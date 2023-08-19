Về tới nhà đã nữa đêm, anh nghe thấy giọng nói lạ trong nhà liền lao vào phòng khách nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sụp đổ và hoảng sợ

Tâm sự 19/08/2023 16:51

Sự im lặng tràn ngập căn phòng khách, trong khoảnh khắc ngượng ngùng này, thời gian dường như dừng lại. Lý Minh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, trong đầu vô số suy đoán hiện lên, anh cố gắng tìm hiểu bối cảnh.

Mới đây, trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về việc người vợ ở nhà đã dẫn người đàn ông lạ vào nhà khiến chồng tức giận.

Trời đã khuya, trong nhà đèn sáng trưng. Người chồng, Lý Minh, mệt mỏi bước vào nhà, nhưng sững sờ trước một cảnh tượng bất ngờ.

Lý Minh nghe thấy một giọng nói lạ từ phòng khách, trong lòng anh có linh cảm xấu. Vì vậy, anh vội vàng bước lên cầu thang và lao thẳng vào phòng khách.

Anh thấy vợ là Tiểu Vân đang ngồi trên ghế sofa với một người đàn ông lạ. Hai người đã có một cuộc trò chuyện bí mật, nhưng khi đối mặt với Lý Minh đột ngột xông vào cửa, họ sững người tại chỗ.

“Anh là ai?” Lý Minh lắp bắp hỏi với vẻ mặt do dự và hoang mang.

Về tới nhà đã nữa đêm, anh nghe thấy giọng nói lạ trong nhà liền lao vào phòng khách nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sụp đổ và hoảng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Vân hướng ánh mắt về phía người đàn ông xa lạ, rồi nhẹ nhàng nói: “Đây là bạn học cấp ba của em, một người bạn cũ”.

Lý Minh nhìn Tiểu Vân với vẻ hoài nghi, rồi quay sang người đàn ông. Người đàn ông cũng khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Anh cảm nhận được sự tức giận và thất vọng trong mắt Lý Minh.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng khách, trong khoảnh khắc ngượng ngùng này, thời gian dường như dừng lại. Lý Minh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, trong đầu vô số suy đoán hiện lên, anh cố gắng tìm hiểu bối cảnh.

Lý Minh và Tiểu Vân đã kết hôn được mười năm. Trong mười năm qua, họ đã trải qua rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, chia ly và hội ngộ và họ sẽ không bao giờ rời xa.

Lý Minh luôn coi Tiểu Vân là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh khao khát một gia đình đơn giản và hạnh phúc và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống như vậy.

Như bị xé nát trái tim, Lý Minh cầm lấy khung ảnh trên ghế sofa với nỗi đau. Trong đó là bức ảnh cưới của anh và Tiểu Vân, họ cười vui như thế nào vào thời điểm đó. Gia đình mà anh từng cho là vô cùng tuyệt vời, hiện tại đầy bất an và...

“Tiểu Vân, tại sao chúng ta lại đi đến bước này?” Lý Minh cuối cùng lên tiếng, giọng nói run rẩy.

Tiểu Vân cũng cảm nhận được tâm trạng đau khổ của anh, cô cố gắng giải thích: “Lý Minh, em không cố ý làm vậy, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này”.

“Em cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến bước này? Làm thế nào em có thể cho phép một người đàn ông lạ mặt vào nhà của chúng ta?”, giọng của Lý Minh đầy tức giận và thất vọng.

Tiểu Vân im lặng một lúc rồi khẽ thở dài: “Thực ra, hôn nhân của chúng ta đã gặp vấn đề. Em hơi khó chịu vì cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng phai nhạt dần”.

Đây là những lời mà Lý Minh chưa bao giờ nghe qua. Anh đột nhiên cảm thấy lòng mình như bị xé nát, nước mắt sắp rơi.

Về tới nhà đã nữa đêm, anh nghe thấy giọng nói lạ trong nhà liền lao vào phòng khách nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sụp đổ và hoảng sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Tiểu Vân, tại sao chúng ta không thể trò chuyện một cách đúng đắn? Tại sao lại chọn cách này để thể hiện? Nếu em có phiền lòng, tại sao không nói cho anh biết?”, giọng nói của Lý Minh đầy đau khổ.

Tiểu Vân cũng nhận ra mình đã hành động quá bốc đồng, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Đúng, em sai rồi. Em không nên lựa chọn trốn tránh, mà nên đối diện thẳng thắn với anh”.

Lý Minh cảm thấy thất vọng, anh nhận ra rằng khó khăn trong hôn nhân không chỉ là vấn đề của Tiểu Vân, mà anh cũng đã không làm đủ tốt. Anh đã mải mê trong công việc của mình, bỏ qua nhu cầu và cảm xúc của vợ, họ dần xa cách nhau.

Tuy nhiên, điều này đã xảy ra và họ không thể quay lại quá khứ. Đối diện với người đàn ông lạ, Lý Minh tràn đầy sự tức giận và ghen tị trong lòng, nhưng anh hiểu rằng mình cũng có trách nhiệm.

Họ làm cho không khí trong phòng khách trở nên nhẹ nhàng, để người đàn ông lạ rời khỏi nhà. Lý Minh và Tiểu Vân còn lại trong phòng khách, ngồi đối diện nhau.

“Tiểu Vân, anh yêu em và anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu”, giọng của Lý Minh đầy chân thành.

Tiểu Vân ngẩng đầu lên và nhìn vào sự kiên định trong mắt người đàn ông, cô biết rằng những gì cô đã làm trước đây là một sai lầm không thể sửa chữa.

“Lý Minh, em vẫn yêu anh, nhưng em nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta cần phải thay đổi và chúng ta cần phải cùng nhau cố gắng”, cô nói.

Lý Minh gật đầu, anh biết những gì Tiểu Vân nói là đúng. Vấn đề giữa họ không chỉ là trách nhiệm của một mình Tiểu Vân mà còn là kết quả của sự thờ ơ lẫn nhau và thiếu liên lạc giữa hai bên.

Những gì xảy ra lần này khiến họ nhận ra rằng cuộc hôn nhân của họ cần phải được đánh giá lại và thay đổi.

Trong những ngày sau đó, Lý Minh và Tiểu Vân đã ngồi lại và trao đổi những rắc rối và vấn đề của họ một cách thành thật.

Họ suy nghĩ về kinh nghiệm và thái độ trong quá khứ của chính họ, cũng như nhu cầu và cảm xúc của người khác. Họ quyết định cho nhau cơ hội để xây dựng lại cuộc hôn nhân.

Họ bắt đầu hẹn hò thường xuyên, thiết lập lại mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau. Họ đọc sách cùng nhau, tham gia các lớp đào tạo cặp đôi, hiểu nhau hơn, học cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt hơn.

 

                                                    

 

 

Thấy vợ buồn nôn đến mức khó chịu, anh dẫn cô ấy đến bệnh viện để khám thì phát hiện chuyện động trời và câu nói cuối cùng của vợ khiến lòng anh “như thiêu như đốt”

Thấy vợ buồn nôn đến mức khó chịu, anh dẫn cô ấy đến bệnh viện để khám thì phát hiện chuyện động trời và câu nói cuối cùng của vợ khiến lòng anh “như thiêu như đốt”

Anh liền gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ và đặc biệt đưa vợ đi mua nhiều đồ dùng cho người mang bầu. Ngay cả việc nhà cửa cũng không để vợ làm, hầu như là chỉ cần ngồi không cũng có đồ ăn. Tuy nhiên, cơn buồn nôn của vợ trở nên rất nặng, mỗi lần đều nôn đến mức kiệt sức.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự

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