Vợ giận bỏ về ngoại mấy tháng trời không cho gặp mặt, tôi liều sang xin lỗi để rồi chết điếng khi nhìn cảnh vợ trên giường

Tâm sự 15/12/2022 06:47

Qua 1 tháng mà vợ vẫn chưa về, tôi gọi điện xuống nước muốn sang đón nhưng vợ vẫn khăng khăng không đồng ý.

Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm nhưng vẫn chưa sinh con vì khi kết hôn cô ấy mới 26 tuổi thôi. Cách đây 3 tháng, tôi đi ăn tối với cánh đồng nghiệp liên hoan dự án thành công nhưng lại quên báo cho vợ biết. Tôi cứ nghĩ là lúc sáng ở nhà mình đã bảo cô ấy rồi, hóa ra không phải. Tối đó tôi về nhà muộn, vợ đã dọn đồ bỏ về nhà mẹ đẻ từ bao giờ. Cô ấy trách tôi không tôn trọng vợ, chỉ biết đến những cuộc vui bên ngoài.

Tôi thấy vợ bỏ đi chỉ vì chuyện nhỏ đó cũng hơi quá nhưng dù sao mình cũng là người có lỗi nên đã sang xin lỗi muốn đón vợ về thế mà cô ấy vẫn gân cổ lên cãi nhau với chồng ngay trước mặt bố mẹ đẻ. Sau đó vợ tuyên bố muốn ly thân một thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của chúng tôi.

Vợ giận bỏ về ngoại mấy tháng trời không cho gặp mặt, tôi liều sang xin lỗi để rồi chết điếng khi nhìn cảnh vợ trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Qua 1 tháng mà vợ vẫn chưa về, tôi gọi điện xuống nước muốn sang đón nhưng vợ vẫn khăng khăng không đồng ý. Chán quá nên tôi không thèm gọi điện luôn. Hai tháng rồi ba tháng qua đi, vợ vẫn không về nhà. Tôi không nhịn nổi nữa, quyết định sang nhà vợ nói chuyện rõ ràng một lần. Cô ấy muốn ly hôn thì giải quyết dứt khoát, có khi vợ đã yêu người khác rồi mới kiếm cớ giận rồi bỏ đi như thế. 

Đến nhà bố mẹ vợ, phòng khách im ắng nên tôi vào phòng ngủ của cô ấy thời con gái để tìm vợ. Đẩy cửa ra, tôi chết lặng nhìn cảnh tượng trên giường. Vợ tôi đang nằm ngủ thiếp đi, trong phòng không có ai khác nhưng bộ dạng của cô ấy mới khiến tôi phải bàng hoàng. Tóc của vợ đã đâu mất hết, chỉ còn lại mái đầu trọc lóc. Cô ấy cũng gầy đi và xanh xao nhiều, trên mặt bàn cạnh đầu giường là một loạt nhiều loại thuốc khác nhau. 

Tôi run rẩy vội chạy đến gọi vợ, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Vợ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn tôi rồi vội lấy chăn trùm lên che kín người lại. Cô ấy to giọng đuổi tôi về. Phải gặng hỏi mãi, cuối cùng vợ mới bật khóc thú nhận rằng cô ấy phát hiện bị ung thư nên kiếm cớ bỏ về nhà mẹ đẻ trị bệnh. 

Vợ giận bỏ về ngoại mấy tháng trời không cho gặp mặt, tôi liều sang xin lỗi để rồi chết điếng khi nhìn cảnh vợ trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bật khóc vì thương vợ, hóa ra cô ấy đang hóa trị. Vì những suy nghĩ quá dại dột của cô ấy mà nên nông nỗi này. Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, tôi sao có thể bó vợ? Hơn nữa bây giờ y học hiện đại, bệnh tình của cô ấy có thể chữa khỏi và sống bên tôi lâu dài là hoàn toàn có khả năng. 

Sau đó cả bố mẹ vợ cùng với tôi hết lời khuyên nhủ, mãi vợ mới đồng ý theo tôi về. Bố mẹ vợ rất cảm kích vì tôi sẵn lòng chăm sóc và ở bên con gái họ. Hện tại tôi và vợ đang sát cánh bên nhau điều trị bệnh. May mà bệnh của cô ấy mới ở giai đoạn 1 nên tiên lượng khá khả quan.

Tôi chỉ muốn nhắc các chị em phụ nữ có vấn đề gì thì cũng đừng giấu giếm, một mình tự suy diễn, mà hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng để tìm cách giải quyết.

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