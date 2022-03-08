Vợ cũ của chồng gửi một tin nhắn có hình chồng tôi đang ngủ cạnh con gái, kèm theo một dòng chữ "chết lặng"

Tâm sự 08/03/2022 16:13

Tôi tức nghẹn, điên cuồng gọi vào số của chồng nhưng anh đã tắt máy. Hôm sau, chồng tôi bình thản trở về như chẳng có chuyện gì.

Lúc mới quen chồng, tôi không ngại chuyện anh từng có một đời vợ. Chồng và vợ cũ từng có khoảng thời gian mặn nồng với nhau. Sau đó vợ cũ của anh có tình cảm với một người khác nên cả hai quyết định ly hôn. Anh nuôi con gái, còn vợ cũ đi theo người đàn ông khác.

Thời gian tôi quen biết chồng cũng không quá dài nhưng đủ để tôi biết anh sống hiền lành, có trách nhiệm với gia đình. Tôi dần có tình cảm với anh rồi đồng ý đi đến hôn nhân. Tôi không ngại chồng từng ly hôn, lại nghĩ đàn ông từng trải ắt sẽ thấu hiểu và trân trọng người phụ nữ của mình hơn.

Thời gian đầu sau khi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân của tôi khá viên mãn. Chồng yêu thương tôi, con gái anh cũng quý mến tôi. Chẳng ngờ được, niềm hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu.

Vợ cũ của chồng tôi một mình trở về, sau khi chia tay với người đàn ông kia. Cô ấy nhiều lần liên lạc với chồng tôi với mong muốn gặp lại con gái. Chồng tôi không hề giữ khoảng cách với người cũ, anh cầm điện thoại cả ngày để nhắn tin với vợ cũ. Anh lén lút không để tôi biết, còn nói là đang trò chuyện với bạn bè. Tôi đương nhiên không dễ bị lừa, vài lần tôi thấy trong điện thoại của chồng những đoạn tin nhắn ôn lại chuyện xưa với người cũ.

Khi bị bắt quả tang, chồng tôi không hề tỏ ra hối hận mà còn gắt lên:

“Dù sao cũng là vợ cũ của anh, anh và cô ấy còn có một đứa con. Tụi anh không thể là người dưng, như thế là không phải với con”.

Chồng tôi và vợ cũ cứ lấy lý do vì con đó mà thường xuyên gặp gỡ ăn uống, ra ngoài đi chơi. Họ còn ba người vui vẻ đi du lịch cùng nhau mà chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào. Chồng tôi ngang ngược nói rằng anh ấy sẽ mọi cách để bù đắp cho con gái của mình. Còn tôi thì sao, ai sẽ bù đắp cho tổn thương của tôi?

Vợ cũ của chồng gửi một tin nhắn có hình chồng tôi đang ngủ cạnh con gái, kèm theo một dòng chữ 'chết lặng' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Cuối tuần rồi, chồng tôi lại chở con sang nhà vợ cũ chơi. Cả ngày hôm đó họ vui vẻ đăng hình lên Facebook như một gia đình thực thụ. Đến tối, tôi vẫn chứ thấy chồng về, tôi gọi cho anh thì không ai bắt máy. Qua nửa đêm, tôi thấy vợ cũ của chồng gửi một tin nhắn có hình chồng tôi đang ngủ cạnh con gái, kèm theo một dòng chữ:

“Anh ấy hôm nay ngủ với mẹ con chị”.

Tôi tức nghẹn, điên cuồng gọi vào số của chồng nhưng anh đã tắt máy. Hôm sau, chồng tôi bình thản trở về như chẳng có chuyện gì. Thấy tôi tức giận, anh còn quát mắng to hơn:

“Cô một vừa hai phải thôi, vợ cũ thì cũng là vợ, tôi ngủ với cô ấy cũng chẳng có việc gì. Cô không chịu nổi thì ly hôn đi!”.

Tôi nghe chồng nói mà choáng váng không đứng vững. Tôi không thể tin người chồng từng hứa hẹn yêu thương tôi lại trở nên cạn tình cạn nghĩa như thế. Dù tôi có cố gắng yêu thương, bao dung cho chồng thì với anh tôi cũng không bằng một người phụ nữ từng phản bội anh. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ly hôn nhường chồng cho vợ cũ hay sao?

Từ khóa:   vợ cũ của chồng hôn nhân tâm sự hôn nhân

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