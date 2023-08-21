Tôi tên là Lý Thiên, ​​năm nay 26 tuổi, tôi đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại một công ty trong thành phố.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về một người mẹ đã tái hôn với người đàn ông khác dưới sự chấp thuận của người con.

Mẹ tôi khóc lóc cả ngày, thẫn thờ nhìn bức chân dung của cha, gần như mất hết hứng thú với cuộc sống. Tôi cũng rất nhớ bố nhưng là con trai, tôi phải tự mình trưởng thành và chăm sóc mẹ.

Khi mới 15 tuổi, cha tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi. Cái chết của cha là một cú sốc lớn đối với mẹ và tôi. Cha tôi là trụ cột của gia đình, bỗng dưng chúng tôi mất đi chỗ dựa tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã nghỉ học một năm và hàng ngày ở bên mẹ, giúp mẹ làm việc nhà và thuyết phục mẹ ăn nhiều hơn. Tình trạng tinh thần của mẹ tôi đã xuống thấp, và tôi rất lo lắng.

Mãi đến một năm sau, bạn học cũ của mẹ tôi là Vương Lâm đến thăm mẹ và không ngừng an ủi bà, cuối cùng bà cũng thoát ra khỏi nỗi đau mất cha tôi.

Bây giờ, cha tôi đã mất 11 năm, dì Vương Lâm đã giới thiệu một buổi hẹn hò cho mẹ tôi, ông ấy họ Lâm.

Ông Lâm đã ly hôn được 3 năm và hiện đã 58 tuổi. Về phần con cái thì con trai ông đã kết hôn và bắt đầu kinh doanh, ông sống một mình và làm quản lý trong một công ty.

Ban đầu mẹ tôi không muốn tái hôn nhưng dì Vương nói ông Lâm là người rất tốt, có thể chăm sóc cho mẹ, tôi cũng khuyên thử nên mẹ đồng ý đi xem mắt.

Lần đầu tiên gặp ông Lâm, tôi cảm thấy ông ấy là một người hiền lành và khiêm tốn. Thỉnh thoảng, ông lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cho mẹ và kiên nhẫn trò chuyện với mẹ.

Tôi cũng đã chủ động liên lạc với ông Lâm và thấy rằng khi trò chuyện, ông sẽ nói chuyện một cách ân cần và khiến mẹ tôi rất vui.

Dần dần, dưới sự chăm sóc của ông Lâm, tôi đã thấy được sự thay đổi tốt về mặt tinh thần của mẹ tôi. Tôi cũng dần chấp nhận ông Lin và cảm ơn ông đã chữa lành nỗi đau cho mẹ tôi. Sau 10 tháng, họ quyết định kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới.

Trong ngày cưới, tôi khoác lên mình bộ vest màu xanh nhạt mà mẹ đã cẩn thận chọn cho tôi. Nhìn thấy mẹ tôi hạnh phúc bước xuống lễ đường trong bộ váy cưới, tôi cũng thực sự hạnh phúc cho mẹ.

Sau đám cưới, hai người vào nhà mới, nhưng ông Lâm đã 3 ngày không ra ngoài, đồ ăn thức uống đều do mẹ dọn vào phòng ngủ.

Tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra? Mẹ tôi chỉ cười với tôi mà không nói, còn bảo tôi đừng làm phiền dượng nên tôi càng tò mò hơn.

Nửa đêm ngày thứ ba, ngoài nhà im ắng, do dự một lúc, tôi vẫn không kìm được sự tò mò, bước nhẹ đến cửa phòng ngủ của ông Lâm.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, qua khe cửa, tôi nhìn thấy ông Lâm đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bút, trước mặt là một tập giấy trắng dày. Ông chăm chú viết gì đó, với vẻ mặt nghiêm túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn không làm phiền ông, lẳng lặng trở về phòng.

Đến bữa tối ngày thứ tư, cuối cùng ông Lâm cũng ra ngoài ăn cơm, tôi lấy hết can đảm nói với ông: “Ba, mấy ngày nay ba ở trong phòng làm gì vậy?”

Ông Lin sửng sốt một lúc rồi cười nói: “Trong đêm tân hôn, ba đã nghe câu chuyện của mẹ con khi bà còn trẻ. Ba thích viết khi rảnh rỗi và câu chuyện của mẹ con đã truyền cảm hứng cho ba rất nhiều Hơn nữa khoảng thời gian đó đối với mẹ con vô cùng quan trọng, mẹ muốn nhân dịp nghỉ cưới này viết ra giấy lưu giữ…”

Hóa ra là như vậy, tôi chợt nhận ra, cảm động rơi nước mắt. Tôi cảm thấy mẹ không lấy nhầm người, dượng là người sẽ đối xử tốt với mẹ tôi.

Trong lòng mỗi người đều có một thế giới của riêng mình, có những câu chuyện của riêng mình. Ông Lâm là một người đàn ông đầy ước mơ và hoài bão, tôi nên học hỏi tinh thần yêu đời của anh ấy.

Kể từ ngày hôm đó, tôi thường thấy ông tập trung viết trong phòng ngủ của mình. Ông cũng sẽ ghi lại những gì tôi nhìn thấy và suy nghĩ. Ông thường khuyến khích tôi viết và cho tôi rất nhiều gợi ý viết.

Ngày nay, ông đã trở thành một người cha đáng kính trong lòng tôi và tôi đã hoàn toàn chấp nhận ông ấy.

Ông ấy đã dạy cho tôi nhiều bài học cuộc sống, khiến tôi trở thành một người tốt hơn và có một gia đình mới đầy đủ.