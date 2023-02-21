Vợ ly hôn để cặp trai trẻ, đến khi tôi tìm được tình yêu mới, vợ lại khó chịu, ra sức hàn gắn tình cảm

Tâm sự 21/02/2023 03:29

Khi tôi hỏi thẳng vợ thì nhận lại một câu trả lời làm tôi lạnh đến tận tim: "Xin lỗi em cảm giác mình không còn yêu anh được như xưa nữa."

Giới thiệu sơ về bản thân thì tôi cũng từng có 1 vợ 2 con, công ăn việc làm ổn định, kinh tế cũng gọi là có cái để dành. Mà những điều đó chỉ là đã từng thôi. Chuyện xảy ra cách đây 1 năm. Tôi phát hiện tình cảm vợ chồng không còn được như xưa. 

Vợ hay ăn diện, phấn son khi ra ngoài nhưng về nhà là nổi quạu, cáu bẳn với chồng. Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.

Một ngày không mấy đẹp trời, tôi phát hiện ra vợ tôi có bồ nhí. Đúng chất là bồ nhí vì vợ tôi qua lại với 1 cậu trẻ hơn vợ tôi 8 tuổi. Lúc đó, tôi cảm giác trời đất quanh tôi đang sụp đổ. 

Tôi không thể hiểu được vì sao vợ tôi có thể yêu đương, cặp kè với một thằng "vắt mũi chưa sạch" như thế. Khi tôi hỏi thẳng vợ thì nhận lại một câu trả lời làm tôi lạnh đến tận tim: "Xin lỗi em cảm giác mình không còn yêu anh được như xưa nữa."

 

Đương nhiên, khi nghe được câu trả lời đó thì tôi đã không kiềm chế được, đã nổi nóng và đánh vợ. Sau đó, tôi gọi 2 bên bố mẹ sang nói chuyện. Mọi chuyện coi như là xong khi vợ tôi dọn đi, tôi nhận nuôi 2 đứa con vì tôi không muốn các con phải xa nhau. 

Chuyện tưởng chừng như cũng xong thì tôi phải đi Nha Trang làm việc (gia đình tôi sống ở Sài Gòn). Mẹ tôi cũng lớn tuổi nên để 2 con cho mẹ chăm sóc, tôi không an tâm.

Cực chẳng đã, tôi đành gọi điện nhờ vợ về chăm 2 con. Thế là sau vài đêm nói chuyện thì tôi và vợ đã thống nhất là sẽ về sống chung với nhau để cùng chăm sóc con cái. Chúng tôi sẽ nói với gia đình rằng đã hàn gắn nhưng thực chất là đã làm thủ tục chuẩn bị ly hôn. Rồi tôi cũng đi làm xa khoảng 3-4 tháng mới về.

Ngày về nhà, tôi với vợ vẫn đi làm bình thường, 2 người ở chung 1 nhà nhưng ít nói chuyện với nhau. Đến tối, 1 người ngủ trên giường với con, người trải nệm nằm dưới. Trước đó, tôi cũng thống nhất với vợ rằng đợi khi con lớn thì sẽ đường ai nấy đi, con nó muốn theo ai thì theo.

Vợ ly hôn để cặp trai trẻ, đến khi tôi tìm được tình yêu mới, vợ lại khó chịu, ra sức hàn gắn tình cảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thống nhất vậy, việc vợ yêu ai, quen ai, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi đã hết yêu vợ, cảm thấy nhẹ lòng và sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Gần đây, tôi đi chơi với nhóm bạn và quen biết Như. 

Tôi thấy Như hiền, dễ thương, nói chuyện hợp với tôi nên có ý định tiến xa. Như cũng biết về hoàn cảnh gia đình tôi và cũng thông cảm.

Tuy nhiên, khi vợ biết tôi có người khác, cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu. Thậm chí, vợ còn hù tôi rằng nếu tôi không chấm dứt với Như thì cô ấy sẽ không ở cùng chăm con nữa. Tôi thì không có vợ cũng không sao vì trước đó đã hết tình cảm rồi nhưng lại thương con vì các con còn quá nhỏ, đứa lớn chỉ vừa học lớp 1.

 

Mẹ cũng nói chuyện với tôi. Mẹ muốn tôi chấm dứt với Như để quay về bên vợ con. Gần đây, tôi có cảm giác vợ tôi muốn hàn gắn lại. Cô ấy nói chuyện dịu dàng với tôi hơn, thậm chí còn nấu cơm chờ tôi về ăn. Tối đến, khi các con đã ngủ, cô ấy còn ôm ghì lấy tôi và gạ gẫm chuyện ấy. Tôi không yêu vợ nữa nên đã từ chối thẳng thừng. 

Giờ giữa các con, gia đình và người mình thương, tôi không biết làm sao. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên để tôi có thể xử trí vẹn toàn.

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