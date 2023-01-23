Vợ chồng không “gần gũi” vì tôi đang mang thai, nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng gọi “Vợ ơi” trong nhà tắm, đẩy cửa vào thì tôi chết đứng trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 23/01/2023 22:32

Hiện tại tôi đang mang bầu được 5 tháng rưỡi. Tôi nghỉ làm từ khi biết tin cấn bầu.

Hiện tại tôi đang mang bầu được 5 tháng rưỡi. Tôi nghỉ làm từ khi biết tin cấn bầu. Mẹ ruột tôi khuyên như vậy vì không muốn con gái mang thai lại phải đi làm vất vả. Kinh tế gia đình không mấy khó khăn, tôi có một chút tiền tiết kiệm được từ trước. Mẹ nói có gì bà sẽ chu cấp thêm cho, sinh con xong đâu vào đấy rồi đi làm cũng chưa muộn.

Tôi ở nhà cơm nước cho chồng, chuyên tâm dưỡng thai, một mình anh đi làm. Vợ chồng tôi không có áp lực gì cả, cuộc sống khá thoải mái. Chỉ là thời gian gần đây chồng tôi bận bịu quá, không có nhiều thời gian dành cho vợ. Anh bảo muốn phấn đấu vì tương lai gia đình, con sắp chào đời rồi anh mong cho con được những điều tốt nhất. Tôi rất thông cảm cho chồng nên tự ngủ phải chăm sóc tốt bản thân để anh không cần bận lòng.

Vợ chồng không “gần gũi” vì tôi đang mang thai, nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng gọi “Vợ ơi” trong nhà tắm, đẩy cửa vào thì tôi chết đứng trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tuần, đêm muộn tôi tỉnh dậy vào toilet. Bà bầu thường xuyên thức dậy giữa đêm mà. Chỗ nằm bên cạnh lạnh tanh, chồng tôi vẫn chưa đi ngủ. Dạo này anh bận quá, thường xuyên làm việc bên phòng làm việc tới khuya. Tôi luôn đi ngủ trước một mình.

Đến gần nhà tắm, tôi bỗng nghe được tiếng chồng gọi một câu "vợ ơi" từ bên trong vọng ra. Anh đang ở trong đó nhưng tôi đi rất khẽ khàng, không hiểu sao anh lại phát hiện ra. Tôi mỉm cười bước lại gần nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa hay đập vào mắt là một cảnh tượng làm tôi chết điếng.

Anh đang gọi điện thoại cho ai đó, mỉm cười đầy dịu dàng ngọt ngào. Thấy tôi, anh sợ hãi đến đánh rơi cả điện thoại. Vậy là không phải chồng gọi tôi mà anh ta vừa gọi người ở đầu dây bên kia! Tôi đau đớn phát hiện ra chồng đang ngoại tình!

Vợ chồng không “gần gũi” vì tôi đang mang thai, nửa đêm tỉnh giấc nghe tiếng gọi “Vợ ơi” trong nhà tắm, đẩy cửa vào thì tôi chết đứng trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi sụp xuống cầu xin vợ tha thứ, khẳng định rằng chưa đi quá giới hạn với cô nàng kia, chỉ mới đang tán tỉnh nhau thôi. Anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả, lý do bởi tôi cấm vận chồng suốt từ khi có bầu tới nay, anh "thiếu thốn" quá nên mới làm điều sai trái.

Chồng tôi hứa hẹn thề thốt sẽ lập tức cắt đứt liên lạc với đối phương. Anh mang danh dự ra để thề với vợ rằng họ chưa "lên giường". Từ khi mang thai vì sức khỏe không tốt lắm nên tôi bàn với chồng kiêng quan hệ tuyệt đối đến đến khi sinh xong. Nhưng có phải tôi đã sai rồi không? Vấn đề quan hệ vợ chồng khi mang thai nên xử lý thế nào? 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả