Thấy vợ buồn nôn đến mức khó chịu, anh dẫn cô ấy đến bệnh viện để khám thì phát hiện chuyện động trời và câu nói cuối cùng của vợ khiến lòng anh “như thiêu như đốt”

Tâm sự 18/08/2023 19:08

Anh liền gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ và đặc biệt đưa vợ đi mua nhiều đồ dùng cho người mang bầu. Ngay cả việc nhà cửa cũng không để vợ làm, hầu như là chỉ cần ngồi không cũng có đồ ăn. Tuy nhiên, cơn buồn nôn của vợ trở nên rất nặng, mỗi lần đều nôn đến mức kiệt sức.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện của một người đàn ông vô tình phát hiện vợ mang thai với người đàn ông khác trước khi cưới.

Sau khi sống chung, cuộc sống của cặp đôi này khá tốt. Tiểu Giang rất tốt với bạn gái của mình và cô ấy cũng rất chăm chỉ.

Khi bạn gái đi đến nhà của anh, cô ấy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và nấu ăn rất ngon. Vì bố mẹ liên tục thúc giục, sau hai tháng quen biết, hai người đã kết hôn.

Tiểu Giang cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được một người vợ hiền lành. Nhưng không ngờ, sau khi kết hôn, người vợ lại như thay đổi hoàn toàn, cả ngày chỉ nằm trên ghế sofa mà không làm gì cả.

Khi Tiểu Giang nói, cô ấy không vui và hoàn toàn không giống với hiền lành trước khi kết hôn. Nhưng khi nghĩ rằng đã kết hôn rồi, không có gì để nói nữa.

Thấy vợ buồn nôn đến mức khó chịu, anh dẫn cô ấy đến bệnh viện để khám thì phát hiện chuyện động trời và câu nói cuối cùng của vợ khiến lòng anh “như thiêu như đốt” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, một lần Tiểu Giang đưa vợ đi ăn ở ngoài, vợ bất ngờ buồn nôn. Tiểu Giang  nghĩ rằng có lẽ đồ ăn trong nhà hàng không sạch sẽ.

Nhưng kể từ đó, vợ anh thường xuyên bị buồn nôn, ngay cả khi không ăn thịt cũng có thể bị buồn nôn.

Nhìn vào triệu chứng này của vợ, Tiểu Giang nghĩ liệu có thể cô ấy đang mang bầu hay không. Vì vậy, anh đã đi mua một que thử thai cho vợ và không ngờ lại thật sự có thai.

Điều này khiến Tiểu Giang rất vui mừng. Anh liền gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ và đặc biệt đưa vợ đi mua nhiều đồ dùng cho người mang bầu. Ngay cả việc nhà cửa cũng không để vợ làm, hầu như là chỉ cần ngồi không cũng có đồ ăn.

Thấy vợ buồn nôn đến mức khó chịu, anh dẫn cô ấy đến bệnh viện để khám thì phát hiện chuyện động trời và câu nói cuối cùng của vợ khiến lòng anh “như thiêu như đốt” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơn buồn nôn của vợ trở nên rất nặng, mỗi lần đều nôn đến mức kiệt sức. Tiểu Giang nhìn thấy và không đành lòng nên anh đưa vợ đi đến bệnh viện.

Nhưng không ngờ kết quả kiểm tra này khiến Tiểu Giang ngớ người, vì bác sĩ nói vợ đã mang thai gần 4 tháng rồi. Nhưng từ khi anh quen biết với vợ cho đến hiện tại chưa đến 3 tháng, làm sao có thể có thai 4 tháng được?

Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định kết quả kiểm tra không thể sai, vợ anh thực sự đã mang thai 4 tháng.

Trước sự chất vấn của Tiểu Giang, người vợ đã khóc và nói: “Đứa bé này có lẽ là của bạn trai cũ, vì lúc mới chia tay bạn trai cũ, em mới đi xem mắt và cũng là để làm tức giận anh ấy mà em mới quen với anh. Nhưng sau đó, khi sống chung, em thực sự yêu anh và em không biết mình đã mang thai. Giờ con đã lớn rồi, người đàn ông nên rộng lượng hơn, mong anh có thể chấp nhận con”.

 

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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