Chị vợ sống cùng sau khi ly hôn, một hôm về nhà tôi nghe thấy tiếng động lạ trong phòng liền đến xem thì phát hiện chuyện động trời

Vợ tôi có một người chị hơn 4 tuổi, hai chị em như keo sơn và có mối quan hệ rất sâu sắc. Lúc đó tôi chưa cưới vợ nên lần nào đến nhà mẹ vợ tôi cũng mang theo ít quà cho chị.

Mới đây trên trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện về hai vợ chồng quyết định để chị vợ vào nhà sống cùng nhưng đối với người đàn ông đó dường như là quyết định sai lầm.

Tôi thỉnh thoảng nghe vợ kể rằng dù bề ngoài vợ chồng chị rất hòa thuận, nhưng thực chất có nhiều mâu thuẫn.

Có lẽ vì tôi làm việc tích cực nên gia đình mẹ vợ rất hài lòng về tôi, chúng tôi kết hôn rất thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy luôn lo lắng cho chị mình và tôi sẽ an ủi cô ấy rằng việc hôn nhân chỉ có thể do chính mình quyết định và chỉ có bản thân mới biết rằng đôi giày có vừa với chân hay không.

Nhưng không ngờ đầu năm nay, tôi nhận được một tin tức bất ngờ, chị dâu đã ly hôn. Nghe nói là chị dâu biết được những chuyện của anh rể và đó là lần đầu tiên tôi và vợ biết về khía cạnh này của anh rể.

Với quyết định ly hôn này, nếu là vì sự không chung thủy từ phía người chồng, thì tự nhiên cả gia đình đều ủng hộ, mọi người đều mong chị dâu có cuộc sống tốt đẹp.

Lúc đầu, tôi tưởng sự việc sẽ kết thúc như thế này, nhưng một đêm nọ, vợ tôi đột nhiên đưa ra yêu cầu, mong chị ấy có thể đến ở cùng chúng tôi.

Lý do là nhà của bố mẹ vợ nhỏ và gia đình chật chội, mẹ vợ thường hay cằn nhằn nên chị ấy cảm thấy khó chịu khi ở đó.

Tôi nghĩ việc sống chung với chị dâu không tiện lợi lắm, với lạ tôi và vợ mới kết hôn hai năm, vẫn đang ở giai đoạn tình yêu còn mặn nồng.

Nhưng không ngờ khi nghe tôi nói như vậy, vợ tôi tức giận ngay lập tức, nói rằng tôi không tốt với gia đình cô ấy, than phiền rằng tôi ích kỷ.

Cô ấy đã không nói chuyện với tôi trong hai ngày liên tiếp. Tôi thấy không có cách nào khác, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu đó, nhưng đó là quyết định cuối cùng mà tôi hối hận nhất.

Kể từ khi chị dâu chuyển đến sống cùng chúng tôi, tôi đã chuyển từ việc chăm sóc một người sang việc chăm sóc hai người.

Sau một ngày làm việc, khi tôi về nhà, vợ yêu cầu tôi đi chợ mua rau này, mua cá kia, vì chị dâu thích ăn. Nếu trong bữa tối không có món ăn mà chị dâu ưa thích, vợ tôi sẽ ngay lập tức đen mặt, thậm chí ngay cả việc mua hoa quả cũng không có quyền tự do lựa chọn.

Vợ tôi muốn đổi một loại mỹ phẩm, tôi đưa thẻ cho cô ấy để mua, nhưng cô ấy lại mua hai lần cho mỗi sản phẩm.

Tháng trước, vào ngày kỷ niệm hôn nhân của chúng tôi, tôi đã tặng vợ một chiếc vòng cổ và mang đồ ăn cho chị dâu.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui mừng, nhưng không ngờ cô ấy lại nhăn mày hỏi tôi tại sao chỉ mua một chiếc, không biết làm sao mà không mua một chiếc cho chị của cô ấy.

Điều làm tôi không thể chịu đựng được nhất là mỗi khi chị dâu tắm, vợ không cho phép tôi ra khỏi phòng ngủ, vì cô ấy nói chị cô ấy sẽ không quen nếu tôi ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy mệt mỏi trong ngôi nhà này, phải luôn nhìn mặt chị dâu để theo sở thích của cô ấy. Tôi chỉ có thể tìm cớ làm thêm giờ, ở công ty hoặc trong xe hơi để được ở xa hơn một chút.

Hôm kia, khi tôi tan làm về nhà, tôi bất ngờ phát hiện có một đôi giày nam ở cửa. Trong lúc tôi đang băn khoăn, tôi nghe tiếng đàn ông và chị dâu đến từ phòng ngủ.

Tôi cảm thấy tức giận đến mức không thể tả nổi. Chị dâu không chỉ sống trong nhà tôi mà còn đưa đàn ông về, và họ còn sống trong căn phòng chúng tôi đã chuẩn bị cho đứa trẻ.

Tôi đặt túi xuống và cúi đầu ra khỏi nhà, tìm bạn bè để uống rượu và giải tỏa cảm xúc. Tôi ngủ qua đêm ở nhà bạn.

Trong vài ngày gần đây, vợ tôi liên tục gọi điện và gửi tin nhắn cố gắng giao tiếp với tôi, yêu cầu tôi quay về nhà mà không nên tức giận.

Nhưng thực sự tôi không thể nói chuyện với cô ấy, vì cô ấy cố gắng thuyết phục tôi. Cô ấy một mực cho rằng tôi không đủ đàn ông, không chấp nhận gia đình của cô ấy.

Ôi trời ơi, vì vợ tôi, tôi đã kiên nhẫn và dung túng quá lâu rồi, liệu điều đó chưa đủ sao? Tôi nên làm gì? Tôi yêu vợ tôi rất nhiều và tôi không muốn hôn nhân chúng tôi bị đổ vỡ vì sự việc này, nhưng tôi thật sự không thể trở lại ngôi nhà đó nữa, nơi làm tôi cảm thấy tù túng.