Mượn điện thoại chồng sắp cưới lướt web, tôi phát điên thấy tin nhắn mùi mẫn của anh và vợ cũ

Tâm sự 20/02/2023 22:36

Nghĩa là vợ cũ của anh biết anh sắp kết hôn nên hỏi thăm. Rồi họ nói chuyện qua lại với nhau. Trong câu chuyện gần đây nhất, tôi nổi điên khi thấy 2 người họ nói về chuyện này.

Tôi là gái tân. Nói đúng hơn là tôi đã từng yêu sâu đậm nhưng rồi cũng chẳng thành đôi. Một cách thẳng thắn, tôi cũng không giữ được "cái ngàn vàng" trọn vẹn cho chồng của mình. Tôi không phải là người buông thả, tôi xác định đến đích với người mình yêu. 

Nhưng rồi tôi bị người ta ruồng bỏ. Nên cuối cùng tôi mất tất cả. Tôi đã từng đau khổ và suýt tìm đến cái chết. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, tôi quay bước trở lại, nuốt nước mắt và tự hứa mình sẽ đứng lên làm lại.

 

Tôi gặp anh khi biết anh đã qua một đời vợ. Tôi tìm thấy ở anh sự từng trải. Và có lẽ, lớn hơn cả là cả hai chúng tôi khi đó đều là những trái tim tổn thương đến với nhau. Và rồi chúng tôi yêu thật. Tôi tìm lại được tình yêu đúng nghĩa, giúp tôi quên đi những chuyện xưa cũ. Tôi hồi trở lại là một người đầy năng lượng và chín chắn hơn. Tôi nghĩ anh cũng vậy.

Tôi vượt qua rào cản gia đình để đến với anh. Nhưng gần đây, trong một lần anh say, anh để lại điện thoại. Bình thường tôi rất ít khi để ý. Nhưng hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được. Tôi cầm điện thoại của anh với ý nghĩ chỉ để xem phim, lướt web tiêu khiển. 

Và rồi tôi phát hiện ra phần nói chuyện của anh và vợ cũ. Thời gian nói chuyện trở lại của họ chỉ vào khoảng 1 tháng gần đây. Nghĩa là vợ cũ của anh biết anh sắp kết hôn nên hỏi thăm. Rồi họ nói chuyện qua lại với nhau. Trong câu chuyện gần đây nhất họ nói chuyện quan hệ tình dục. 

Cô vợ cũ nói "Anh vẫn nồng nàn như xưa. Làm chuyện ấy với anh là nhất". Anh thả hình trái tim vào câu nói ấy rồi họ không nói gì nữa. Tôi nổi điên lên, ngay lập tức tôi tra khảo, anh thừa nhận và xin lỗi.

Mượn điện thoại chồng sắp cưới lướt web, tôi phát điên thấy tin nhắn mùi mẫn của anh và vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, anh xin lỗi tôi và kể lại đầu đuôi. Anh nói chỉ duy nhất lần đó là "có chuyện". Từ sau khi chia tay, họ còn chưa từng nói chuyện. Nhưng một tháng trước cô vợ cũ hẹn gặp vài chuyện liên quan đến tư vấn công việc đất cát (vì anh làm bên bất động sản). Và họ gặp nhau rồi có chuyện ấy chỉ một lần duy nhất đó. Anh cầu xin tôi tha thứ. 

Nhưng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi thấy như mình bị phản bội thêm lần nữa. Tôi thấy số phận mình thật hẩm hiu. Tôi thật sự muốn rũ bỏ, không muốn kết hôn với người như thế. Nhưng tôi lại yêu anh, tôi cần anh và tôi vẫn còn lòng tin vào anh. 

Bây giờ tôi phải làm sao? Có sợ "ngựa quen đường cũ"? Có nên tin anh? Có nên gắn bó cuộc đời mình với anh nữa không? Trong tôi đầy rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên. 

Về nhà lúc giữa khuya sau chuyến công tác, vội ôm vợ ngủ nào ngờ ngẩng mặt lên thì giật mình kinh hãi, suýt ngã ra khỏi giường thấy tấm ảnh lớn

Về nhà lúc giữa khuya sau chuyến công tác, vội ôm vợ ngủ nào ngờ ngẩng mặt lên thì giật mình kinh hãi, suýt ngã ra khỏi giường thấy tấm ảnh lớn

Quang và vợ cũ ly hôn sau vỏn vẹn chưa đầy 2 năm chung sống. Giữa họ chưa có con chung, cuộc ly hôn diễn ra đầy uất hận và cay đắng vì Quang bị vợ cũ phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva chồng sắp cưới vợ cũ ngoại tình phản bội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường