Vợ đi du lịch tôi tranh thủ đi nhậu, đến nửa đêm về nhà thì thấy có người mặc quần áo của vợ liền lao vào ôm hôn, sáng dậy thấy người bên cạnh tôi gần như gục gã

Khi còn trẻ, tôi và vợ đã yêu nhau tự do. Cô ấy không quan tâm đến gia cảnh nghèo khó của tôi và không ngại sự phản đối từ gia đình, quyết định lấy tôi.

Tôi tên là Sư, năm nay 42 tuổi, là chủ của một nhà máy sản xuất linh kiện nhựa nhỏ. Mặc dù kinh doanh không lớn, nhưng cũng kiếm được một ít tiền, sống khá sung túc. Sau hơn mười năm cố gắng, tôi đã có hai căn nhà và một chiếc xe hơi ở khu vực thành phố.

Vợ tôi rất dịu dàng và quan tâm chăm sóc tôi. Cô ấy trước đây làm việc trong một công ty nhà nước, có mức lương và địa vị tốt.

Thực tế, trong lòng tôi rất cảm động và tôi rất trân trọng tình cảm này. Lúc đó, tôi đã thề trong lòng rằng sẽ sống tốt với vợ cả đời, tuyệt đối không làm phụ lòng cô ấy.

Cô ấy đã sinh cho tôi một cặp song sinh đáng yêu. Ban đầu, mẹ tôi chăm sóc hai con gái tôi, nhưng vài năm trước, cha tôi bị mắc một căn bệnh nặng, liệt nửa người, mẹ tôi buộc phải về nhà chăm sóc cha.

Bởi vì mẹ tôi đã trở về nhà, con gái nhỏ của tôi không còn ai chăm sóc. Lúc đó, nhà máy của tôi mới thành lập, vừa mới khởi đầu, tôi rất bận rộn và không thể chăm sóc gia đình.

Vì tôi và đứa con, cô ấy đã phải từ bỏ công việc của mình và trở về nhà chăm sóc con. Điều này khiến tôi rất cảm động và lúc đó tôi đã thề trong lòng rằng mình sẽ kiếm đủ tiền để tạo ra cuộc sống tốt nhất cho vợ và con gái.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, công sức của tôi đã được đền đáp và hiện tại tôi có thể coi mình là một người có thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc. Tôi thực sự rất biết ơn và trân trọng cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có.

Tuy nhiên, nửa năm trước, một sự cố không may đã phá hủy gia đình hạnh phúc của tôi trong nhiều năm và khiến tôi bị tống tiền một số tiền lớn. Tôi thực sự hối tiếc nhưng không thể khắc phục được nữa.

Vợ tôi tên là Lưu, năm nay 39 tuổi. Trong gia đình cô ấy có ba chị em gái, cô ấy là chị cả, còn hai em gái khác là em hai và em ba.

Em hai thì trầm lặng hơn, ít nói, sau khi kết hôn cô ấy luôn bận rộn chăm sóc gia đình và ít giao tiếp với chúng tôi. Còn em ba, năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình, cô ấy xinh đẹp và làm người mẫu, tính cách hoạt bát và rất thân thiết với vợ tôi.

Công việc của em ba không ổn định, đôi khi làm người mẫu chụp ảnh hoặc bước trên sàn diễn, cô ấy kiếm được một số tiền nhất định.

Nhưng sau khi kiếm tiền, cô ấy lại dùng để mua quần áo và mỹ phẩm, dù đã 30 tuổi nhưng không tích luỹ được một đồng, thường sống bằng thuê nhà.

Tôi và vợ thường xuyên nhắc nhở cô ấy, nhưng cô ấy không nghe lời chúng tôi. Cô ấy cho rằng đó là một sự đầu tư và sau này khi cô ấy kết hôn với một người giàu có thì tự nhiên sẽ có tất cả.

Mặc dù chúng tôi không thể hiểu được những suy nghĩ không đáng tin cậy nhưng bên cạnh những suy nghĩ đó, tôi nghĩ cô ấy là người tốt.

Cô ấy thường đi làm ở nơi khác và mỗi lần trở về, cô ấy luôn mang đến quà tặng cho chúng tôi và thường xuyên đưa con gái tôi đi chơi, con gái tôi luôn vui mừng mỗi lần đó.

Sáu tháng trước, em gái tôi nói rằng Tam Á rất đẹp và có một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch ở đó.

Cô ấy đề nghị gia đình chúng tôi đi chơi cùng nhau. Vợ tôi rất hào hứng với mô tả của em gái tôi và nói về việc đã lâu chúng tôi không đi nghỉ mát.

Cô ấy nghĩ rằng việc cùng nhau du lịch sẽ rất tốt. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không thể đi vì không thuận tiện và tôi cũng không thể đi vì công việc của tôi không thể thiếu tôi.

Cuối cùng, chỉ có gia đình cô ấy đi chơi, nhưng tôi sẽ trả tiền cho chuyến du lịch đó, miễn là họ vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi đã cùng con đi du lịch, để lại tôi một mình ở nhà. Trước đây, vì sợ vợ không hài lòng, tôi không dám đi chơi quá muộn. Nhưng giờ vợ không có ở nhà, tôi an tâm uống nhiều hơn một chút.

Một ngày tối, tôi say rượu về nhà và phát hiện rằng đèn trong nhà đều sáng. Tôi nghĩ có tên trộm trong nhà, nhưng khi vào phòng tôi thấy có một người phụ nữ, cô ấy mặc bộ đồ ngủ của vợ tôi và hình dáng của cô ấy cũng giống vợ tôi.

Tôi nghĩ đó là vợ tôi trở về, vì đây là nhà của tôi, tôi không thể nghĩ đến đó là một người phụ nữ khác.

Tôi đã nhầm cô ấy là vợ tôi có quan hệ với cô ấy. Khi cô ấy tỉnh dậy, tôi mới nhận ra đó thực sự là em gái tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc, tôi biết rằng sự việc này chắc chắn không đơn giản.

Em gái tôi không cố giải thích và nói rằng cô ấy đã cố ý tính kế với tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã thích tôi từ lâu, và tôi là nguyên nhân khiến cô ấy không kết hôn suốt những năm qua.

Tôi không tin điều đó, tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ có mục đích riêng của mình. Và quả nhiên, không lâu sau sự việc đó, cô ấy đã gửi cho tôi một tấm ảnh của chúng tôi cùng nhau, chụp vào đêm đó và nói rằng cô ấy đang gặp khó khăn về tiền, yêu cầu tôi cho mượn 20 nghìn tệ (khoảng 65 triệu), nếu không sẽ nói cho vợ tôi nghe.

Tôi muốn kể cho vợ tôi nghe, nhưng tôi lại sợ cô ấy không tin tôi, vì cả hai chị em rất thân thiết và vợ tôi đã không thích tôi uống rượu quá nhiều ở ngoài.

Sau sự việc này, em gái tôi luôn tìm tôi khi cô ấy thiếu tiền, mỗi lần là vài chục nghìn. Dần dần, tôi không thể chịu nổi vì tiền của tôi đều để vợ tôi quản lý.

Những khoản tiền này đều là tiền liên quan đến công việc của tôi, đôi khi không đủ vốn lưu động, tôi chỉ có thể lừa dối vợ tôi để lấy tiền.

Dần dần, vợ tôi bắt đầu nghi ngờ, cho rằng tôi tiêu tiền quá quá nhiều, cô ấy nghĩ rằng tôi có người phụ nữ khác bên ngoài.

Tôi cảm thấy lưỡng lự khi vợ trách mắng tôi, nhưng tôi không dám nói cho cô ấy biết sự thật, chỉ có thể tiếp tục giả vờ.

Cuối cùng, không thể che giấu được nữa, khi vợ kiểm tra tài khoản của tôi và phát hiện tôi luôn chuyển tiền cho em gái.

Cô ấy thẩm vấn và tôi không thể giấu diếm nên chỉ có thể thú nhận với vợ tôi. Ban đầu, vợ không tin vào lời tôi, cô ấy nghĩ rằng tôi thuộc về người em gái, cô ấy nghĩ rằng em gái tôi không thể làm như vậy, tôi hoảng sợ khi thấy cô ấy không tin tôi.

Để vợ tôi tin tưởng, tôi đã cho cô ấy xem tin nhắn em gái tôi gửi cho tôi trên điện thoại. Sau khi đọc xong, cô ấy tan nát, khóc nức nở.

Cô ấy không ngờ rằng em gái của mình lại làm như vậy. Tất nhiên, cô ấy cũng căm hận tôi nhưng sự việc đã xảy ra rồi.

Tôi cầu xin vợ tôi tha thứ, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy rất khó đối mặt với tôi, cô ấy cần thời gian để suy nghĩ và xem xét cách đối mặt với tương lai của chúng ta.

Do sự việc này, quan hệ giữa tôi và vợ trở nên xa cách, vợ và em gái cũng hoàn toàn trở mặt.

Em gái tôi nói rằng nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm, thì chỉ có thể trách tôi có tiền, nếu cô ấy không tiêu tiền thì sớm muộn gì người phụ nữ khác cũng sẽ tiêu. Những lời đó khiến tôi tức giận, cả tôi và vợ đều đau lòng vì người em gái này