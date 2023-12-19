Mỗi ngày tan sở tôi đều được ăn đồ vợ nấu, chúng tôi còn có một đứa con xinh xắn, cuộc sống hạnh phúc biết bao. Mọi người xung quanh cũng ghen tị với tôi vì tôi có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Tôi và vợ đã kết hôn được ba năm và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt trong suốt ba năm này. Dù cuộc sống của chúng tôi rất bình thường nhưng lại rất yêu thích cuộc sống hiện tại.

Tôi làm trong ngành IT, thời gian làm việc không ổn định lắm. Nhiều khi, để hoàn thành dự án, tôi thường phải làm thêm giờ đến tận khuya, điều này cũng khiến vợ tôi có chút không vui.

Vợ tôi là người nghiện công việc, sau khi sinh con xong cô ấy lại trực tiếp quay lại công ty làm việc. Vợ tôi làm văn phòng, công việc tương đối ổn định và nhàn hạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vợ tôi cũng là người nghiện công việc và có yêu cầu rất cao trong sự nghiệp. Tối hôm đó khi tôi về nhà, vợ nói với tôi rằng cô ấy muốn thay đổi công việc hoặc thay đổi vị trí trong công ty.

Thực ra lúc đó trong lòng tôi cũng khuyên vợ từ chối, vì không muốn vợ đổi nghề, công việc khác mệt quá, bây giờ công việc này cũng khá nhàn hạ. Nhưng thấy vợ nhất quyết, tôi cũng không nói gì!

Sau khi vợ tôi thay đổi công việc, cô ấy thường xuyên đi công tác cùng cấp trên. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều, vì công tác nước ngoài là điều bình thường, và thậm chí tôi cũng có những chuyến công tác.

Tuy nhiên, cho đến một ngày, tôi nghe lời đồn thổi từ đồng nghiệp của vợ tôi trong công ty, họ nói rằng khi đi công tác, họ luôn ở chung một phòng khách sạn.

Những lời đồn này khiến tôi bắt đầu không còn bình tĩnh, tuy không dám trực tiếp hỏi vợ, sợ làm vợ không vui và tôi cũng không tin rằng vợ tôi sẽ phản bội tôi, phản bội gia đình này.

Nhưng sự tò mò đã bắt đầu ám ảnh, tôi muốn làm sáng tỏ chuyện này. Vì vậy, tôi đợi cơ hội vợ đi công tác. Cuối cùng, không lâu sau đó, vợ tôi lại sắp đi công tác cùng với cấp trên.

Tôi giả vờ đi làm như mọi ngày, nhưng thực tế là đợi tại gần công ty của vợ tôi, chờ đến khi cô ấy và cấp trên đi công tác rồi bí mật theo sau, để xác nhận những suy nghĩ trong lòng.

Sau một vài giờ di chuyển, cuối cùng tôi đã đến gần khách sạn mà vợ tạm trú trong chuyến công tác. Đã là hơn 7 giờ tối, họ trực tiếp làm thủ tục nhận phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi thấy nhân viên lễ tân chỉ đưa cho họ một chìa khóa phòng, tôi hiểu ngay rằng trái tim vợ đã không còn thuộc về tôi.

Tôi nắm chặt tay, lén nhìn họ lên thang máy và ghi lại số tầng, cuối cùng tôi đã xác định được phòng mà vợ tôi đang ở.

Tôi cố gắng gọi điện thoại cho vợ để xác nhận liệu cô ấy có ở trong phòng hay không và tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của vợ kêu, tôi nhanh chóng cúp máy, sau đó đạp cửa và bước vào.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cảnh vợ tôi và cấp trên trên giường hỗn loạn, không cần suy nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.