Vợ bỏ đi để lại con đỏ hỏn, ngày biết sự thật tôi cay đắng bật khóc

Tâm sự 24/05/2026 13:33

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Vợ bỏ đi để lại con đỏ hỏn, ngày biết sự thật tôi cay đắng bật khóc - Ảnh 1
Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ, biết lý do tôi bật khóc xé bỏ áo cưới

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ, biết lý do tôi bật khóc xé bỏ áo cưới

Tôi biết mình có con nhỏ nên đã hỏi liệu anh có đồng ý sống cùng con gái của tôi? Anh không đắn đo trả lời có, anh nói muốn cho mẹ con tôi một gia đình đủ đầy. Thời gian đó, tôi thấy mình đã gặp may, sau một quãng dài tuổi trẻ đầy u tối.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Sau khi chồng mất, vợ bất ngờ được trao tay căn hộ 3 tỷ, biết được sự thật đằng sau mà hận chồng thấu xương

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Trước khi mất mẹ đòi đưa 10 cây vàng cho vợ cũ khi biết được lý do tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Tâm sự 58 phút trước
Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Tâm sự 59 phút trước
Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Biết lý do con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn cùng lớp, tôi âm thầm điều tra phát hiện sự thật về chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Cú điện thoại ngắn ngủi trong đêm tân hôn khiến chú rể chết lặng rời khỏi phòng cưới

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 24/5/2026: Người mua đang lỗ 9 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Tử vi tuần mới từ 25 đến 31/5/2026, 3 con giáp Quý Nhân trợ vận, tài chính vững vàng, của cải ngập kho, hồng phúc lan tỏa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 24/5/2026, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Mẹ chồng liên tục bóng gió chuyện huyết thống, con dâu phản ứng không ai ngờ

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến cả nhà cứng họng

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Ly hôn 3 năm, tình cờ gặp lại vợ cũ trong đám cưới bạn thân, nghe cô ấy hỏi một câu mà tôi chỉ biết bưng mặt khóc

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Đêm nào vợ cũng lấy gối che mặt khi gần gũi, câu trả lời cuối cùng khiến chồng nghẹn người

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Hãnh diện cưới được vợ ngoan, chú rể tái mặt khi đoàn khách lạ xuất hiện ngày cưới

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng

Mặc kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", gã chồng chết đứng khi nghe tin báo lúc rạng sáng