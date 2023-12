Nửa đêm, chồng nhậu say gọi tên tình cũ, vợ nén cơn đau quyết làm một điều khiến chồng 'mê vợ như điếu đổ'

Trong 1 đêm chồng tiếp khách về muộn, anh ấy say quá nên cấp dưới phải đưa về. Trước giờ vợ chồng tôi rất hạnh phúc, không cãi nhau cũng không điều tiếng gì. Chồng tôi ít khi say và mỗi lần say thì đều vì mục đích chính đáng nên tôi không trách gì chồng cả.

Tôi đỡ chồng về giường nhưng đột nhiên anh lại ôm ghì lấy tôi nói: "Anh nhớ em lắm". Linh cảm của phụ nữ khiến tôi nghi ngờ người mà anh nhớ không phải tôi. Tôi không còn tâm trí để ngủ nên cố thức để xem trong cơn say, chồng tôi còn bí mật gì nữa.