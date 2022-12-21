Vợ chồng cãi nhau, cô ấy lại qua đêm với người đàn ông khác, còn lên mặt thú nhận như là điều hiển nhiên

Tâm sự 21/12/2022 10:07

Trong suốt 5 năm hôn nhân tôi chưa từng làm điều có lỗi với vợ và tin tưởng cô ấy cũng không phản bội lại tôi. Ai ngờ rằng tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình mà nghĩ đối phương cũng như vậy.

Cô ấy 29 tuổi, tôi 33. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, và dù có lúc nọ lúc kia (cuộc hôn nhân nào chẳng thế), tôi luôn yêu vợ.

Biết cô ấy không phải người thích chuyện ấy nên tôi không đòi hỏi nhiều, tháng một hai lần chúng tôi mới gần gũi, trong số đó có lần nào vợ bảo không thích vì đang mệt thì tôi cũng thôi.

Tôi chưa bao giờ vì "thiếu thốn" mà phản bội vợ, tôi không có nhân tình, đi bóc bánh trả tiền cũng không vì rất sợ mang bệnh tật về nhà. Lúc nào vợ từ chối thì tôi tự xử. Nói chung, tôi có nhu cầu cao hơn vợ nhưng luôn biết kiềm chế, dung hòa chuyện ấy giữa hai vợ chồng.

Vợ chồng cãi nhau, cô ấy lại qua đêm với người đàn ông khác, còn lên mặt thú nhận như là điều hiển nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà, người đi cắm sừng lên đầu bạn đời của mình lại là vợ tôi. Cô ấy đã lên giường với đàn ông khác.

Chuyện là, gần đây chúng tôi lại trục trặc với nhau một chút, lý do chẳng có gì to tát, do chưa thống nhất được một số điểm về giờ giấc sinh hoạt, phân công việc nhà trong gia đình mà thôi.

Tôi còn nghĩ là mọi chuyện ổn thỏa rồi, cô ấy đã chịu nói chuyện lại với chồng một hai câu. Nhưng cuối tuần trước, cô ấy về nhà muộn, say khướt. Ngày hôm sau thì gần như im lặng hoàn toàn.

Cuối cùng khi tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy thú nhận đêm qua say quá nên đã lên giường với một gã nào đó mà cô ấy cũng chỉ mới quen khi đi uống cùng đám bạn. Tôi không thể tin nổi vào tai mình, người vợ luôn lãnh cảm của tôi đấy ư?

Cô ấy có vẻ rất mất tinh thần, nói rằng bản thân cô ấy cũng không biết mình bị làm sao nữa, cô ấy không hiểu tại sao mình làm vậy và rất hối hận khi chuyện đã xảy ra. Nói ra được với tôi, cô ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn vì không thể giữ bí mật tội lỗi này.

Vợ chồng cãi nhau, cô ấy lại qua đêm với người đàn ông khác, còn lên mặt thú nhận như là điều hiển nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về phần tôi, tôi có thể tha thứ cho vợ khi nghe điều đó hay sao? Cô ấy nhẹ lòng khi nói với tôi sự thật, còn tôi thì vừa bị cả một tảng đá lớn đè lên ngực, đau tức và khó thở vô cùng.

Tôi nghĩ trước giờ cô ấy có lẽ không cảm thấy bất kỳ sức hấp dẫn nào từ phía chồng nên mới lạnh nhạt thờ ơ trong chuyện ấy, trong khi với đàn ông khác, cảm hứng của cô ấy lên được ngay.

Nhìn cô ấy khổ sở tôi những muốn nuốt giận cho qua, nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ mình đầy hưng phấn với kẻ khác thì tôi lại không tài nào chịu được. Tôi tức giận, đau khổ, vừa muốn bỏ vợ lại vừa muốn giữ cô ấy lại, tôi biết phải làm sao bây giờ?

Gạ gẫm mãi bạn gái nóng bỏng mới chịu lên giường cùng, trong cơn đê mê vừa tụt quai áo em xuống tôi đã vội chạy vào toilet, kinh hoàng đến tột cùng

Gạ gẫm mãi bạn gái nóng bỏng mới chịu lên giường cùng, trong cơn đê mê vừa tụt quai áo em xuống tôi đã vội chạy vào toilet, kinh hoàng đến tột cùng

Dù sự cố đêm hôm đó chỉ là một chuyện nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng mạnh đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không thể nào chịu được việc phải đối mặt với cô mỗi khi ân ái như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai