Cưới chồng 5 năm luôn giữ kẽ trước sau, nào ngờ chỉ 1 lần làm điều này khi chăm con, tôi bị mẹ chồng vu oan đuổi ra khỏi nhà

- "Nấu nướng thế này ai nuốt nổi, phí cả nồi canh".

Ngay lập tức bố chồng bênh:

- "Thì con nó bận không mua được, ăn tạm 1 hôm có gì đâu mà bà phải nói khó nghe thế".

Mẹ chồng tôi tịt ngóm, quay lại lườm.

- "Ông bênh dâu vừa thôi".

Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm nay vợ chồng tôi sinh thêm đứa con thứ 2. Do đang trong thời gian ở cữ nên tôi chỉ ở nhà tập trung chăm con lớn và cho con bé bú mớm vì đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Ở chung nên tôi cũng rất ý tứ. Hầu hết mỗi lần cho con bú, tôi toàn bế cháu vào phòng riêng cho thoải mái để tránh không bị ai nhìn thấy. Trưa cuối tuần, sau khi ăn cơm xong 3 mẹ con tôi ở phòng khách xem tivi. Do bé con đòi bú mẹ lại nghĩ bố chồng đã ngủ trưa nên tôi thoải mái kéo áo. Khi cháu đang bú no say, tôi thấy bố chồng đi ra nên vội vàng kéo áo lên khiến con đang bú dở òa khóc. Thấy vậy bố chồng vào bếp lấy cốc nước lọc bảo:

- "Con cứ cho cháu bú đi nó đang khóc kìa, người cùng 1 nhà với nhau cả, đừng quá ý tứ".

Lúc này tôi định bế con lên phòng riêng thì bất ngờ mẹ chồng đi ra nổi giận đùng đùng. Bà cứ thế làm um nhà lên rồi đổ diệt:

- "À con này láo quá, dám dụ dỗ cả bố chồng à?".

Nói xong bà còn xông vào giựt tóc đuổi tôi khỏi nhà mặc cho 2 cháu nội la khóc thất thanh, mặc ông khuyên can hết nước hết cái.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng buồn hơn là sau khi về ngoại, tôi gọi điện cho chồng để kể đầu đuôi thì anh lạnh lùng bảo:

- "Sao bao năm toàn cho con bú trên phòng, nay lại kéo xuống tận phòng khách?".

Nghe chồng nói thế mà tôi thất vọng quá. Tôi quyết định ly hôn thôi.