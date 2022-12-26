Về thăm nhà sau hơn 5 năm đi xuất khẩu lao động, vừa bước vào cửa tôi bàng hoàng thấy ảnh mình được dán khắp nhà

Tâm sự 26/12/2022 10:10

Kể từ ngày vợ chồng âm dương cách biệt, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để trả nợ cho gia đình và gửi tiền về cho bố mẹ chồng nuôi các cháu.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, không học lên cao nên chẳng có công việc ổn định. Cưới xong tôi sinh bé đầu tiên, thời gian đó chỉ ở nhà chăm con thôi chẳng làm ra tiền.

Chồng tôi thì đi làm thuê, tháng kiếm được vài triệu chẳng bõ bèn gì cả. Đã vậy bố mẹ anh lại còn đau ốm suốt, nguyên tiền thuốc thang, chữa bệnh cho hai ông bà, tiền bỉm sữa cho con cũng tốn bao nhiêu rồi.

Con vừa được vài tháng thì tôi để cho mẹ chồng chăm, còn mình xin vào khu công nghiệp làm công nhân. Cả hai đi làm rồi cuộc sống cũng đỡ hơn chút.

Chồng tôi cũng rất hiền lành, anh chưa bao giờ to tiếng câu nào với vợ, thậm chí còn rất yêu thương vợ con. Tôi cũng chỉ mong như vậy, không cần chồng giàu, miễn là hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận, hạnh phúc là đủ rồi.

Về thăm nhà sau hơn 5 năm đi xuất khẩu lao động, vừa bước vào cửa tôi bàng hoàng thấy ảnh mình được dán khắp nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó tôi nhỡ nhàng bầu lần hai, chồng cứ động viên: "Thôi chửa thì đẻ, anh sẽ cố gắng để nuôi các con". Được chồng động viên tôi cũng an tâm hơn, thêm con là thêm của, thằng lớn cũng có anh có em mới vui. Vậy nhưng tôi vừa sinh con được 2 tháng thì nhà có chuyện.

Hôm đó chồng tôi đi làm ca sớm chẳng may bị tai nạn mất trên đường đến viện. Tôi nhận được tin mà đứng không vững, bàng hoàng lắm. Mới sáng vợ chồng còn chào nhau vui vẻ, vậy mà phút chốc đã âm dương cách biệt.

Nhà chồng chỉ có mình anh là con trai nên bố mẹ cũng suy sụp lắm. Thế nhưng ông bà luôn ở bên cạnh động viên tôi cố gắng. Nhất là bố chồng, ông luôn tỏ ra vững vàng để mẹ chồng, tôi và con cùng vượt qua nỗi đau quá lớn đó.

Đến khi con thứ 2 được 2 tuổi, bố mẹ chồng ngày một già yếu, tôi thì nợ nần chồng chất, vay hết chỗ này chỗ kia để lo cho gia đình. Nhiều lúc tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, kể cả hai đứa con.

Đợt đó có người rủ tôi ra nước ngoài xuất khẩu lao động, suy nghĩ mãi tôi cũng nói với bố mẹ chồng. Ông bà buồn lắm, nhưng rồi ông cũng bảo: "Giờ con cứ làm theo ý mà con muốn. Hai đứa cháu để nhà ông bà chăm".

Nghe bố chồng nói thế tôi ứa nước mắt, dù biết đi xa mấy năm mới về được sẽ nhớ các con lắm, nhưng tôi vẫn phải dứt áo đi. Học tiếng được mấy tháng thì chúng tôi bay. Sang bên này thì được sắp xếp công việc trong khu công nghiệp.

Tôi làm được hơn 1 năm thì trả hết được các khoản nợ, và gửi về cho bố mẹ chồng nuôi các cháu. Thỉnh thoảng tôi mới tranh thủ gọi về được, lệch múi giờ nên lúc gọi các con đều ngủ cả rồi.

Bố mẹ chồng thì thức trực nghe máy của con dâu. Mẹ chồng tôi bảo: “Ở bên đó nhớ ăn uống nhiều để giữ sức khoẻ con nhé. Đừng lo cho các cháu có bố mẹ chăm rồi”.

Từ lâu tôi đã coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nên càng thương ông bà hơn. Thỉnh thoảng tôi lại gửi rất nhiều ảnh của mình bên này vào điện thoại của bố chồng, bảo ông mở cho các cháu xem đỡ nhớ mẹ.

Làm 5 năm thì tôi xin về 2 tháng thăm nhà, sau đó lại sang tiếp 3 năm nữa mới hết hạn lao động. Giờ trong tay tôi cũng có khoản tiền, dự định về sẽ làm cho bố mẹ chồng căn nhà đàng hoàng.

Khi vừa về đến nhà, các con đang đi học. Bố mẹ chồng cứ ôm tôi khóc nức nở. Vào nhà tôi sững cả người vì thấy ảnh của mình dán kín tường, không có chỗ nào hở ra cả. Bố mẹ chồng tôi bảo:

“Thằng Tí với con Na hôm nào cũng đòi xem ảnh mẹ. Mỗi lần con gửi ảnh bố mới lên phố rửa, về cho tụi nó dán lên trường, nhớ mẹ thì cứ ra tường mà ngắm”.

Về thăm nhà sau hơn 5 năm đi xuất khẩu lao động, vừa bước vào cửa tôi bàng hoàng thấy ảnh mình được dán khắp nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ông vừa nói vừa cười làm tôi cảm động đến nghẹn ngào, không nói nên lời. Các con tôi thấy mẹ về vui lắm, cứ tíu tít lên. Giờ tụi nó đang ngủ ngon lành rồi, nghĩ mà thương quá.

Còn tháng nữa tôi lại phải đi làm, 3 năm nữa mới lại hội ngộ với các con, nhớ lắm mọi người ạ. Lúc tôi về các con sẽ lớn thêm nữa rồi, chắc chúng sẽ nhớ mẹ lắm!

Đưa cả nhà đi chơi bỗng chồng biến mất hơn 30 phút, đến lúc về anh ngập ngừng thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵ

Đưa cả nhà đi chơi bỗng chồng biến mất hơn 30 phút, đến lúc về anh ngập ngừng thú nhận một điều khiến tôi ngã quỵ

Giữa đám đông, bất chợt tôi thấy cái nhìn của chồng như sững lại vài giây. Rồi anh vội lao vào đám người đông đúc phía xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva vợ chồng tình yêu bố mẹ chồng mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 41 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 41 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình