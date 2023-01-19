Vợ cũ bỏ đi 5 năm không nói lấy một lời, để lại mình tôi chăm sóc bố vợ và 2 đứa con nhỏ, ngày bố mất cô ta liền đưa ra lời đề nghị khiến tôi choáng váng

Tâm sự 19/01/2023 04:10

5 năm qua bố vợ sống cùng với ba bố con tôi, ông hay đau yếu nên tôi rất vất vả mới chăm sóc được cho cả ông lẫn hai đứa con gái. Song tôi không thẹn với lòng, vẫn chăm sóc ông tận tình với tận ngày ông lìa đời.

Cách đây 5 năm, vợ tôi bỏ chồng con, gia đình theo người đàn ông khác giàu có hơn chỉ sau có 3 tháng họ quen biết qua lại với nhau. Thời điểm đó chúng tôi lấy nhau được 6 năm, có 2 đứa con gái chung, đứa bé nhất mới lên 3 tuổi. Tôi chẳng làm gì sai, chỉ vì tôi không kiếm ra nhiều tiền, không cho vợ được những thứ cô ấy muốn mà thôi.

Nhà tôi và nhà vợ cách nhau gần 20 cây số. Cưới xong hai vợ chồng sống với mẹ tôi nhưng 2 năm sau thì bà qua đời. Nhà vợ chỉ có 2 chị em gái, mẹ cô ấy mất rồi, thời điểm vợ đi còn mỗi bố vợ ở lại căn nhà cũ. Chị gái vợ lấy chồng xa, có khi cả năm chẳng về thăm bố được một lần. 

Ngày vợ bỏ đi, tôi sang nhà bố vợ, ông cứ túm chặt lấy tôi khóc rồi xin lỗi thay cho con gái. Cô ấy đi được mấy tháng thì bố vợ bị ốm nặng. Một người hàng xóm đã gọi điện báo cho tôi biết, tôi đưa ông vào viện, ngày ông khỏe lại thì quyết định đón ông về sống cùng. 

Tính ra tôi chẳng việc gì phải làm vậy nhưng con người với nhau, tôi cũng có lòng trắc ẩn. Hơn nữa ông lại là ông ngoại của hai con gái tôi. Chị vợ xa quá chẳng về chăm bố được. Tôi không đành lòng nhìn ông bơ vơ không ai bên cạnh.

5 năm qua bố vợ sống cùng với ba bố con tôi, ông hay đau yếu nên tôi rất vất vả mới chăm sóc được cho cả ông lẫn hai đứa con gái. Song tôi không thẹn với lòng, vẫn chăm sóc ông tận tình với tận ngày ông lìa đời. 

 

Vợ cũ bỏ đi 5 năm không nói lấy một lời, để lại mình tôi chăm sóc bố vợ và 2 đứa con nhỏ, ngày bố mất cô ta liền đưa ra lời đề nghị khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông qua đời cách đây 1 tháng. Vợ tôi, bây giờ có lẽ gọi là vợ cũ, đã về chịu tang bố. Nhìn cô ấy héo hon tàn tạ, gầy và già hơn trước rất nhiều mà tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Có một phần thương xót, một phần trách giận. Nhưng ai biết trước được điều gì, khi rời bỏ tôi ra đi, cô ấy cũng mong cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn đấy chứ. Mà thôi, bây giờ có nói gì cũng là vô nghĩa cả. 

Tôi cứ nghĩ vợ cũ về dự lễ tang bố rồi lại đi nhưng không ngờ cô ấy vẫn ở lại. Cô ấy sống trong căn nhà cũ của bố trước đây. Căn nhà đó trước khi mất ông đã ngỏ ý tặng lại cho tôi nhưng tôi không nhận. Bởi thế ông di chúc toàn bộ cho hai cháu gái, sau này các con trưởng thành sẽ được sử dụng. Giờ các con vẫn nhỏ, vợ cũ tôi muốn ở cũng được. 

Hiện tại tôi đã có người mới, tuy chưa chính thức về một nhà nhưng tình cảm rất tốt, các con tôi quý cô ấy lắm. Ngược lại vợ cũ dù là mẹ ruột mà xa cách 5 năm, lại chẳng quan tâm hỏi han đến nên các con coi cô ấy như người lạ. 

Phiền phức bắt đầu xảy ra khi vợ cũ mong muốn quay về với tôi. Tôi từ chối thì cô ấy khóc lóc ăn vạ ra chiều đáng thương lắm. Cô ấy bảo muốn bù đắp cho các con, muốn các con được sống trong gia đình đủ đầy cả bố mẹ. Bạn gái tôi chỉ là mẹ kế thôi, không thể yêu thương hai con gái tôi như mẹ ruột được, sau này cô ấy sinh con ruột sẽ ghét bỏ con gái tôi. 

Nghe vợ cũ nói, tôi chợt thấy lo lắng, hoảng hốt. Bạn gái tôi hiện tại rất tốt, các con cũng mong cô ấy trở thành mẹ chúng. Và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với vợ cũ cả. Nhưng ai biết được sau này thế nào phải không, liệu dì ghẻ có bao giờ thực sự yêu thương con riêng của chồng? Hay là như lời vợ cũ tôi nói? Tôi băn khoăn quá, nên quay về với vợ cũ để các con có bố mẹ đầy đủ hay là dứt khoát với cô ấy rồi tiến đến bên bạn gái mới?

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