Số lần làm “chuyện ấy” ít đến mức muốn khóc, chuyên gia chỉ ra 4 chiêu đặc biệt khiến các cặp đôi muốn quan hệ mỗi ngày

Tâm sự 18/12/2023 11:57

Quan hệ vợ chồng là một vấn đề rất cần thiết để duy trì hạnh phúc gia đình, tuy nhiên nếu cả hai đang suy giảm trong “chuyện ấy” thì có thể áp dụng 4 cách dưới đây.

Tình dục là một phần không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Nó không chỉ giúp duy trì sự gần gũi về thể chất và tình cảm giữa hai người mà còn tăng cường sức khỏe thể chất của cả hai bên.

Vì vậy, để ngăn chặn tần suất quan hệ tình dục ngày càng giảm, 4 lời khuyên sau đây sẽ có cơ hội cải thiện cuộc ân ái của bạn.

Hãy tránh xa điện thoại di động trước khi đi ngủ

Giường chỉ nên dùng để ngủ và quan hệ, không nên để các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại di động trên giường vì chúng có thể gây mất ngủ, làm giảm và phá hủy ham muốn của bạn.

Số lần làm “chuyện ấy” ít đến mức muốn khóc, chuyên gia chỉ ra 4 chiêu đặc biệt khiến các cặp đôi muốn quan hệ mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ lại thời điểm bạn đang phấn chấn nhưng đối phương của bạn không thể đặt máy tính của họ xuống. Bạn phải làm gì để khiến tay người kia chuyển từ bàn phím sang bạn trong tình huống như thế này?

Nếu bạn thực sự muốn phục hồi đời sống tình dục của mình, hãy cố gắng hết sức cách ly những thiết bị điện tử này khỏi giường.

Tránh dùng các loại thuốc cản trở ham muốn

Để tận hưởng tình yêu thăng hoa mà không phải lo lắng về việc mang thai, nhiều người lựa chọn sử dụng thuốc tránh thai.

Tuy nhiên, một điều trớ trêu là estrogentrong thuốc tránh thai có thể làm ức hormone sinh dục, khiến bạn ít hứng thú với chuyện chăn gối.

Ngoài thuốc tránh thai, một số loại thuốc điều trị rối loạn lo âu, trầm cảm, trào ngược axit và huyết áp cao cũng có thể làm giảm ham muốn của bạn.

Nếu bạn nghĩ thuốc là thủ phạm, hãy nói chuyện với bác sĩ. Không điều chỉnh hoặc ngừng thuốc mà không được phép. Bác sĩ có thể điều chỉnh đơn thuốc tùy theo tình trạng để giảm bớt sự can thiệp của thuốc vào ham muốn của bạn.

Buổi tối nghỉ ngơi, ban ngày lại “chiến đấu”

Công việc và gia đình có thể khiến bạn mệt mỏi. Cuối cùng, khi đi ngủ, bạn không còn sức lực, nghị lực hay năng lượng để làm những việc mình yêu thích.

Số lần làm “chuyện ấy” ít đến mức muốn khóc, chuyên gia chỉ ra 4 chiêu đặc biệt khiến các cặp đôi muốn quan hệ mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ muốn một giấc ngủ ngon để tiếp thêm năng lượng cần thiết cho ngày hôm sau.

Suy cho cùng, sự mệt mỏi về thể chất có thể giết chết ham muốn của mọi người, vì vậy tốt hơn hết bạn nên thay đổi suy nghĩ và nhận ra rằng không nhất thiết phải quan hệ vào ban đêm. Tại sao không có một vài cuộc ân ái thú vị và tràn đầy sinh lực vào buổi sáng!

Hãy tự tin vào cơ thể của mình

Béo phì hoặc mang thai có thể khiến đối tác không hài lòng với cơ thể của mình không muốn quan hệ tình dục và điều này cùng với sự thúc đẩy của phương tiện truyền thông, làm sai lệch nhận thức của mọi người về hình dáng cơ thể lý tưởng và dẫn đến niềm tin rằng chỉ có thân hình như người mẫu mới là hoàn hảo.

Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Trên thực tế, đối phương không chú ý nhiều đến hình dáng bên ngoài như ngực, eo và hông.

Bạn cũng có thể hỏi đối phương tại sao họ thích bạn. Bạn sẽ thấy rằng đối phương của bạn cũng vậy. không quan tâm đến những điều đó chút nào và bạn có thể lấy lại sự tự tin của mình.

Tuy nhiên, giảm cân có lợi cho sức khỏe và khi bạn khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, ham muốn của bạn sẽ tăng vọt.

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Từ khóa:   quan hệ chuyện ấy vợ chồng

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