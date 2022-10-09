Vợ cao tay trừng trị tiểu tam khiến chồng quỳ sụp xin tha thứ và cái kết đắng lòng cho kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác

Chồng mình có nhân tình bên ngoài khi chúng mình vừa kết hôn. Nhưng câu chuyện ngoại tình của chồng mình thật mệt mỏi và đáng thương cho cả cô gái làm trà xanh.

Mình lấy chồng từ năm ngoái, vì dịch nên chỉ làm lễ ở nhà thờ và tổ chức đám cưới nho nhỏ ở nhà trai. Mới đây mình mới tổ chức lễ cưới ở quê. Trong thời gian mình về quê chuẩn bị cho đám cưới, chồng mình có quen một em khác và đi du lịch với nhau. Khi bị mình phát hiện thì anh nói là ngột ngạt quá nên đi một mình xả stress thôi. Cưới xong, mình theo dõi xe và điện thoại nên biết được anh vẫn thường xuyên liên lạc và gặp bạn kia. Ảnh minh họa: Internet Mặc dù facebook vợ chồng mình đều công khai chuyện kết hôn và rất nhiều hình ảnh tình cảm, nhưng có thể bạn kia không xem nên không biết anh có vợ rồi, qua cách nhắn tin thì thấy có vẻ thương anh thật lòng lắm. Sáng nào anh cũng đi làm sớm rồi mua đồ ăn sáng cho cô bồ nhỏ, ban ngày ở công ty thì nhắn tin hỏi han quan tâm rồi xoá toàn bộ tin nhắn trước khi về nhà. Bạn kia thì có vẻ tin tưởng, không kiểm soát người yêu nên tối về cũng ít làm phiền anh, chỉ nhắn vài câu nhớ nhung rồi chúc ngủ ngon.

Một ngày nọ, có vẻ bạn đã phát hiện ra anh có vợ và nhắn anh qua gặp nói chuyện, nhưng mấy ngày đấy anh bị mình quản chặt quá. Không gặp trực tiếp được nên bạn này viết tâm thư chia tay gửi anh, mùi mẫn lắm. Vậy mà anh nói anh không muốn xa bạn ấy, anh hối hận vì lấy mình từ ngày kí giấy đăng kí kết hôn, nhưng anh không còn đường lui. Thậm chí anh còn nói chưa từng yêu mình, ban đầu anh chọn mình chỉ vì mình là một người cũng hợp để cưới. Nhưng cưới xong anh thấy ngột ngạt với tình yêu của mình, và gặp bạn ấy anh mới thấy bình yên, vậy nên anh mong bạn ấy vì tình yêu mà ở lại bên cạnh anh, anh sẽ thương em mà vẫn đối xử tốt với vợ, nếu bị phát hiện thì anh bỏ vợ. Bạn này cũng mủi lòng nhưng lại bảo muốn làm bạn để cho anh thời gian thử cố gắng hàn gắn tình cảm gia đình, nhưng anh không chịu vì làm bạn thì không được ôm. Anh nói cùng lắm chịu được vợ 1 năm rồi cũng toang. Chắc vì cái câu bỏ vợ và vì cái từ 1 năm kia, mà bạn tuesday chấp nhận âm thầm ở lại. Nhưng mình thấy bạn ấy không còn nhắn tin tình cảm cho anh nữa, cũng không để anh qua gặp, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài lời đau lòng. Mình thì biết hết rồi nhưng vẫn giả bộ mắt không thấy tim không đau cho vừa lòng anh. Mình chỉ siêng kể anh nghe mấy chuyện ngoại tình cho anh tự nhột thôi. Mà anh ngoài chuyện lén lút lừa dối mình, thì mọi thứ đều tốt.

Ai nhìn vào cũng thấy vợ chồng son hạnh phúc lắm, anh cưng vợ, chiều vợ, đưa vợ đi chơi rồi khoe vợ trên facebook. Mỗi lần khoe xong lại nhắn cho bồ, anh làm vì trách nhiệm. Mình còn đang đợi nước đi tiếp theo của chồng và tuesday, mình cũng suy nghĩ bàn mưu tính kế xem nên xử hai con người này thế nào thì bạn này qua tận công ty chồng mình tặng quà cho anh. Đang định không thể im lặng được nữa, thì thấy tâm thư bạn ấy gửi chồng mình. Thì ra thời gian qua bạn ấy im lặng là âm thầm sắp xếp một cuộc sống mới không có anh. Ảnh minh họa: Internet Bạn ấy nghỉ việc, chuyển tới một thành phố khác, để cắt đứt hoàn toàn với anh. Thật sự mình thấy may mắn vì chuyện tình của mình xuất hiện một người thứ ba tốt đẹp như vậy. Nhưng mình nhận ra chồng mình tệ quá. Một cô gái tốt như vậy mà phải từ bỏ tất cả, sự nghiệp, tương lai, cuộc sống ổn định ở Hà Nội, để bắt đầu lại, chỉ vì một người đàn ông tệ như anh, lại còn mang tiếng làm tuesday, có đáng không? Trong chuyện này, người thứ ba không xấu, chỉ tại chồng mình tệ thôi đúng không các bạn? Tệ như vậy, mình cũng không biết có nên tiếp tục vun vén hạnh phúc cho cuộc hôn nhân này nữa không? Cứ bảo phụ nữ khó hiểu mà đàn ông còn khó hiểu hơn. Yêu hay không yêu thà nói một lời, đằng này quyết tâm làm tổn thương tận hai người phụ nữ.

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