin lỗi Hoan. Ai ngờ anh tức tối quát to: "Làm sao có thể mất được, chỉ có cô biển thủ để lén mang về nhà đẻ chứ gì? Trước đây tôi đã không muốn nói, cô được về làm dâu nhà tôi là tốt phúc lắm rồi, vậy nên phải biết đường mà vun vén cho hạnh phúc riêng. Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ đã đi lấy chồng, ăn ở tại nhà chồng nhưng chăm chăm nghĩ tới bố mẹ đẻ".

Người phụ nữ này chia sẻ: "Quả thực lúc ấy tôi mới rõ ràng suy nghĩ thật sự trong lòng chồng. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, nhà chồng ở thành phố nhưng không giàu có gì. Khi trước đi làm tôi luôn trích một phần lương gửi về cho bố mẹ vì ông bà không có thu nhập ổn định lại già yếu rồi. Phần lương khác để chi tiêu, phần dành tiết kiệm, tôi cân đối rất rõ ràng và có kế hoạch. Song có lẽ như vậy vẫn chưa làm hài lòng anh ấy...".

Vỡ mộng đêm tân hôn, cô dâu trẻ bị chồng bắt 'ngủ đứng' vì lý do không thấu nỗi, tức tốc đệ đơn ly hôn và ra đi trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quá đáng hơn cả sau khi trút giận xong Hoan còn bắt vợ phải ngủ đứng suốt đêm tân hôn, không được phép lên giường. 

"Tôi sẽ không đòi lại chỉ vàng kia nhưng sự việc ngày hôm nay cô phải nhớ cho thật kỹ. Đừng trách tôi quá đáng, không răn đe ngay từ đầu thì làm sao cô biết sợ mà thay đổi" - Hoan tuyên bố như vậy.

Hẳn Hoan bị ám ảnh chuyện vợ mang tiền cho bố mẹ, do đó anh mới ngay lập tức liên tưởng 1 chỉ vàng bị mất thành Quyên "biển thủ" biếu nhà đẻ.

Cả ngày mệt mỏi với tiệc cưới, lại thêm men rượu trong người, Hoan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cứ nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi, hứa hẹn thay đổi của vợ, ai ngờ cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Quyên biến mất cùng đồ đạc của cô, chỉ còn đơn ly hôn cô đã ký sẵn để lại.

"Cuộc hôn nhân với người chồng luôn sợ hãi vợ mang tiền về nhà đẻ, thiết nghĩ thật khó mà hạnh phúc. Vì tiền bạc mà chồng cư xử cay nghiệt với chính vợ mình, thật sự khiến tôi lạnh lòng. Thôi thì nhân lúc mọi thứ vừa mới bắt đầu, kết thúc sớm khỏi đau khổ dai dẳng về sau" - Quyên tâm sự.

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